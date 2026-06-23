FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
UPTET Admit Card 2026 कब आएगा? डाउनलोड करने के लिए जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

UPTET Admit Card 2026 कब आएगा? डाउनलोड करने के लिए जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

AI के चक्कर में आपकी जेब होगी ढीली! नया फोन-लैपटॉप खरीदना होगा और महंगा

स्मार्टफोन और लैपटॉप होने जा रहे हैं और भी महंगे, जानिए क्यों आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है AI

मां ने 1 सिलाई मशीन से शुरू किया काम, बेटे ने खड़ा कर दिया 32,000 करोड़ का बिजनेस

मां ने 1 सिलाई मशीन से शुरू किया काम, बेटे ने खड़ा कर दिया 32,000 करोड़ का बिजनेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

ईरान के तेल पर ‘अनलॉक’ का असर: क्या आपके शहर में जल्द सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल? समझिए पूरा गणित

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते से ईरान का कच्चा तेल वैश्विक बाजार में वापस आ गया है. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद जगी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 23, 2026, 01:24 PM IST

ईरान के तेल पर ‘अनलॉक’ का असर: क्या आपके शहर में जल्द सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल? समझिए पूरा गणित

क्या अगस्त के बाद दोबारा तेल महंगा हो सकता है? (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • ईरान के तेल की वैश्विक वापसी.
  • ब्रेंट क्रूड में 2.8% की गिरावट.
  • भारत के आयात बिल में राहत.
  • 60 दिनों का अस्थायी लाइसेंस.
  • ईंधन कीमतों में स्थिरता की उम्मीद.
     

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की 'धड़कन' तय करती हैं. हाल ही में वाशिंगटन और तेहरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के बाद जो खबर आई है, उसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नई उम्मीद जगा दी है. अमेरिका ने ईरान को अगले 60 दिनों के लिए अपने क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स के व्यापार के लिए एक विशेष 'जनरल लाइसेंस' जारी किया है.

2018 के बाद यह पहला मौका है जब ईरानी तेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में आधिकारिक वापसी हो रही है. इस खबर के आते ही ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. लेकिन क्या यह कटौती आपके पेट्रोल पंप के बिल को कम करने के लिए पर्याप्त है? आइए, तेल की इस भू-राजनीति को सरल भाषा में मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट और कमोडिटी और इक्विटी रिसर्च एक्सपर्ट अजय केडिया से समझते हैं.

आज यह खबर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 'सप्लाई' का सीधा असर 'कीमतों' पर पड़ता है. ईरान दुनिया के 12% तेल भंडार और 17% प्राकृतिक गैस भंडार का मालिक है. लंबे समय से प्रतिबंधों के कारण यह बड़ी आपूर्ति वैश्विक बाजार से कटी हुई थी. अब जब यह सप्लाई वापस आ रही है, तो कच्चे तेल की वैश्विक मांग और अपूर्ति (Demand and Supply) का संतुलन बदल सकता है, जिससे सीधे तौर पर भारत जैसे तेल आयातकों के लिए डॉलर पर होने वाला खर्च कम हो सकता है.

ईरान तेल

क्या वाकई जेब पर बोझ कम होगा?

भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है, तो भारत की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) उस लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालती हैं.

मार्केट मार्जिन और कीमतें: जब कच्चा तेल $75 प्रति बैरल से नीचे आता है, तो सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा (Gross Marketing Margin) सुधरता है.

संभावना: अगर ईरान की सप्लाई निरंतर बनी रहती है और ब्रेंट क्रूड $75-$78 के दायरे में टिका रहता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिर या मामूली कटौती की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि भारत में खुदरा कीमतें केवल वैश्विक कच्चे तेल पर नहीं, बल्कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स (एक्साइज ड्यूटी और वैट) पर भी निर्भर करती हैं.

आगे क्या हो सकता है?

अगले 60 दिन वैश्विक तेल बाजार के लिए 'क्रिटिकल' हैं.

सप्लाई में उछाल: ईरान के पास स्टॉक में काफी तेल तैयार है, जो बाजार में आते ही कीमतों को और ठंडा कर सकता है.

सौदा बनाम अस्थिरता: अगर 21 अगस्त 2026 तक ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता सफल रहती है, तो यह प्रतिबंध और लंबे समय के लिए हट सकते हैं, जो कच्चे तेल को लंबे समय तक सस्ती सीमा में रख सकता है.

ओपेक (OPEC) की प्रतिक्रिया: यह देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब और अन्य ओपेक देश अपनी उत्पादन रणनीति में क्या बदलाव करते हैं.

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. क्या 21 अगस्त के बाद दोबारा तेल महंगा हो सकता है?
उत्तर: हाँ, यह एक 'अस्थायी लाइसेंस' है. अगर अगस्त के बाद स्थिति फिर से तनावपूर्ण होती है या लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होता है, तो बाजार में डर (Panic) फैल सकता है, जिससे कीमतें फिर बढ़ सकती हैं.

Q2. ईरान के आने से भारत को क्या विशेष फायदा है?
उत्तर: भारत के लिए ईरान का तेल सस्ता पड़ता है क्योंकि ईरान के साथ व्यपार में लॉजिस्टिक्स और भुगतान की शर्तें अनुकूल रही हैं. इससे भारत का 'करेंट अकाउंट डेफिसिट' (CAD) सुधारने में मदद मिलती है.

Q3. क्या मुझे तुरंत पेट्रोल पंप पर दाम कम मिलेंगे?
उत्तर: नहीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर घरेलू पंपों तक पहुंचने में आमतौर पर 15-30 दिनों का समय लगता है, क्योंकि कंपनियां अपनी इन्वेंट्री लागत को पहले समायोजित करती हैं.

Q4. क्या गैस की कीमतों पर भी असर पड़ेगा?
उत्तर: हाँ, ईरान के पास दुनिया का 17% गैस भंडार है. अगर ईरान की गैस पाइपलाइनें या एलएनजी एक्सपोर्ट शुरू होता है, तो वैश्विक गैस की कीमतें भी गिर सकती हैं.

डिसक्लेमर: यह खबर अंतरराष्ट्रीय वार्ता और लाइसेंस: वाशिंगटन और तेहरान के बीच हालिया स्विट्जरलैंड वार्ता और अमेरिकी जनरल लाइसेंस से संबंधित रिपोर्टें.बाजार डेटा: ब्रेंट क्रूड और WTI की कीमतों में उतार-चढ़ाव हेतु अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बजार और कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स. आंकड़े: ईरान के तेल और गैस भंडार के अधिकारिक वैश्विक आंकड़े (ऊर्जा डेटाबेस) और भारत के तेल आयात, सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के मार्जिन और करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर आर्थिक विशेषज्ञों का दृष्टिकोण से तैयार की गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement