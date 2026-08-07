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आज अगर ₹1 लाख का बजट है तो किस राज्य में कितना सोना-चांदी खरीद पाएंगे? जानिए अपने शहर के गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold Silver Rate Today: 7 अगस्त को सोने-चांदी के ताजा भाव केवल कीमत जानने तक सीमित नहीं हैं. अगर आपका बजट ₹1 लाख है तो अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में आप कितना 22 कैरेट सोना खरीद पाएंगे, यह तुलना खरीदारी का फैसला आसान बना सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 07, 2026, 07:20 AM IST

आज अगर ₹1 लाख का बजट है तो किस राज्य में कितना सोना-चांदी खरीद पाएंगे? जानिए अपने शहर के गोल्ड-सिल्वर का रेट

₹1 लाख में कितना सोना और चांदी आएगा?(फोटो एआई)

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आज अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और जेब में ₹1 लाख का बजट है, तो केवल यह जानना काफी नहीं कि आज सोने का भाव कितना है. असली सवाल यह है कि आपके शहर या राज्य की राजधानी में उसी रकम में आखिर कितना सोना मिलेगा. यही छोटी-सी जानकारी कई हजार रुपये का फर्क पैदा कर सकती है.

7 अगस्त के ताजा गोल्ड और सिल्वर रेट इसी वजह से आम खरीदारों के लिए ज्यादा अहम हो जाते हैं. शादी का सीजन हो, निवेश का फैसला हो या त्योहारों की खरीदारी, शहरवार कीमतों की तुलना कई बार आपकी बचत बढ़ा सकती है.

केवल रेट नहीं, खरीदने की क्षमता भी समझना जरूरी

अक्सर लोग 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव देखकर ही फैसला ले लेते हैं. लेकिन वास्तविक खरीदारी में स्थानीय बाजार का प्रीमियम, ज्वेलरी मेकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट लागत और मांग का असर भी दिखाई देता है. इसी कारण अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है. यही वजह है कि अब केवल "आज का गोल्ड रेट" जानना काफी नही है. यह समझना भी जरूरी है कि आपके बजट की असली ताकत किस शहर में कितनी है.

7 अगस्त: प्रमुख राजधानियों में आज का गोल्ड और सिल्वर रेट

राज्य राजधानी 22K Gold (10 ग्राम) 24K Gold (10 ग्राम) Silver (1 किलो)
दिल्ली नई दिल्ली आज का भाव आज का भाव आज का भाव
महाराष्ट्र मुंबई आज का भाव आज का भाव आज का भाव
पश्चिम बंगाल कोलकाता आज का भाव आज का भाव आज का भाव
तमिलनाडु चेन्नई आज का भाव आज का भाव आज का भाव
कर्नाटक बेंगलुरु आज का भाव आज का भाव आज का भाव
तेलंगाना हैदराबाद आज का भाव आज का भाव आज का भाव
गुजरात गांधीनगर/अहमदाबाद मार्केट आज का भाव आज का भाव आज का भाव
राजस्थान जयपुर आज का भाव आज का भाव आज का भाव
उत्तर प्रदेश लखनऊ आज का भाव आज का भाव आज का भाव
बिहार पटना आज का भाव आज का भाव आज का भाव
मध्य प्रदेश भोपाल आज का भाव आज का भाव आज का भाव
पंजाब चंडीगढ़ आज का भाव आज का भाव आज का भाव
हरियाणा चंडीगढ़ आज का भाव आज का भाव आज का भाव
असम दिसपुर/गुवाहाटी मार्केट आज का भाव आज का भाव आज का भाव
ओडिशा भुवनेश्वर आज का भाव आज का भाव आज का भाव

नोट: अधिकांश राज्यों में ज्वेलरी रेट प्रमुख शहर या राजधानी के रिटेल बाजार के अनुसार अपडेट होते हैं. IBJA का बेस रेट पूरे देश के लिए समान रहता है, जबकि स्थानीय प्रीमियम, लॉजिस्टिक्स और मांग के कारण शहरवार अंतर आ सकता है.

अगर बजट ₹1 लाख है तो किस शहर में कितना 22 कैरेट सोना खरीद पाएंगे?

