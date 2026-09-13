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अटल पेंशन योजना का पैसा बीच में निकालने से क्या होगा? सरकारी योगदान से जुड़ा ये नियम जानना जरूरी

APY premature withdrawal rules: अटल पेंशन योजना में पैसा जमा करने वालों के लिए 60 साल की उम्र सबसे अहम पड़ाव है. इससे पहले खाता बंद करने पर पूरी पेंशन का फायदा नहीं मिलता. सरकारी सह-अंशदान भी वापस नहीं मिलता, जबकि जमा रकम और उस पर हुई आय लौटाई जाती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 13, 2026, 02:20 PM IST

अटल पेंशन योजना का पैसा बीच में निकालने से क्या होगा? सरकारी योगदान से जुड़ा ये नियम जानना जरूरी

5000 रुपये महीना पेंशन पाने के लिए जमा किया पैसा बीच में निकाला तो क्या होगा? (फोटो एआई)

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अटल पेंशन योजना में पैसा लगा है तो यह खबर आपके काम की है. बहुत से लोग मानते हैं कि जरूरत पड़ने पर इस खाते से पैसा निकालना आसान होगा, लेकिन 60 साल से पहले बाहर निकलने के नियम अलग हैं.

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के मुताबिक योजना में 60 साल से पहले स्वैच्छिक निकासी की अनुमति है, लेकिन इसका सीधा असर मिलने वाले फायदे पर पड़ता है. वहीं, मौत या गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियों में निकासी और खाते से जुड़े लाभ के अलग नियम हैं. 

अटल पेंशन योजना में 60 साल तक पैसा क्यों रोकना फायदेमंद है?

अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी गारंटीड न्यूनतम पेंशन है. योजना में ग्राहक 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का विकल्प चुन सकता है. पेंशन की रकम ग्राहक के योगदान और चुने गए विकल्प पर निर्भर करती है. 

यानी यह सिर्फ सेविंग खाता नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का इंतजाम करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है. यही वजह है कि बीच में खाता बंद करने का फैसला करने से पहले यह देखना जरूरी है कि भविष्य में मिलने वाली पेंशन का कितना फायदा छूट जाएगा.

मिंट की 12 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक एपीवाई का टेन्योर ग्राहक के 60 साल की उम्र तक रहता है और इसके बाद पेंशन भुगतान शुरू होता है. पेंशन का दावा करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अनुरोध देना होता है.  

60 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो क्या मिलेगा?

यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 60 साल से पहले एपीवाई से स्वैच्छिक निकासी पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है. पीएफआरडीए के आधिकारिक नियमों के अनुसार स्वैच्छिक एग्जिट की अनुमति है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक को वही सभी फायदे मिलेंगे जो 60 साल तक योजना जारी रखने पर मिलते. समय से पहले निकासी की स्थिति में ग्राहक को उसके द्वारा किए गए योगदान और उस पर अर्जित आय वापस की जाती है. खाते के रखरखाव से जुड़े शुल्क की कटौती भी हो सकती है.  

सबसे बड़ा झटका उन पुराने ग्राहकों को लग सकता है जिन्हें सरकारी सह-अंशदान मिला था. 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए और सरकारी सह-अंशदान पाने वाले ग्राहकों को 60 साल से पहले स्वैच्छिक निकासी करने पर वह सरकारी सह-अंशदान और उस पर हुई आय नहीं मिलती.  

यही वह हिस्सा है जिसे समझे बिना सिर्फ अपनी जमा रकम वापस मिलने को देखकर खाता बंद करना महंगा फैसला साबित हो सकता है.

मौत होने पर परिवार को क्या मिलेगा?

अटल पेंशन योजना का एक अहम पहलू यह है कि इसका फायदा सिर्फ खाताधारक तक सीमित नहीं रहता. ग्राहक की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को उसी रकम की मासिक पेंशन मिलती है, जो ग्राहक को मिल रही थी. इसके बाद जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी को ग्राहक के 60 साल की उम्र तक जमा हुआ पेंशन वेल्थ वापस मिलता है. 

अगर ग्राहक की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो जीवनसाथी के पास एपीवाई खाते को जारी रखने का विकल्प भी रहता है. जीवनसाथी बची हुई अवधि तक योगदान जारी रख सकता है और बाद में आजीवन पेंशन पाने का हकदार हो सकता है. दूसरा विकल्प यह है कि जमा कॉर्पस जीवनसाथी या नॉमिनी को वापस कर दिया जाए. 

गंभीर बीमारी की स्थिति में क्या होगा?

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार 60 साल से पहले प्रीमैच्योर निकासी के संदर्भ में ग्राहक की मृत्यु या टर्मिनल बीमारी जैसी स्थितियों का भी उल्लेख है. ऐसी परिस्थिति सामान्य स्वैच्छिक निकासी से अलग तरीके से देखी जाती है. 

इसलिए अगर किसी ग्राहक को अचानक बड़ी रकम की जरूरत पड़ रही है तो बिना नियम समझे एपीवाई खाता बंद करने के बजाय पहले अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से निकासी की पात्रता और लागू प्रक्रिया की जानकारी लेना बेहतर होगा.

एपीवाई खाता कैसे खुलता है?

अटल पेंशन योजना का खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए खोला जा सकता है. मिंट के मुताबिक इसके लिए आधार से जुड़ा सेविंग खाता इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ बैंक नेट बैंकिंग के जरिए भी एपीवाई में रजिस्ट्रेशन की सुविधा देते हैं.

ऑफलाइन आवेदन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से एपीवाई फॉर्म लिया जा सकता है. आधार की कॉपी और जरूरी केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदन स्वीकार होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसकी जानकारी भेजी जाती है.  

एपीवाई में पैसा लगाने वालों के लिए असली सबक क्या है?

इस योजना को सिर्फ छोटी रकम जमा करके बड़ा पैसा पाने वाली स्कीम समझना ठीक नहीं होगा. इसका मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम निश्चित पेंशन उपलब्ध कराना है.

इसलिए 60 साल से पहले निकासी का फैसला करते समय सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि खाते में कितना पैसा वापस मिलेगा. यह भी देखना होगा कि खाते को बंद करने से भविष्य की गारंटीड पेंशन और लागू सरकारी लाभ पर क्या असर पड़ेगा.

पीएफआरडीए खुद ग्राहकों को 60 साल की उम्र तक योगदान जारी रखने की सलाह देता है, ताकि सरकार की ओर से दिए गए तीनों गारंटीड फायदे हासिल किए जा सकें. यही इस योजना का सबसे अहम और कम समझा जाने वाला पहलू है. आज खाते से कुछ रकम वापस मिल जाना और रिटायरमेंट के बाद सालों तक मिलने वाली पेंशन, दोनों को एक जैसा फायदा समझना बड़ी भूल हो सकती है.

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