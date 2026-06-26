क्या आपकी डिग्री 5 साल बाद भी काम आएगी? जानिए कैसे AI युग में बदल रहे हैं करियर के नियम

एआई के तेजी से बदलते दौर में केवल डिग्री नहीं, बल्कि लगातार नई स्किल सीखने की क्षमता सफलता की कुंजी बनती जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि बहु-विषयक ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और खुद को समय के साथ अपडेट रखने वाले छात्र और पेशेवर भविष्य में बेहतर करियर अवसर हासिल कर सकेंगे.

क्या केवल एक डिग्री अब शानदार करियर की गारंटी दे सकती है? तेजी से बदलती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह सवाल लाखों छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के सामने खड़ा है. आने वाले समय में वही लोग सबसे आगे होंगे जो नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे.

दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी (WPU) गोवा द्वारा आयोजित "ओपन हाउस" के एक शैक्षणिक संवाद के दौरान शिक्षा और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने भविष्य की नौकरियों और बदलती स्किल जरूरतों पर चर्चा की. प्रो. वाल्टर लील (Vice Chancellor) और डॉ. आशीष भारद्वाज (Pro-Vice Chancellor) का कहना था कि अब सफलता केवल किसी एक विषय में महारत हासिल करने से नहीं मिलेगी, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों की समझ और लगातार खुद को अपडेट रखने की क्षमता सबसे बड़ी पूंजी बनेगी.

बदलती तकनीक ने करियर की परिभाषा बदल दी है

कुछ साल पहले तक विश्वविद्यालयों की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पहली नौकरी के लिए तैयार करना माना जाता था. लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीकों के कारण कई पारंपरिक भूमिकाएं बदल रही हैं, जबकि नई तरह की नौकरियां तेजी से सामने आ रही हैं.

ऐसे माहौल में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं माना जा रहा. उद्योग जगत अब ऐसे युवाओं की तलाश में है जो समस्याओं को अलग नजरिए से समझ सकें, नई तकनीकों को जल्दी अपनाएं और बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकें.

क्यों जरूरी हो गई है लगातार सीखते रहने की क्षमता

भविष्य में करियर एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलेगा. एक व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान कई बार नई भूमिकाओं, नई तकनीकों और अलग-अलग उद्योगों में काम कर सकता है. इसलिए सीखने की प्रक्रिया डिग्री मिलने के बाद खत्म नहीं होगी, बल्कि वहीं से वास्तव में शुरू होगी.

इसका सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों और पेशेवरों को मिलेगा जो ऑनलाइन कोर्स, व्यावहारिक अनुभव, इंटर्नशिप और उद्योग से जुड़ी परियोजनाओं के जरिए अपनी स्किल लगातार बढ़ाते रहेंगे. यही आदत उन्हें बदलते रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रख सकती है.

सिर्फ विषय विशेषज्ञ नहीं, बहु-विषयक सोच रखने वालों की बढ़ेगी मांग

आज कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को महत्व दे रही हैं जो तकनीक को व्यवसाय, डिजाइन, संचार या प्रबंधन जैसी दूसरी क्षमताओं के साथ जोड़ सकें. उदाहरण के लिए, एआई की समझ रखने वाला मार्केटिंग प्रोफेशनल या डेटा विश्लेषण जानने वाला हेल्थकेयर विशेषज्ञ कई मामलों में अधिक उपयोगी साबित हो सकता है.

यही वजह है कि आधुनिक शिक्षा संस्थानों में भी बहु-विषयक अध्ययन, उद्योग सहयोग और प्रोजेक्ट आधारित सीखने पर जोर बढ़ रहा है. इससे छात्रों को वास्तविक समस्याओं पर काम करने का अनुभव मिलता है, जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण से आगे की तैयारी है.

