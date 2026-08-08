किस राज्य में सोना सबसे महंगा है? 10 ग्राम पर ₹150 तक का फर्क, जानिए आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर का आज का रेट

Gold price difference between cities:8 अगस्त 2026 को शहरवार सोने के रेट में 24 और 22 कैरेट दोनों में अधिकतम ₹150 प्रति 10 ग्राम का अंतर है. दिल्ली और चेन्नई समेत कई शहरों में भाव सबसे ऊंचा है, जबकि मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु समेत कई शहर सस्ते हैं.

10 ग्राम सोने पर ₹150 का खेल, खरीदने से पहले शहरवार रेट जरूर देख लें (फोटो एआई)

क्यों है इस राज्य में सोना सबसे महंगा रहा

कई महानगरों में सोने का भाव सबसे सस्ता

दस ग्राम पर ₹150 रुपये अंतर दिख रहा

चांदी में शहरवार अंतर बेहद कम

8 अगस्त को अगर आप सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने शहर का भाव देखकर खरीदारी करना सही फैसला नहीं होगा. देश के अलग-अलग शहरों में सोने के रेट में अंतर बना हुआ है और 10 ग्राम की खरीद पर यह फर्क सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकता है.

गैजेट्स 360 के मुताबिक आज के ताजा शहरवार आंकड़ों में 24 कैरेट सोने का सबसे ऊंचा भाव ₹1,50,040 प्रति 10 ग्राम है, जबकि कुछ बड़े शहरों में यही सोना ₹1,49,890 पर मिल रहा है. यानी शहर बदलने पर 10 ग्राम सोने में ₹150 तक का फर्क है.

आज का ताजा बाजार क्या बता रहा है?

8 अगस्त 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 कैरेट सोने का औसत रेट करीब ₹1,49,900 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का रेट करीब ₹1,37,410 प्रति 10 ग्राम है. GoodReturns के अनुसार ये संकेतात्मक रेट हैं और इनमें GST, TCS तथा अन्य लेवी शामिल नहीं हैं. ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज भी अलग से जुड़ सकता है.

Gadgets 360 के शहरवार आंकड़ों में भी शहरों के बीच अंतर साफ दिखाई देता है. दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और गुरुग्राम में 24 कैरेट सोना ₹1,50,040 प्रति 10 ग्राम है. वहीं मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में यह ₹1,49,890 प्रति 10 ग्राम है.

शहरवार तुलना में यहां सोना सबसे महंगा कहां है?

8 अगस्त के ताजा आंकड़ों में किसी एक शहर के बजाय कई शहर सबसे ऊंचे रेट वाले समूह में हैं. दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और गुरुग्राम में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,50,040 प्रति 10 ग्राम है. फरीदाबाद भी इसी स्तर पर है.

इसके मुकाबले मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोच्चि, केरल, पुणे, मैंगलोर, मैसूर, नागपुर और विजयवाड़ा जैसे शहरों में 24 कैरेट सोने का रेट ₹1,49,890 प्रति 10 ग्राम है.

इस तरह 8 अगस्त को सबसे महंगे और सबसे सस्ते प्रमुख शहरों के बीच 24 कैरेट सोने में ₹150 प्रति 10 ग्राम का अंतर है. 1 अगस्त के आंकड़ों में जो ₹390 का अंतर था, वह अब लागू नहीं है. इसलिए आज की खबर में ₹390 का आंकड़ा नहीं रखा जाना चाहिए.

22 कैरेट में भी ₹150 का अंतर

आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है. 8 अगस्त के शहरवार आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और गुरुग्राम में 22 कैरेट सोना ₹1,37,550 प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोच्चि, पुणे और कई अन्य शहरों में 22 कैरेट सोना ₹1,37,400 प्रति 10 ग्राम है. यानी 22 कैरेट में भी शहरवार अधिकतम अंतर ₹150 प्रति 10 ग्राम है.

दिलचस्प बात यह है कि कुछ शहर इन दोनों समूहों के बीच हैं. अहमदाबाद, पटना, सूरत और वडोदरा में 24 कैरेट सोना ₹1,49,940 और 22 कैरेट ₹1,37,450 प्रति 10 ग्राम है. कोयंबटूर और मदुरै में 24 कैरेट रेट ₹1,50,000 और 22 कैरेट ₹1,37,500 है. यानी हर शहर केवल महंगे या सस्ते दो समूहों में नहीं बंटा है.