यह तुलना उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी है जो पहले से तय बजट लेकर ज्वेलरी खरीदने निकलते हैं. नीचे दिया गया चार्ट यह समझने में मदद करेगा कि समान बजट में अलग-अलग शहरों में खरीद क्षमता कैसे बदल सकती है.

तुलना चार्ट

शहर 22K Gold (10 ग्राम) ₹1,00,000 में अनुमानित 22K सोना (ग्राम)
दिल्ली आज का भाव आज के रेट के अनुसार
मुंबई आज का भाव आज के रेट के अनुसार
जयपुर आज का भाव आज के रेट के अनुसार
चेन्नई आज का भाव आज के रेट के अनुसार
कोलकाता आज का भाव आज के रेट के अनुसार

गणना का सूत्र

₹1,00,000 ÷ (22K Gold का प्रति ग्राम भाव) = खरीदा जा सकने वाला अनुमानित सोना

एक लाख रुपये में आज के भाव के हिसाब से कितनी चांदी खरीद सकेंगे?

गणना का फॉर्मूला

₹1,00,000 ÷ 1 किलो चांदी का आज का भाव = खरीदी जा सकने वाली चांदी (किलो)

उदाहरण के तौर पर:

1 किलो चांदी का भाव ₹1 लाख में कितनी चांदी खरीद सकेंगे
₹1,10,000 0.91 किलो (लगभग 909 ग्राम)
₹1,12,000 0.89 किलो (लगभग 893 ग्राम)
₹1,15,000 0.87 किलो (लगभग 870 ग्राम)
₹1,18,000 0.85 किलो (लगभग 847 ग्राम)
₹1,20,000 0.83 किलो (लगभग 833 ग्राम)
₹1,25,000 0.80 किलो (लगभग 800 ग्राम)

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सोने की तरह चांदी खरीदने वालों के लिए भी ₹1 लाख का बजट एक अच्छा पैमाना बन गया है. अगर आज चांदी का भाव ₹1.10 लाख प्रति किलो है, तो ₹1 लाख में करीब 909 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है. वहीं, अगर भाव ₹1.20 लाख प्रति किलो तक पहुंच जाता है, तो इसी बजट में केवल 833 ग्राम चांदी ही मिलेगी. यानी कीमत में हर बढ़ोतरी आपकी खरीद क्षमता को सीधे प्रभावित करती है. इसलिए केवल आज का रेट देखना ही नहीं, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि तय बजट में वास्तव में कितनी चांदी खरीदी जा सकेगी.

शहर बदलते ही क्यों बदल जाता है सोने का वास्तविक खर्च?

कई लोग सोचते हैं कि पूरे देश में सोने का भाव एक जैसा होता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा पूरी तरह नहीं होता. स्थानीय बाजार की मांग, ट्रांसपोर्ट लागत, ज्वेलर्स का प्रीमियम और टैक्स से जुड़ी व्यावहारिक स्थितियां अंतिम कीमत को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए दो अलग-अलग शहरों में खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बिल में अंतर दिखाई देना असामान्य नहीं है.

यही छुपा हुआ पहलू कई खरीदार नजरअंदाज कर देते हैं. अगर किसी परिवार की खरीदारी बड़ी है, जैसे शादी के लिए 50 से 100 ग्राम तक सोना लेना है, तो शहरवार मामूली अंतर भी कुल बिल में अच्छा-खासा फर्क ला सकता है.

खरीदारी से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

अगर आप निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो केवल कीमत देखकर जल्दबाजी न करें. हॉलमार्क की जांच करें, मेकिंग चार्ज अलग से समझें और बिल जरूर लें. वहीं, अगर उद्देश्य केवल निवेश है तो डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों की तुलना करना भी फायदेमंद हो सकता है. ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए चांदी के भाव पर भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि कई अवसरों पर दोनों धातुओं की मांग साथ बढ़ती है.

आज के रेट केवल एक दिन की कीमत नहीं बताते, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि आपकी तय रकम की वास्तविक खरीद क्षमता कितनी है. इसलिए इस बार केवल सोने का भाव नहीं, बल्कि अपने बजट की ताकत भी जरूर आंकिए.

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