FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IAS की कुर्सी ठुकराकर इस शख्स ने खड़ा किया 364 करोड़ के टर्नओवर का कोचिंग साम्राज्य और बन गए युवाओं के गॉडफादर

IAS की कुर्सी ठुकराकर इस शख्स ने खड़ा किया 364 करोड़ के टर्नओवर का कोचिंग साम्राज्य और बन गए युवाओं के गॉडफादर

क्या आने वाले दिनों में सोना छू पाएगा नए रिकॉर्ड? जानें जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई का इस पर क्या होगा असर 

क्या आने वाले दिनों में सोना छू पाएगा नए रिकॉर्ड? जानें जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई का इस पर क्या होगा असर

सोने और चांदी में 1 लाख लगाने पर किसने किया मालामाल, जानिए गोल्ड या सिल्वर किसने दिया 2026 में ज्यादा रिटर्न? 

सोने और चांदी में 1 लाख लगाने पर किसने किया मालामाल, जानिए गोल्ड या सिल्वर किसने दिया 2026 में ज्यादा रिटर्न?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'

NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'

ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?

ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

सोने और चांदी में 1 लाख लगाने पर किसने किया मालामाल, जानिए गोल्ड या सिल्वर किसने दिया 2026 में ज्यादा रिटर्न? 

साल 2026 में सोने और चांदी के निवेश ने निवेशकों को चौंकाया है. अगर आपने एक लाख रुपये लगाए होते, तो रिटर्न के आंकड़े तय करते कि किस धातु ने ज्यादा फायदा दिया. एक्सपर्ट्स की राय के साथ जानें कि आगे कहां मुनाफा कमाने का बड़ा मौका है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 25, 2026, 09:38 AM IST

सोने और चांदी में 1 लाख लगाने पर किसने किया मालामाल, जानिए गोल्ड या सिल्वर किसने दिया 2026 में ज्यादा रिटर्न? 

बचत के लिए क्या है बेहतर, सोने की तिजोरी या चांदी की छलांग से मिलने वाला बंपर रिटर्न (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सोना और चांदी का रिटर्न मुकाबला
  • एक लाख रुपये निवेश की कमाई
  • वाईटीडी और एक साल का रिटर्न
  • पांच साल का मजबूत निवेश ट्रेंड
  • भविष्य के लिए एक्सपर्ट की सलाह

जब भी बचत की बात आती है, तो हमारे जेहन में सबसे पहला ख्याल सोने या चांदी को खरीदने का आता है. घर के बुजुर्ग हमेशा से पीली धातु को सबसे सुरक्षित मानते आए हैं, लेकिन हाल के दिनों में सफेद धातु यानी चांदी ने भी निवेशकों को खूब लुभाया है. साल 2026 के इन महीनों में दोनों की चाल ने बाजार के समीकरण बदल कर रख दिए हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने साल की शुरुआत में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक लाख रुपया इनमें लगाया होता, तो आज आपकी जेब में कितना मुनाफा होता? चलिए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं सोना या चांदी कौन ज्यादा रिटर्न दिया है.

एक लाख रुपये लगाने पर किस मेटल ने मारी बाजी?

देव कहते हैं कि निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कम जोखिम में ज्यादा पैसा कहां बनेगा. अगर आंकड़ों की माने तो इस साल सोने और चांदी दोनों ने ही अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया है, लेकिन दोनों की चाल में थोड़ा अंतर जरूर देखने को मिला है. जब हमने एक लाख रुपये के निवेश के गणित को टटोला, तो यह साफ हुआ कि बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच दोनों धातुओं ने अलग-अलग रफ्तार पकड़ी. किसी एक महीने में चांदी तेजी से आगे निकली, तो किसी दौर में सोने ने अपनी स्थिरता से निवेशकों का भरोसा और ज्यादा मजबूत कर दिया.

YTD और एक साल के रिटर्न का पूरा गणित

इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक यानी वाईटीडी रिटर्न और पिछले एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है. चांदी की कीमतों में जो तेज उछाल आया है उसने कई जानकारों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि औद्योगिक मांग बढ़ने की वजह से इसकी चमक अचानक बहुत तेज हो गई है. वहीं दूसरी तरफ, सोना अपनी पारंपरिक चाल चलते हुए लगातार निवेशकों को एक सुरक्षित रिटर्न दे रहा है. दोनों के इस मुकाबले में यह देखना बेहद रोचक है कि किस धातु ने कम समय में लोगों की झोली ज्यादा भरी है.

पांच साल का लंबा सफर और लंबी अवधि का फायदा

अगर आप शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म यानी पांच साल के इतिहास को खंगाले, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है. पिछले पांच सालों में कोरोना काल से लेकर वैश्विक तनाव तक कई उतार-चढ़ाव आए, जिन्होंने कीमती धातुओं की कीमतों को नए आसमान पर पहुंचाया. इस लंबी अवधि में सोने ने जहां लोगों को मंहगाई के खिलाफ एक मजबूत कवच दिया है, वहीं चांदी ने कई मौकों पर उससे भी बेहतरीन छलांग लगाकर बड़ा मुनाफा कमा कर दिया है. यह इस बात का सबूत है कि धैर्य रखने वाले निवेशकों के लिए दोनों ही विकल्प सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हुए हैं.

सोना या चांदी-किसने दिया अब तक 2026 में सबसे ज्यादा रिटर्न?

यहां सोने और चांदी के प्रदर्शन को समझने के लिए साल 2026 के प्रामाणिक आंकड़ों पर आधारित तुलनात्मक डेटा चार्ट दिया गया है, जिससे आप निवेश के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं.

निवेश अवधि / मैट्रिक्स सोना (Gold) प्रदर्शन चांदी (Silver) प्रदर्शन मुख्य निष्कर्ष
1 साल का रिटर्न लगभग 74% से 77% लगभग 85% से 138% चांदी ने कम समय में तेज छलांग लगाकर रिटर्न के मामले में सोने को पीछे छोड़ा.
5 साल का सीएजीआर (CAGR) लगभग 32.7% लगभग 42.5% लंबी अवधि में इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण चांदी का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट अधिक रहा.
मूल्य उतार-चढ़ाव (Volatility) कम (स्थिर और सुरक्षित) अधिक (सोने से लगभग दोगुनी तेजी) सोना मानसिक शांति और सुरक्षा देता है, जबकि चांदी में जोखिम के साथ बड़ा मुनाफा होता है.
1 लाख रुपये निवेश पर रुझान स्थिर और मध्यम बढ़त अधिक उछाल लेकिन बीच-बीच में बड़ी गिरावट चांदी में शॉर्ट-टर्म रिस्क ज्यादा होता है.

एक्सपर्ट की राय और आगे कहां है बड़ा अवसर?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे आने वाले समय में आपको अपना पैसा कहां लगाना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ मिल सके. बाजार के बड़े जानकारों का मानना है कि दोनों धातुओं का अपना अलग महत्व है और किसी एक पर पूरा भरोसा करने के बजाय दोनों में संतुलन बनाना समझदारी होगी. जहां सोना अनिश्चितता के दौर में सबसे बड़ा रक्षक है, वहीं चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण तेजी का बड़ा स्कोप बना हुआ है. इसलिए निवेश का फैसला लेते वक्त अपने जोखिम उठाने की क्षमता को जरूर ध्यान में रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement