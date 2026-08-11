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भारत के किन 10 शहरों में तेजी से बढ़ी है वेल्थ क्रिएशन? जानिए छोटे शहरों से निकल रहे अमीर कहां लगा रहे पैसा

Global investment by Indian HNIs: भारत में पैसा बनाने का केंद्र महानगरों से आगे बढ़ रहा है. छोटे शहरों एचएनआई और करोड़पति बढ़ रहे हैं. छोटे शहरों की अमीर अपना पैसा कहां लगा रहे हैं चलिए जानते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 11, 2026, 09:39 AM IST

भारत के किन 10 शहरों में तेजी से बढ़ी है वेल्थ क्रिएशन? जानिए छोटे शहरों से निकल रहे अमीर कहां लगा रहे पैसा

छोटे शहरों से निकल रहे नए करोड़पति, पैसा बढ़ा तो पोर्टफोलियो भी हुआ ग्लोबल(फोटो एआई)

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  • अमीर लोग क्यों कर रहे ग्लोबल इंवेस्टमेंट?
  • HNI पोर्टफोलियो में नए विकल्प क्या हैं?
  • मुंबई-दिल्ली से बाहर बढ़ रही अब दौलत
  • ग्लोबल एसेट्स पर अमीरों का भरोसा क्यों बढ़ा?

भारत में दौलत का नक्शा तेजी से बदल रहा है. जिन शहरों को कभी बड़े कारोबार और अमीरी का केंद्र नहीं माना जाता था, वहां अब करोड़पति और HNI परिवार तेजी से बढ़ रहे हैं. खास बात यह है कि ये नए अमीर सिर्फ भारत में निवेश तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उनकी नजर ग्लोबल एसेट्स और नए निवेश विकल्पों पर भी है. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु अब भी देश के सबसे बड़े वेल्थ हब हैं, लेकिन हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, कोच्चि और चेन्नई जैसे शहरों के साथ लखनऊ, कानपुर, नागपुर, नासिक और कोल्हापुर जैसे छोटे केंद्र भी तेजी से इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं.

छोटे शहरों में बढ़ रही है अमीरी की नई तस्वीर

मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशीष शंकर के मुताबिक, भारत में वेल्थ क्रिएशन अब पारंपरिक महानगरों तक लिमिटेड नहीं रह गई है. इन शहरों के अलावा छोटे इवेंट्स में भी मिलियनेयर्स और हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs की संख्या में बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है.

यह बदलाव सिर्फ शेयर बाजार में पैसा बढ़ने की कहानी नहीं है. छोटे शहरों में कारोबार के विस्तार, उद्यमिता, नई पीढ़ी के बिजनेस और संपत्ति की बढ़ती वैल्यू ने भी कई परिवारों की कुल संपत्ति बढ़ाई है.यानी देश में पैसा अब केवल बड़े कॉरपोरेट शहरों में जमा नहीं हो रहा. इसका एक हिस्सा नए कारोबारी केंद्रों में भी तैयार हो रहा है.

अब पोर्टफोलियो में सिर्फ भारतीय निवेश नहीं

धन बढ़ने के साथ अमीर निवेशकों की जरूरत भी बदल रही है. HNI और UHNI परिवार अब अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ घरेलू शेयर, बॉन्ड या रियल एस्टेट पर निर्भर नहीं रहना चाहते. ग्लोबल एसेट्स, प्राइवेट इक्विटी और दूसरे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट उनकी रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं. इसका बड़ा कारण डाइवर्सिफिकेशन है. अगर पूरा पैसा एक ही देश, एक ही एसेट क्लास या एक ही बाजार में लगा हो तो किसी बड़े आर्थिक या भू-राजनीतिक झटके का असर ज्यादा हो सकता है.यही वजह है कि संपन्न परिवार अब अपने निवेश को अलग-अलग बाजारों और एसेट क्लास में बांटने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

मोतीलाल ओसवाल का बढ़ता वेल्थ नेटवर्क क्या बताता है?

मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2026 तक कंपनी 20 से ज्यादा शहरों में 9,100 से ज्यादा संबंधित परिवारों की संपत्ति की जरूरतें संभाल रही थी. कंपनी के एसेट्स अंडर एडवाइजरी 28 अप्रैल 2026 तक ₹1,97,000 करोड़ से ज्यादा थे. कंपनी की दूसरी आधिकारिक जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक उसका AUM ₹1,95,541 करोड़ से ज्यादा था और वह 8,200 से ज्यादा HNI और UHNI ग्राहकों को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज दे रही थी. ये आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि भारत में प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का बाजार अब केवल मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे पारंपरिक केंद्रों तक लिमिटेड नहीं है.

छोटे शहरों के अमीरों के लिए इसका क्या मतलब है?

इस बदलाव का असर सिर्फ करोड़पतियों तक सीमित नहीं रहेगा. जब किसी शहर में नए कारोबारी, HNI और निवेशक बढ़ते हैं तो वहां वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़री, प्रीमियम बैंकिंग, रियल एस्टेट, लग्ज़री कंजम्पशन और प्रोफेशनल सर्विसेज़ की मांग भी बढ़ती है.

इसका मतलब है कि लखनऊ, कानपुर, नागपुर, नासिक और कोल्हापुर जैसे शहरों में आने वाले समय में सिर्फ संपत्ति खरीदने-बेचने का कारोबार नहीं बढ़ सकता, बल्कि निवेश सलाह,टैक्स प्लानिंग, उत्तराधिकार योजना और फ़ैमिली ऑफ़िस जैसी सेवाओं का बाजार भी बड़ा हो सकता है. यानी छोटे शहरों में बन रही नई दौलत अपने साथ एक नया सर्विस इकोसिस्टम भी खड़ा कर सकती है.

ग्लोबल निवेश की चाहत क्यों बढ़ रही है?

वैश्विक निवेश की ओर झुके को सिर्फ ज्यादा रिटर्न की तलाश समायोजित अधूरा होगा. असल में बड़े निवेशकों के लिए अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ ने 2026 के लिए भी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच पर जोर दिया है. उसकी स्ट्रैटेजी में लार्ज कैप्स और हाइब्रिड्स को कोर एलोकेशन के तौर पर रखने के साथ मिड और स्मॉल कैप्स में सेलेक्टिव एक्सपोजर की बात कही गई है. कंपनी ने इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज और रियल एस्टेट जैसे अलग-अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन पर भी जोर दिया है. आशीष शंकर ने 2026 में रिवर्स निवेश व्यवहार के संदर्भ में अल्टरनेटिव्स, प्रेशियस मेटल्स और ग्लोबल एलोकेशन की बढ़ती भूमिका पर भी बात की है.

असली बदलाव पैसा नहीं, निवेश की सोच में है

इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यह है कि भारत में अमीरी का अगला चरण सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नहीं, बल्कि उस पैसे को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में व्यवस्थित तरीके से लगाने का हो सकता है. पहले किसी छोटे शहर का सफल कारोबारी अपनी कमाई को जमीन, दुकान, घर या स्थानीय कारोबार में दोबारा लगाता था. अब नई पीढ़ी के सामने भारतीय शेयर बाजार के साथ वैश्विक निवेश, प्राइवेट इक्विटी और वैकल्पिक एसेट्स जैसे ज्यादा विकल्प हैं.

हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हर निवेशक को विदेशी बाजारों में पैसा लगाना चाहिए. ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी रिस्क से फ्री नहीं है. करेंसी मूवमेंट, विदेशी बाजारों की वोलैटिलिटी, टैक्सेशन और रेगुलेटरी रूल्स को समझना जरूरी है.

आम निवेशक के लिए क्या सीख है?

HNI और UHNI की रणनीति देखकर आम निवेशक को उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी सीख जरूर ली जा सकती है. पूरा पैसा किसी एक एसेट्स या एक बाजार में लगाने के बजाय अपनी जोखिम क्षमता के खाते से विविधीकरण पर ध्यान देना जरूरी है.

छोटे शहरों से निकल रही नई संपत्ति यह भी दिखाती है कि भारत की आर्थिक कहानी अब सिर्फ महानगरों की कहानी नहीं रह गई है. जैसे-जैसे छोटे शहरों में कारोबार और आय के नए स्रोत बनेंगे, वहां से निकलने वाला पैसा भी ज्यादा परिष्कृत निवेश उत्पादों की तरफ जा सकता है. यही वह बदलाव है जो आने वाले वर्षों में भारत के निजी धन बाजार को और बड़ा बना सकता है.

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