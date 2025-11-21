नहीं आया Income Tax Refund? इसलिए हुई देरी, जानें कब Account में आएंगे पैसे

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न फाइल किए गए, फिर भी कई टैक्सपेयर्स का रिफंड अभी भी पेंडिंग है. ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. जल्द ही उनका पैसा उनके खाते में आ जाएगा.

शायद आपको याद हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग की डेडलाइन एक दिन बढ़ाकर 15 सितंबर से 16 सितंबर कर दी थी. अब, दो महीने से ज़्यादा समय बाद भी, कई लोग असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न फाइल किए गए थे, फिर भी कई टैक्सपेयर्स के रिफंड अभी भी पेंडिंग हैं.

क्यों रुके हुए हैं रिफंड

इस सवाल का जवाब देते हुए CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि डिपार्टमेंट कुछ रिफंड क्लेम की जांच कर रहा है जिन्हें सिस्टम ने फ्लैग किया था. इनमें वे रिटर्न शामिल हैं जिन्हें अजीब या गलत डिडक्शन क्लेम के कारण 'हाई-वैल्यू' या 'रेड-फ्लैग्ड' के तौर पर मार्क किया गया था.

कहा जा रहा ही कि डिपार्टमेंट गलत रिफंड को रोकने के लिए इन मामलों को एनालाइज़ कर रहा है. अग्रवाल ने यह भी कहा कि, 'हमने टैक्सपेयर्स को लिखा है कि अगर वे कुछ भूल गए हैं तो रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करें.'

इसका मतलब है कि अगर सिस्टम को मिसमैच या संदिग्ध डिडक्शन का पता चलता है, तो मामला साफ होने तक रिफंड रोक दिया जाता है.

कब आएंगे रिफंड?

CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने अब कन्फर्म किया है कि पेंडिंग रिफंड दिसंबर 2025 तक रोल आउट होने की संभावना है.

भारत मंडपम में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट अभी उन रिफंड क्लेम का डिटेल्ड रिव्यू कर रहा है जिन्हें सिस्टम ने फ्लैग किया था. इनमें से कई मामलों में हाई-वैल्यू क्लेम या डिडक्शन शामिल हैं जो गलत लगते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस धीमा हो गया है.

अग्रवाल ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ टैक्सपेयर्स को लेटर लिखकर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने को कहा है, ताकि अगर कोई जानकारी छूट गई हो या गलत रिपोर्ट की गई हो तो वे उसे फाइल कर सकें.

रिफंड्स की हो रही है गहनता से जांच

उन्होंने बताया कि कम वैल्यू वाले रिफंड पहले से ही जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्लेम की गहरी जांच की जरूरत है क्योंकि सिस्टम ने अजीब डिडक्शन पैटर्न का पता लगाया है. डिपार्टमेंट को ऐसे मामले मिले हैं जहां टैक्सपेयर्स ने ऐसे डिडक्शन का दावा किया हो सकता है जिसके वे हकदार नहीं थे, इसलिए अधिकारी रिफंड प्रोसेस करने से पहले इन रिटर्न की ज्यादा सावधानी से जांच कर रहे हैं.

ध्यान रहे कि इस साल रिफंड जारी करने में तेजी से गिरावट आई है. 10 नवंबर तक अपडेट किए गए ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच कुल रिफंड लगभग 18% घटकर लगभग 2.42 लाख करोड़ रुपये रह गया.

अग्रवाल ने कहा कि यह गिरावट इसलिए हो सकती है क्योंकि रिफंड क्लेम की संख्या खुद कम हो गई है और क्योंकि TDS रेट को पहले ही रैशनलाइज कर दिया गया था, जिससे कुल मिलाकर रिफंड की रकम कम हो गई.

धीरे धीरे हो रहा है रिफंड्स का निपटारा

उन्होंने यह भी कहा कि डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स मामलों में लिटिगेशन कम करने की कोशिश कर रहा है और अपील के निपटारे में तेज़ी लाने पर काम किया है. उनके अनुसार, अपील अथॉरिटीज़ ने पिछले साल के मुकाबले 40% से ज़्यादा अपीलें पहले ही क्लियर कर दी हैं, जिससे महामारी के सालों में जमा हुए पेंडिंग बैकलॉग को कम करने में मदद मिली है.

अग्रवाल ने कहा कि इसका मकसद यह पक्का करना है कि असली टैक्सपेयर्स को बिना किसी देरी के उनका रिफंड मिल जाए, जबकि सिस्टम में फेयरनेस बनाए रखने के लिए गलत या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए क्लेम को फिल्टर किया जाए. डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि दिसंबर के आखिर तक ज़्यादातर बचे हुए रिफंड क्लियर हो जाएंगे.