8 अगस्त 2026 को शहरवार सोना-चांदी का रेट

शहर 24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) चांदी 999 (प्रति किलोग्राम) दिल्ली ₹1,50,040 ₹1,37,550 ₹2,39,900 चेन्नई ₹1,50,040 ₹1,37,550 ₹2,49,900 चंडीगढ़ ₹1,50,040 ₹1,37,550 ₹2,39,900 जयपुर ₹1,50,040 ₹1,37,550 ₹2,39,900 लखनऊ ₹1,50,040 ₹1,37,550 ₹2,39,900 कानपुर ₹1,50,040 ₹1,37,550 ₹2,39,900 मेरठ ₹1,50,040 ₹1,37,550 ₹2,39,900 गुरुग्राम ₹1,50,040 ₹1,37,550 ₹2,39,900 मुंबई ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹2,39,900 कोलकाता ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹2,39,900 बेंगलुरु ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹2,39,900 हैदराबाद ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹2,49,900 भुवनेश्वर ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹2,39,900 कोच्चि ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹2,39,900 पुणे ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹2,39,900 अहमदाबाद ₹1,49,940 ₹1,37,450 — पटना ₹1,49,940 ₹1,37,450 — सूरत ₹1,49,940 ₹1,37,450 — वडोदरा ₹1,49,940 ₹1,37,450 — कोयंबटूर ₹1,50,000 ₹1,37,500 — मदुरै ₹1,50,000 ₹1,37,500 — 24 कैरेट में अधिकतम शहरवार अंतर: ₹150 प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट में अधिकतम शहरवार अंतर: ₹150 प्रति 10 ग्राम चांदी में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अंतर: ₹10,000 प्रति किलोग्राम स्रोत: 8 अगस्त 2026 के उपलब्ध शहरवार प्रकाशित बाजार रेट. नोट: प्रकाशित रेट संकेतात्मक हैं। GST, मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और अन्य शुल्क अंतिम बिल में अलग से जुड़ सकते हैं.

चांदी में आज क्या है तस्वीर?

8 अगस्त के उपलब्ध GoodReturns डेटा में भारत में चांदी का संकेतात्मक रेट ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है. इसकी तुलना में सोने के शहरवार रेट का डेटा ज्यादा स्पष्ट अंतर दिखाता है. इसलिए चांदी के लिए आज पुराने 1 अगस्त के ₹2,35,000 वाले आंकड़े को इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा.

खरीदारों के लिए इसका मतलब यह है कि चांदी खरीदते समय भी स्थानीय ज्वेलर से उसी समय का भाव जरूर पूछें, क्योंकि ऑनलाइन प्रकाशित दरें संकेतात्मक हो सकती हैं.

राज्य या शहर बदलने से भाव क्यों बदलता है?

सोने का अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार भाव एक आधार जरूर देता है, लेकिन खुदरा कीमत हर शहर में बिल्कुल समान होना जरूरी नहीं है. मांग और सप्लाई, स्थानीय बाजार की स्थिति, परिवहन लागत, बुलियन ट्रेडर्स, स्थानीय शुल्क और ज्वेलर का प्रीमियम जैसे कई कारण शहरवार रेट में अंतर पैदा कर सकते हैं. Gadgets 360 भी शहरों के बीच अंतर के कारणों में मांग, टैक्स, परिवहन लागत, ट्रेडर्स और मेकिंग चार्ज जैसे कारकों को गिनाता है.

लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. अगर किसी शहर में सोना ₹150 प्रति 10 ग्राम सस्ता दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां ज्वेलरी खरीदना भी ₹150 सस्ता ही होगा. मेकिंग चार्ज में अंतर इस छोटी बचत को आसानी से खत्म कर सकता है.

सोना खरीदने से पहले इन चीजों पर नजर रखें

सबसे पहले यह तय करें कि आपको 24 कैरेट, 22 कैरेट या 18 कैरेट सोना खरीदना है. 24 कैरेट सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट का इस्तेमाल आमतौर पर ज्वेलरी बनाने में किया जाता है.

दूसरा, केवल प्रति 10 ग्राम का रेट देखकर खरीदारी न करें. मेकिंग चार्ज, वेस्टेज, GST और अन्य शुल्क जोड़ने के बाद अंतिम बिल कितना बनेगा, यह जरूर पूछें.

तीसरा, बिल में सोने का वजन, शुद्धता और लागू शुल्क स्पष्ट रूप से दर्ज होने चाहिए. हॉलमार्क और HUID की जानकारी भी जांचें.

चौथा, ऑनलाइन रेट को अंतिम खरीद मूल्य न मानें. GoodReturns स्पष्ट करता है कि उसके प्रकाशित रेट संकेतात्मक हैं और GST, TCS तथा अन्य लेवी शामिल नहीं हैं.

पांचवां, अगर पुराना सोना देकर नया आभूषण खरीद रहे हैं तो पुराने सोने की शुद्धता, कटौती और एक्सचेंज वैल्यू को लिखित में समझें.

छठा, खरीदारी से पहले दो या तीन ज्वेलर्स से अंतिम बिल का कोटेशन लें. बेस रेट समान होने के बावजूद मेकिंग चार्ज में बड़ा अंतर हो सकता है.

IBJA का रेट क्यों देखें?

शहरवार खुदरा रेट के साथ IBJA का बेंचमार्क रेट बाजार की दिशा समझने के लिए उपयोगी संदर्भ है. लेकिन IBJA का रेट और ज्वेलरी का अंतिम खरीद मूल्य एक चीज नहीं हैं. ज्वेलरी के अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज, GST और दूसरे लागू शुल्क शामिल हो सकते हैं.

खरीदार के लिए सबसे बड़ा सबक

8 अगस्त की तस्वीर साफ है. शहर बदलने पर 24 कैरेट सोने में अधिकतम ₹150 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट में भी ₹150 प्रति 10 ग्राम का अंतर दिख रहा है. लेकिन असली बचत केवल शहर के बेस रेट से तय नहीं होगी.

अगर आप 10 ग्राम की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ₹150 का अंतर छोटा लग सकता है. लेकिन 50 या 100 ग्राम की खरीद में यही अंतर क्रमशः ₹750 और ₹1,500 हो जाता है. फिर भी अंतिम फैसला करते समय मेकिंग चार्ज और दूसरे शुल्क को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि वहीं कीमत का बड़ा अंतर बन सकता है.

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