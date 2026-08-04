किस सेक्टर में सबसे ज्यादा कैश जमा कर रहे हैं बड़े निवेशक? अगस्त में Smart Money किस पर लगा रही है दांव?

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Smart money investment: अगस्त 2026 में शेयर बाजार की असली कहानी सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की चाल नहीं, बल्कि बड़े निवेशकों की रणनीति है. Kotak Neo, NSE, Nifty Trader और The Economic Times के उपलब्ध आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि Smart Money अब चुनिंदा सेक्टर्स और मजबूत कंपनियों पर ज्यादा फोकस कर रही है.
हर दिन शेयर बाजार में हजारों करोड़ रुपये का कारोबार होता है, लेकिन असली सवाल यह नहीं कि बाजार ऊपर गया या नीचे. असली सवाल यह है कि बड़े निवेशकों ने अपना पैसा आखिर कहां लगाया. अगस्त की शुरुआत में यही सवाल निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक (FII), घरेलू संस्थागत निवेशक (DII), म्यूचुअल फंड और बल्क डील का रुख आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकता है.
Kotak Neo के FII-DII कैश मार्केट डेटा और NSE के संस्थागत निवेश आंकड़ों, Nifty Trader के जून तिमाही संस्थागत निवेश विश्लेषण के अनुसार यह संकेत मिलता है कि बड़े निवेशक अब सिर्फ बाजार की तेजी पर नहीं, बल्कि मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर कमाई का ट्रेंड और सेक्टर-आधारित अवसरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं.
कोटक नियो के FII-DII कैश मार्केट डेटा के अनुसार 3 अगस्त 2026 को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने करीब 922.26 करोड़ रुपये की नेट खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने लगभग 1,571.18 करोड़ रुपये की नेट खरीदारी दर्ज की. NSE के उपलब्ध आंकड़े भी बताते हैं कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी बाजार को लगातार सहारा दे रही है.
कमोडिटी और मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि जब FII और DII दोनों एक साथ खरीदारी करते हैं, तो यह बाजार के प्रति सकारात्मक धारणा का संकेत माना जाता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हर शेयर में तेजी आएगी. निवेशकों को अब भी कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन पर बराबर नजर रखनी होगी.
जहां विदेशी निवेशक वैश्विक घटनाओं के आधार पर तेजी से अपनी रणनीति बदलते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड्स का निवेश अपेक्षाकृत लंबी अवधि का संकेत माना जाता है. लगातार SIP निवेश और घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी ने भारतीय फंड हाउस को बाजार का मजबूत खरीदार बनाए रखा है.
यही वजह है कि हाल के महीनों में विदेशी बिकवाली के बावजूद कई बार घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. यही ट्रेंड अगस्त में भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत बन सकता है.
निफ़्टी ट्रेडर द्वारा जून तिमाही 2026 के संस्थागत निवेश पैटर्न के विश्लेषण के अनुसार कई बड़े शेयरों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दोबारा हिस्सेदारी बढ़ाई है. इससे यह संकेत मिलता है कि Smart Money पूरी तरह बाजार से बाहर नहीं गई है, बल्कि वह चुनिंदा कंपनियों और मजबूत बिजनेस मॉडल पर दांव लगा रही है.
यह भी साफ दिख रहा है कि निवेश का फोकस अब व्यापक खरीदारी की बजाय क्वालिटी स्टॉक्स पर ज्यादा है. यानी केवल सेक्टर नहीं, बल्कि उस सेक्टर की मजबूत कंपनियां बड़े निवेशकों की पहली पसंद बन रही हैं.
हाल केबल्क डील्स और ब्लॉक डील्स बताते हैं कि बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो में लगातार बदलाव कर रहे हैं. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव सेक्टर रोटेशन का भी हिस्सा हो सकता है, जहां महंगे वैल्यूएशन वाले सेक्टर्स से पैसा निकलकर बेहतर ग्रोथ और आकर्षक वैल्यूएशन वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ता है.
यही वजह है कि केवल किसी एक दिन की तेजी देखकर निवेश करना सही रणनीति नहीं मानी जाती. समझदारी इसी में है कि यह देखा जाए कि लगातार किस सेक्टर में संस्थागत निवेश बढ़ रहा है और कहां मुनाफावसूली हो रही है.
अगस्त में जून तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजे भी निवेशकों की रणनीति तय करेंगे. Kotak Neo के मार्केट आउटलुक और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि बेहतर आय, मजबूत मार्जिन और सकारात्मक भविष्य का अनुमान देने वाली कंपनियां संस्थागत निवेशकों की प्राथमिकता बन सकती हैं.
दूसरी ओर, द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित जून 2026 की शेयरहोल्डिंग रिपोर्ट बताती है कि FIIs ने Nifty50 की 50 में से 36 कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई, जबकि DIIs ने 41 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई. इससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार को लेकर अपेक्षाकृत ज्यादा आशावादी बने हुए हैं.
स्मार्ट मनी की हर चाल को कॉपी करना जरूरी नहीं, लेकिन उसकी दिशा को समझना बेहद जरूरी है.FII, DII, म्यूचुअल फंड, बल्क डील, सेक्टर रोटेशन और अर्निंग्स ट्रेंड्स को एक साथ पढ़ने वाले निवेशक ज्यादा संतुलित फैसला ले सकते हैं. अगस्त का बाजार यह संकेत दे रहा है कि अब केवल तेजी का पीछा करने का दौर नहीं, बल्कि सही सेक्टर और सही कंपनी चुनने का समय है. यही छोटी-सी समझ लंबे समय में बड़े रिटर्न का आधार बन सकती है.
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