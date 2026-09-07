कमाई बढ़ाने वाला कर्ज और कमाई खाने वाला कर्ज, लोन लेने से पहले दोनों का फर्क समझिए-वरना सबकुछ लुटा देंगे

What portion of your income should go towards EMIs? लोन आपकी संपत्ति बनाने का जरिया भी बन सकता है और भविष्य की कमाई को कर्ज में फंसा भी सकता है. अधिल शेट्टी के मुताबिक ब्याज दर, कुल रीपेमेंट, लोन का उद्देश्य और ईएमआई क्षमता देखकर फैसला करना जरूरी है. सिर्फ कम ईएमआई देखकर लोन लेना सही नहीं.

लोन लेकर घर खरीदना, पढ़ाई करना या कारोबार बढ़ाना भविष्य की कमाई और संपत्ति बनाने का रास्ता हो सकता है. लेकिन वही लोन अगर छुट्टी, महंगी खरीदारी या पुराने खर्च चुकाने के लिए लिया जाए, तो आने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में चला सकता है.

यही वजह है कि किसी लोन को सिर्फ उसकी ईएमआई देखकर सस्ता या महंगा मान लेना खतरनाक हो सकता है. असली सवाल यह है कि लोन की कुल कीमत कितनी है, पैसा किस काम में लगाया जा रहा है और हर महीने की ईएमआई आपकी आमदनी पर कितना दबाव डाल रही है.

बैंकबाजार के सीईओ और पर्सनल फाइनेंस विशेषज्ञ अधिल शेट्टी के मुताबिक, कर्ज से संपत्ति बन भी सकती है और वित्तीय स्थिति कमजोर भी हो सकती है. फर्क लोन की लागत, उसके इस्तेमाल और उसे चुकाने की क्षमता से पड़ता है. बैंकबाजार की अपनी सामग्री में भी अधिल शेट्टी को लोन और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मामलों का विशेषज्ञ बताया गया है.

ईएमआई छोटी है तो लोन सस्ता है, यह सबसे बड़ा भ्रम

कई लोग लोन लेते समय सबसे पहले यही देखते हैं कि हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी. लेकिन यही आंकड़ा पूरी तस्वीर नहीं बताता. 10 हजार रुपये की ईएमआई सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन अगर लोन कई साल तक चलता है तो ब्याज के रूप में जाने वाली कुल रकम काफी बड़ी हो सकती है.

इसलिए लोन लेते समय ब्याज दर के साथ कुल रीपेमेंट, प्रोसेसिंग फीस और दूसरी लागत भी देखनी चाहिए. कम ईएमआई कभी-कभी सिर्फ इसलिए कम होती है क्योंकि लोन की अवधि ज्यादा लंबी कर दी गई है. इसका सीधा असर आम परिवार के बजट पर पड़ता है. लंबी अवधि तक चलने वाली ईएमआई बचत, निवेश और इमरजेंसी फंड के लिए उपलब्ध रकम को लगातार कम करती रहती है.

क्रेडिट कार्ड का बकाया बना तो ब्याज तेजी से बढ़ सकता है

क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा खतरा तब सामने आता है जब पूरा बिल समय पर नहीं चुकाया जाता. मूल लेख में 3 फीसदी मासिक ब्याज का उदाहरण दिया गया है और बताया गया है कि बकाया रकम पर 30 दिन के लिए ब्याज तेजी से जुड़ सकता है. इसके ऊपर टैक्स और अन्य शुल्क भी हो सकते हैं. वास्तविक लागत कार्ड और ब्याज की गणना करने के तरीके पर निर्भर करती है. यानी कार्ड से खरीदारी के समय जो रकम छोटी दिखती है, वही भुगतान टालने पर महंगी पड़ सकती है.

अगर कोई व्यक्ति महंगे क्रेडिट कार्ड कर्ज को कम ब्याज वाले पर्सनल लोन से समेटने की कोशिश करता है, तो सिर्फ नई ब्याज दर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. प्रोसेसिंग फीस, नए लोन का ब्याज, कुल रीपेमेंट और पुराने कार्ड के इस्तेमाल को रोकना भी उतना ही जरूरी है. वरना एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने के बाद भी पुरानी समस्या खत्म नहीं होगी.

लोन से क्या खरीदा, यही तय करेगा फायदा या नुकसान?

लोन का उद्देश्य उसकी उपयोगिता तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है. घर के लिए लिया गया लोन लंबे समय में एक एसेट बनाने में मदद कर सकता है. शिक्षा के लिए लिया गया लोन भविष्य की कमाई की क्षमता बढ़ा सकता है. कारोबार के लिए लिया गया कर्ज भी तब उपयोगी हो सकता है जब उससे पैदा होने वाली कमाई लोन की लागत से ज्यादा हो.

इसके उलट छुट्टी, महंगी खरीदारी या दूसरी खपत के लिए लिया गया कर्ज अपने आप कोई एसेट नहीं बनाता. खर्च आज हो जाता है, लेकिन उसकी ईएमआई आने वाले महीनों और सालों की आमदनी से चुकानी पड़ती है. यही वह छिपा हुआ असर है जिसे कई लोग लोन लेते समय नजरअंदाज कर देते हैं. कर्ज सिर्फ आज पैसा उपलब्ध नहीं कराता, वह भविष्य की आय का एक हिस्सा पहले ही तय कर देता है.

आरबीआई भी बिना गारंटी वाले कर्ज को लेकर सतर्क रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 में बैंकों और एनबीएफसी के कुछ कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर का रिस्क वेट बढ़ाकर 125 फीसदी किया था. क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स के लिए बैंकों और एनबीएफसी के रिस्क वेट में भी बढ़ोतरी की गई थी. बाद में 2025 में कुछ माइक्रोफाइनेंस कर्ज के लिए नियमों में बदलाव किया गया.

40 फीसदी ईएमआई के बाद भी सवाल खत्म नहीं होता

लोन लेने से पहले सबसे जरूरी हिसाब यह है कि आपकी कुल ईएमआई आपकी टेक-होम इनकम का कितना हिस्सा खा रही है. अधिल शेट्टी की हालिया सलाह के मुताबिक, उधार लेने वालों के लिए कुल ईएमआई को टेक-होम आय के करीब 40 फीसदी के भीतर रखना बेहतर माना जा सकता है. बैंक और लेंडर अपनी जांच में फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो जैसे मानकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्राहक के लिए असली कसौटी यह होनी चाहिए कि ईएमआई चुकाने के बाद भी वह बचत, निवेश और अचानक आने वाले खर्च संभाल सकता है या नहीं.

मान लीजिए किसी व्यक्ति की महीने की आमदनी 1 लाख रुपये है. अगर उसकी ईएमआई में 40 हजार रुपये चले जाते हैं, तो सिर्फ बाकी 60 हजार रुपये में घर का खर्च, बच्चों की जरूरत, बीमा, निवेश और इमरजेंसी सभी को मैनेज करना होगा. अगर किसी अचानक खर्च के लिए फिर से क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेना पड़े, तो इसका मतलब है कि ईएमआई आपकी वास्तविक क्षमता से ज्यादा हो चुकी है.

क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो भी लोन आंख बंद करके न लें

अच्छा क्रेडिट स्कोर पर्सनल लोन पर बेहतर ब्याज दर पाने की संभावना बढ़ा सकता है. लेकिन सिर्फ क्रेडिट स्कोर अच्छा होना पर्याप्त नहीं है. लेंडर आपकी आमदनी, रोजगार की स्थिति, मौजूदा देनदारियों और अपनी क्रेडिट पॉलिसी के आधार पर भी फैसला करता है. इसलिए लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर, मौजूदा ईएमआई और कुल बकाया कर्ज देखना जरुरी है.

आरबीआई की मौजूदा दरों के मुताबिक अगस्त 2026 में पॉलिसी रेपो रेट 5.25 फीसदी था. लेकिन ग्राहक को मिलने वाली वास्तविक लोन ब्याज दर सीधे इसी आंकड़े के बराबर नहीं होती. बैंक और अन्य लेंडर जोखिम, ग्राहक की प्रोफाइल, लोन के प्रकार और दूसरी शर्तों के आधार पर अलग दर तय कर सकते हैं. इसलिए सिर्फ यह देखकर लोन लेना कि रेपो रेट घटा या बढ़ा है, अधूरा फैसला होगा.

लोन लेने से पहले पांच सवाल आपकी जेब बचा सकते हैं

लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले खुद से पांच सवाल पूछना सबसे आसान तरीका हो सकता है.

1-पहला सवाल है कि आखिर यह पैसा किस काम के लिए लिया जा रहा है.

2-दूसरा सवाल है कि ब्याज और सभी फीस जोड़ने के बाद इस लोन की वास्तविक कीमत कितनी होगी.

3-तीसरा सवाल है कि नई ईएमआई जुड़ने के बाद मेरी कुल मासिक ईएमआई कितनी हो जाएगी.

4-चौथा सवाल है कि क्या मेरे ऊपर पहले से इतना कर्ज है कि नया लोन वित्तीय दबाव बढ़ा देगा.

5-पांचवां और सबसे अहम सवाल है कि लोन लेने के बाद मेरे पास कितनी इमरजेंसी सेविंग बची रहेगी.

इन पांच सवालों का जवाब अगर साफ नहीं है तो सिर्फ बैंक से लोन अप्रूवल मिल जाना यह साबित नहीं करता कि लोन आपके लिए सही है.

असल अमीरी ज्यादा लोन लेने में नहीं, सही लोन चुनने में है

लोन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है. असली फर्क उसके इस्तेमाल और लागत से पड़ता है.अगर कर्ज किसी ऐसे एसेट, शिक्षा, कारोबार या जरूरी वित्तीय लक्ष्य के लिए लिया गया है जो भविष्य में आर्थिक क्षमता बढ़ा सकता है, तो वह आपकी वित्तीय यात्रा का हिस्सा बन सकता है. लेकिन अगर कर्ज लगातार मौजूदा खर्च को भविष्य की आय पर डाल रहा है, तो धीरे-धीरे आपकी वित्तीय आजादी कम हो सकती है.

यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम छिपा हुआ पहलू है. किसी व्यक्ति की असली कर्ज क्षमता उसकी सैलरी से नहीं, बल्कि ईएमआई चुकाने के बाद बचने वाली रकम से तय होती है. अगर ईएमआई भरने के बाद बचत बंद हो जाए, निवेश रुक जाए और अचानक खर्च के लिए फिर कर्ज लेना पड़े, तो लोन आपकी संपत्ति नहीं बल्कि आपकी आर्थिक आजादी को खा रहा है.

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