AI ने बदली पहली नौकरी की तस्वीर, भारत में 37% एंट्री-लेवल काम अब मशीनें संभाल रहीं

करियर की शुरुआत करने वाले युवाओं के सामने रोजगार का माहौल तेजी से बदल रहा है. जिन जिम्मेदारियों को कभी फ्रेशर्स के लिए सबसे सामान्य माना जाता था, उनमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है. इससे कंपनियों के काम करने के तरीके और नई भर्ती की रणनीति दोनों प्रभावित हो रहे हैं.

कॉग्निज़ेंट और पियर्सन की हालिया स्टडी बताती है कि भारत में एंट्री-लेवल के 37% कार्य अब AI के जरिए पूरे किए जा रहे हैं. यह आंकड़ा वैश्विक औसत 33% से भी अधिक है, जो दिखाता है कि भारत में शुरुआती स्तर की नौकरियों में ऑटोमेशन की रफ्तार काफी तेज है.

रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 93% नौकरियां किसी न किसी रूप में AI के प्रभाव में आ चुकी हैं. इसका मतलब यह है कि दफ्तरों में नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई नियमित कार्य, जैसे डेटा एंट्री, रिकॉर्ड व्यवस्थित करना या फाइल मैनेजमेंट, अब सॉफ्टवेयर और AI आधारित सिस्टम खुद करने लगे हैं.

मानव संसाधन यानी HR विभाग भी इस बदलाव से अछूता नहीं है. Genius HRTech DigiPoll के अनुसार, 60% प्रोफेशनल्स का मानना है कि AI के बिना अब HR से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना काफी कठिन हो गया है. कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करना, वेतन प्रक्रिया संभालना और भर्ती से जुड़े कई काम, जो पहले दिनों का समय लेते थे, अब AI की मदद से कुछ घंटों में पूरे हो रहे हैं.

इसी बदलाव का असर कंपनियों की कार्यप्रणाली पर भी दिख रहा है. जीनियस एचआरटेक डिजीपोल के आंकड़ों के अनुसार, AI अपनाने के बाद संगठनों में मैन्युअल प्रक्रियाओं का बोझ करीब 42% तक कम हुआ है, जिससे समय की बचत और परिचालन दक्षता दोनों में सुधार देखा जा रहा है.

इन संकेतों से साफ है कि नौकरी की दुनिया तेजी से बदल रही है. अब केवल पारंपरिक कौशल ही नहीं, बल्कि AI के साथ काम करने और नई तकनीकों को समझने की क्षमता भी युवाओं के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

आम छात्र और नौकरीपेशा लोगों के लिए इसका क्या मतलब है

इस बदलाव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि करियर अब केवल परीक्षा के अंकों से तय नहीं होगा. जो व्यक्ति नई तकनीक सीखने, अपनी पुरानी स्किल को बेहतर बनाने और बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को विकसित करने में निवेश करेगा, उसके लिए अवसरों के दरवाजे अधिक खुले रह सकते हैं.

एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू यह भी है कि एआई कई दोहराए जाने वाले कामों को आसान बना सकता है. ऐसे में मानवीय रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और समस्या समाधान जैसी स्किल पहले से ज्यादा मूल्यवान हो सकती हैं.

उच्च शिक्षा के सामने भी नई चुनौती

विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के लिए अब केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना पर्याप्त नहीं है. उन्हें ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां छात्र प्रयोग करें, असफलताओं से सीखें और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों.

इसी सोच के साथ कई संस्थान उद्योग से साझेदारी, प्रैक्टिकल लर्निंग और वैश्विक दृष्टिकोण को अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बना रहे हैं, ताकि छात्र बदलते समय में केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि अवसर पैदा करने वाले भी बन सकें.



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सोच बदलने का समय भी है. आने वाले वर्षों में वही लोग सबसे मजबूत स्थिति में होंगे जो सीखने की प्रक्रिया को जीवन भर जारी रखेंगे, अलग-अलग क्षेत्रों की समझ विकसित करेंगे और बदलाव से घबराने के बजाय उसे अवसर में बदलना सीखेंगे. यही मानसिकता भविष्य के करियर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है.

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