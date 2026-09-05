India Credit Rating: 35 साल बाद ‘A’ कैटेगरी में भारत की एंट्री, JCR के फैसले से बढ़ा ग्लोबल भरोसा

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India credit rating A minus after 35 years: जापान की जेसीआर ने 35 साल बाद भारत की रेटिंग बढ़ाकर ए- कर दी है. मजबूत आर्थिक वृद्धि, बेहतर राजकोषीय स्थिति और मजबूत वित्तीय प्रणाली इसके प्रमुख कारण हैं. इससे भारत की वैश्विक साख, निवेश आकर्षण और कंपनियों की विदेशी फंडिंग क्षमता को फायदा मिल सकता है.
35 साल बाद भारत की आर्थिक साख को लेकर एक ऐसा फैसला आया है, जिसका असर सिर्फ सरकार और बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा. जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जेसीआर ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर ए- कर दी है. सवाल यह है कि इस एक बदलाव से आम आदमी को क्या मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसका मतलब क्या है? खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय आया है, जब भारत की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है.
जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जेसीआर ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा में दीर्घकालिक जारीकर्ता साख को एक पायदान बढ़ाकर ए- कर दिया है. इससे पहले भारत की रेटिंग बीबीबी+ थी. रेटिंग के साथ आउटलुक स्थिर रखा गया है.
जेसीआर की ए रेटिंग इस बात का संकेत देती है कि किसी देश के लिए अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को लेकर उच्च स्तर की निश्चितता है. यानी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के नजरिए से भारत की आर्थिक क्षमता और भरोसे में सुधार हुआ है.
15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन. के. सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि 35 से अधिक साल बाद ए रेटिंग वापस आई है. उन्होंने बताया कि मूडीज ने आखिरी बार 1988 में भारत को ए2 रेटिंग दी थी. 1990-91 के भुगतान संतुलन संकट के समय भारत की रेटिंग घटा दी गई थी.
रेटिंग बढ़ने का असर ऐसा नहीं है कि अगले दिन बैंक ब्याज दरें या आपकी सैलरी अचानक बदल जाएगी. इसका असली असर धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था में दिखाई दे सकता है.
जब किसी देश की क्रेडिट रेटिंग मजबूत होती है तो वैश्विक निवेशकों के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत भरोसेमंद नजर आती है. इससे विदेशी निवेश और कंपनियों के लिए फंड जुटाने की स्थितियां बेहतर हो सकती हैं. लंबे समय में इसका असर नए कारोबार, निवेश और रोजगार के मौकों पर पड़ सकता है.
यानी आम आदमी के लिए इस खबर का सबसे बड़ा मतलब यह है कि देश की आर्थिक मजबूती बढ़ने पर निजी निवेश और कारोबारी गतिविधियों को सहारा मिल सकता है. हालांकि इसे सीधे तौर पर नौकरी या लोन सस्ता होने की गारंटी समझना सही नहीं होगा.
जेसीआर का फैसला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के उम्मीद से बेहतर जीडीपी आंकड़ों के कुछ ही दिन बाद आया है. पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही.
पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने ग्रोथ को मजबूती दी. यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के 7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के अनुमान से भी ज्यादा रहा.
जेसीआर के मुताबिक मजबूत निजी खपत और सार्वजनिक निवेश के सहारे भारत करीब सात प्रतिशत की ऊंची वृद्धि दर बनाए हुए है. एजेंसी को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भी भारत 6 प्रतिशत से ज्यादा की उच्च वृद्धि दर बनाए रख सकता है.
रेटिंग बढ़ाने के पीछे सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही वजह नहीं है. जेसीआर ने भारत की राजकोषीय स्थिति में सुधार को भी महत्वपूर्ण माना है. एजेंसी के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में 4.7 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 4.4 प्रतिशत रह गया. खास बात यह है कि इस दौरान पूंजीगत व्यय भी ऊंचा बना रहा.
वित्त मंत्रालय ने जेसीआर की रेटिंग बढ़ोतरी को भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय गुणवत्ता में सुधार, मजबूत वित्तीय प्रणाली और ठोस बाहरी स्थिति का प्रमाण बताया है.
यही वह हिस्सा है जो निवेशकों के लिए खास मायने रखता है. अगर सरकार एक तरफ बुनियादी ढांचे और पूंजीगत खर्च को बनाए रखती है और दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करती है, तो अर्थव्यवस्था की वित्तीय तस्वीर ज्यादा संतुलित दिखाई देती है.
जेसीआर ने भारत की आर्थिक नीतियों में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और जीएसटी जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया है. एजेंसी का मानना है कि इन कदमों ने देश की आर्थिक बुनियाद को पहले से मजबूत किया है.
वित्तीय प्रणाली की मजबूती भी रेटिंग बढ़ने की बड़ी वजह बनी. दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता के लागू होने, सरकार की ओर से पूंजी डालने और आरबीआई की मजबूत निगरानी से बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है.
इसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को यह हो सकता है कि मजबूत बैंकिंग सिस्टम कंपनियों और कारोबारों को कर्ज देने की बेहतर क्षमता रखता है. अगर कारोबार बढ़ते हैं तो निवेश और रोजगार के लिए भी माहौल बेहतर बन सकता है.
जेसीआर ने भारत की कुछ बड़ी चुनौतियों को भी रेखांकित किया है. इनमें राजकोषीय घाटे का ऊंचा स्तर, राज्यों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए राजकोषीय हस्तांतरण व्यवस्था और चुनावों के दौरान राजकोषीय प्रबंधन की संवेदनशीलता शामिल है.
इसका मतलब साफ है कि रेटिंग बढ़ने के बावजूद भारत के सामने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है. सिर्फ तेज आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि सरकार को विकास और वित्तीय संतुलन दोनों को साथ लेकर चलना होगा.
भारत के लिए यह अकेली सकारात्मक रेटिंग खबर नहीं है. पिछले साल मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने मई में भारत की रेटिंग बढ़ाई थी. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अगस्त 2025 में और जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन इंक यानी आरएंडआई ने सितंबर 2025 में भारत की रेटिंग बढ़ाई थी.
वहीं पिछले महीने एसएंडपी और फिच ने भारत की निवेश-ग्रेड रेटिंग बरकरार रखी थी. दोनों ने भारत की गतिशील और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, नीतियों में स्थिरता और बुनियादी ढांचे में ऊंचे निवेश को इसका आधार बताया था.
भारत की ए- रेटिंग को तत्काल कमाई या निवेश का संकेत मानना सही नहीं होगा. असली महत्व यह है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की नजर में भारत की आर्थिक क्षमता और वित्तीय विश्वसनीयता मजबूत हुई है.
अगर यह भरोसा आगे भी बना रहता है, तो विदेशी निवेश, कारोबारी विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सकता है. इसका फायदा अंततः अर्थव्यवस्था की रफ्तार, कारोबार और रोजगार के जरिए आम लोगों तक पहुंच सकता है.
यानी 35 साल बाद मिली यह रेटिंग सिर्फ एक आर्थिक तमगा नहीं है. यह भारत की बदलती आर्थिक तस्वीर का संकेत है, लेकिन आगे की असली परीक्षा यही होगी कि तेज ग्रोथ के साथ सरकार राजकोषीय अनुशासन और राज्यों के बीच आर्थिक संतुलन कितना कायम रख पाती है.
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