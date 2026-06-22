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IIT रुड़की की पूर्व छात्रा ने रचा इतिहास, अपनी कंपनी का IPO अमेरिकी शेयर बाजार तक दिया पहुंचा 

Success Story; एक भारतीय छात्रा, एक बड़ा सपना और अमेरिका के कारोबारी मंच पर रचा गया इतिहास. विनिता गुप्ता की सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि प्रतिभा, मेहनत और सही सोच से वैश्विक पहचान हासिल की जा सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 22, 2026, 06:09 AM IST

IIT रुड़की की पूर्व छात्रा ने रचा इतिहास, अपनी कंपनी का IPO अमेरिकी शेयर बाजार तक दिया पहुंचा 

भारतीय महिला ने अपनी कंपनी का IPO कर दुनिया का ध्यान खींचा (फोटो सोशल मीडिया)

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First woman of Indian origin to take her company public in the US: कल्पना कीजिए कि एक भारतीय छात्रा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करे, विदेश जाए और फिर ऐसा इतिहास रच दे जिसे दशकों तक याद रखा जाए. यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस सोच की मिसाल है जो सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस देती है.

आज जब भारत के लाखों युवा स्टार्टअप और ग्लोबल करियर का सपना देख रहे हैं, तब विनिता गुप्ता की यात्रा यह दिखाती है कि सही कौशल, धैर्य और जोखिम उठाने की क्षमता किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है.

IIT की पढ़ाई से शुरू हुआ असाधारण सफर

भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षा से निकलकर अमेरिका की प्रतिस्पर्धी तकनीकी दुनिया में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था. लेकिन IIT रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद विनिता गुप्ता ने उच्च शिक्षा और करियर के लिए अमेरिका का रुख किया. वहां उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में काम करते हुए उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाया और अपनी अलग पहचान बनाई.

सबसे बड़ी उपलब्धि जिसने इतिहास बदल दिया

विनिता गुप्ता को उस भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में जाना जाता है जिसने अमेरिका में अपनी कंपनी को सार्वजनिक सूचीबद्धता (IPO) तक पहुंचाया. उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी को शुरुआती दौर से विकसित कर निवेशकों का भरोसा जीता और उसे सार्वजनिक बाजार तक ले जाने में सफलता हासिल की. यह उपलब्धि उस दौर में और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है जब टेक उद्योग में महिला उद्यमियों की संख्या बेहद कम थी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने 1985 में अपनी कंपनी की स्थापना की और 1994 में उसे सार्वजनिक किया.  

यह उपलब्धि आम युवाओं के लिए क्यों मायने रखती है?

अक्सर लोग मानते हैं कि बड़ी सफलता केवल बड़े संसाधनों से मिलती है, लेकिन विनिता गुप्ता की कहानी इस धारणा को चुनौती देती है. उनके सफर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तकनीकी ज्ञान, लगातार सीखने की आदत और लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता किसी भी साधारण छात्र को असाधारण मुकाम तक पहुंचा सकती है.

एक छिपा हुआ सबक जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

उनकी कहानी का एक कम चर्चित पहलू यह है कि उन्होंने उद्यमिता से पहले तकनीकी क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव हासिल किया. इससे उन्हें उद्योग की जरूरतों, ग्राहकों की समस्याओं और बाजार की वास्तविक चुनौतियों को समझने का मौका मिला. यही अनुभव आगे चलकर कंपनी बनाने और उसे बढ़ाने में मजबूत आधार बना. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि केवल आइडिया नहीं, बल्कि निष्पादन और अनुभव स्टार्टअप की सफलता तय करते हैं. 

महिला नेतृत्व और भारतीय प्रतिभा के लिए प्रेरणा

विनिता गुप्ता की सफलता यह भी दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा लगातार अपनी छाप छोड़ रही है. खासकर विज्ञान, इंजीनियरिंग और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नई पीढ़ी के सामने रोल मॉडल तैयार हो रहे हैं. उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, सीखने की इच्छा और दृढ़ संकल्प उन्हें अवसर में बदल सकते हैं.

विनिता गुप्ता की कहानी केवल एक कारोबारी उपलब्धि नहीं, बल्कि शिक्षा, नवाचार और आत्मविश्वास की ताकत का प्रमाण है. ऐसे समय में जब भारत स्टार्टअप, डीप टेक और वैश्विक उद्यमिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनका सफर युवाओं को यह विश्वास देता है कि दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर भी भारतीय प्रतिभा अपनी अलग पहचान बना सकती है.
 

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