हर महीने 10 हजार PPF में डालें तो 15 साल बाद कितना मिलेगा? गणित जानकर कई लोग बदल रहे हैं अपनी बचत की रणनीति

Public Provident Fund monthly investment Plan: बिना शेयर बाजार के जोखिम के भी नियमित बचत से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) ऐसी ही सरकारी योजना है, जिसमें हर महीने अनुशासित निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से लंबे समय में लाखों रुपये की पूंजी बनाई जा सकती है.

क्या सिर्फ नियमित बचत करके बिना शेयर बाजार के जोखिम उठाए लाखों रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है? अगर आप भी सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF का गणित आपको चौका सकता है. सही योजना और धैर्य के साथ यह स्कीम भविष्य की बड़ी वित्तीय जरूरतों के लिए मजबूत आधार बन सकती है.

जो लोग पूंजी की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उनके लिए PPF लंबे समय से भरोसेमंद विकल्प माना जाता है. यही वजह है कि नौकरीपेशा लोगों से लेकर छोटे कारोबारियों तक, बड़ी संख्या में निवेशक इसे अपनी दीर्घकालिक वित्तीय योजना का हिस्सा बनाते हैं.

सैलरी अच्छी है फिर भी लोन क्यों रुक सकता है? 2027 का ‘क्रेडिट टेस्ट’ शुरू होने से पहले समझ लें ये 5 बातें

हर महीने 10,000 रुपये जमा करने पर कितना बन सकता है फंड

यदि कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपये के हिसाब से निवेश करता है और एक वर्ष में कुल 1.20 लाख रुपये PPF खाते में जमा करता है, तो यह राशि निर्धारित सीमा के भीतर रहती है. मौजूदा 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के अधार पर 15 वर्ष बाद कुल फंड लगभग 32.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. इसमें आपकी जमा पूंजी के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का बड़ा योगदान होता है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि PPF की ब्याज दर सरकार समय-समय पर समीक्षा के बाद बदल सकती है. इसलिए भविष्य में मिलने वाली वास्तविक राशि ब्याज दरों के अनुसार अलग हो सकती है.

PPF को सुरक्षित निवेश क्यों माना जाता है

PPF केंद्र सरकार समर्थित बचत योजना है, इसलिए इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर नहीं पड़ता. यही कारण है कि जिन निवेशकों को शेयर बाजार या अधिक जोखिम वाले विकल्पों से परहेज है, वे अक्सर इसे प्राथमिकता देते हैं. इस योजाना का एक और बड़ा फायदा यह है कि लंबे समय तक पैसा जमा रहने से चक्रवृद्धि ब्याज का असर तेजी से दिखाई देता है. जितनी जल्दी निवेश शुरू होगा, उतना अधिक समय आपका पैसा बढ़ने के लिए मिलेगा.

बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड के लिए उपयोगी

PPF को केवल टैक्स बचाने का साधन मानना सही नहीं होगा. कई वित्तीय सलाहकार इसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की उच्च शिक्षा या भविष्य के बड़े खर्चों के लिए भी उपयुक्त मानते हैं. एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा वाला पहलू यह है कि यदि परिवार नियमित रूप से PPF में निवेश करता है, तो भविष्य में शिक्षा या अन्य जरूरतों के लिए महंगे लोन लेने की आवश्यकता कम हो सकती है. यानी यह योजना केवल बचत नहीं, बल्कि वित्तीय तनाव कम करने का माध्यम भी बन सकती है.

निवेश से पहले इन नियमों को समझना जरूरी

PPF खाते में एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. इसकी मूल अवधि 15 वर्ष होती है, जिसे बाद में 5-5 वर्ष के ब्लॉक में बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध है. इसके अलवा, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत पात्र निवेश पर कर लाभ मिल सकता है और योजना से जुड़े अन्य कर प्रावधान भी निवेशकों के लिए आकर्षक माने जाते हैं.

जॉब से निकाल दिए जाने पर भी 3 महीने तक मिलेगी आधी सैलरी, जानिए कौन सी सरकारी योजना करती है मद

यदि आपका लक्ष्य सुरक्षित और अनुशासित तरीके से लंबी अवधि का फंड तैयार करना है, तो PPF एक मजबूत विकल्प हो सकता है. हर महीने की नियमित बचत समय के साथ बड़ी पूंजी में बदल सकती है, बशर्ते निवेश धैर्य और निरंतरता के साथ किया जाए. किसी भी निवेश निर्णय से पहले मौजूदा ब्याज दर, नियम और अपनी वित्तीय जरूरतों का मूल्यांकन जरूर करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.