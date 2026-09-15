तत्काल टिकट कैंसिल किया तो कब मिलेगा पैसा और कब पूरा किराया डूब जाएगा, बुक करने से पहले जान लें ये नियम 

Tatkal Ticket cancellation Railway Refund Rule: तत्काल टिकट इमरजेंसी सफर में मदद करता है, लेकिन प्लान बदलने पर कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने से किराया वापस नहीं मिलता. वेटिंग या आरएसी टिकट के नियम अलग हैं. कुछ खास परिस्थितियों में रेलवे रिफंड देता है, इसलिए पहले नियम समझना जरूरी है.

अचानक सफर करना हो तो तत्काल टिकट बड़ी राहत देता है. लेकिन यही सुविधा तब जेब पर भारी पड़ सकती है, जब यात्रा का प्लान आखिरी वक्त पर बदल जाए. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपने तत्काल टिकट बुक कर लिया और अब जाना संभव नहीं है, तो आपका कितना पैसा वापस आएगा. रेलवे के नियमों में कन्फर्म, वेटिंग और आरएसी तत्काल टिकट के लिए अलग प्रावधान हैं.

आईआरसीटीसी के 19 जनवरी 2026 को जारी रिफंड नियमों के मुताबिक कन्फर्म तत्काल टिकट पर सामान्य तौर पर किराये का रिफंड नहीं दिया जाता. वहीं वेटिंग तत्काल टिकट के लिए वेटिंग या आरएसी टिकट के लागू नियमों के हिसाब से रिफंड मिल सकता है.

कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल किया तो पैसा वापस नहीं

अगर आपका तत्काल टिकट पूरी तरह कन्फर्म है और आपने अपनी तरफ से टिकट कैंसिल कराया, तो सामान्य स्थिति में रेलवे किराये का कोई रिफंड नहीं देता. इसका मतलब यह है कि ट्रेन छूटने में अभी काफी समय बाकी होने के बावजूद सिर्फ समय बचा होने से कन्फर्म तत्काल टिकट पर रिफंड का अधिकार नहीं बनता.

आईआरसीटीसी के आधिकारिक रिफंड नियम साफ तौर पर कहते हैं कि कन्फर्म तत्काल टिकट के लिए सामान्य कैंसलेशन पर किराये का रिफंड स्वीकार्य नहीं है. यही वह नियम है जिसे टिकट बुक करने वाले बहुत से यात्री नजरअंदाज कर देते हैं. यानी अगर आपने इमरजेंसी में तत्काल टिकट लिया और बाद में मीटिंग, तबीयत, परिवारिक काम या किसी दूसरी वजह से सफर टाल दिया, तो सिर्फ टिकट कैंसिल करने से पैसा वापस नहीं मिलेगा.

वेटिंग या आरएसी तत्काल टिकट में राहत

तत्काल टिकट अगर वेटिंग या आरएसी स्थिति में है, तो तस्वीर बदल जाती है. ऐसे टिकटों पर लागू रेलवे रिफंड नियमों के मुताबिक तय क्लर्केज चार्ज काटकर बाकी रकम वापस की जा सकती है. अपस्टॉक्स की 13 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रिपोर्ट के अनुसार, स्लीपर क्लास के मामले में लगभग 60 रुपये प्रति यात्री और जीएसटी का चार्ज कट सकता है.

आईआरसीटीसी के आधिकारिक नियमों में भी वेटिंग तत्काल टिकट के रिफंड को अनयूज्ड वेटिंग या आरएसी टिकट के नियमों के तहत रखने की बात कही गई है. इसलिए वेटिंग तत्काल टिकट को कन्फर्म तत्काल टिकट जैसा समझना सही नहीं होगा.

ऑनलाइन वेटिंग तत्काल टिकट अपने आप कैंसिल हो सकता है

अगर आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ऑनलाइन तत्काल टिकट लिया है और चार्ट तैयार होने के बाद भी टिकट पूरी तरह वेटिंग में रह गया, तो यात्री को हर स्थिति में खुद कैंसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती.

रेलवे सिस्टम ऐसे पूरी तरह वेटिंग ई-टिकट को चार्ट तैयार होने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल कर सकता है और नियमों के अनुसार रिफंड की रकम उसी भुगतान माध्यम के जरिए वापस की जाती है, जिससे बुकिंग हुई थी. अपस्टॉक्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी प्रक्रिया का उल्लेख किया है. यहां यात्रियों के लिए एक अहम बात है. अगर टिकट वेटिंग में है तो उसे कन्फर्म तत्काल टिकट समझकर घबराने की जरूरत नहीं है. पहले टिकट की वास्तविक स्थिति देखना ज्यादा जरूरी है.

एक ही पीएनआर में कुछ कन्फर्म और कुछ वेटिंग हों तो क्या होगा

परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा के लिए कई यात्री एक ही पीएनआर पर तत्काल टिकट बुक करते हैं. ऐसे में एक या दो यात्रियों का टिकट कन्फर्म और बाकी का वेटिंग में रह सकता है. आईआरसीटीसी के आधिकारिक नियमों में ऐसे पार्टी या फैमिली ई-टिकट के लिए अलग प्रावधान दिए गए हैं. अगर एक ही टिकट में कुछ यात्रियों की बुकिंग कन्फर्म और कुछ की आरएसी या वेटिंग है, तो संबंधित परिस्थितियों और तय समयसीमा के भीतर रिफंड का प्रावधान हो सकता है. यही वजह है कि पूरे पीएनआर को एक सामान्य कन्फर्म टिकट मानकर फैसला लेना सही नहीं है. टिकट में हर यात्री की स्थिति देखना जरुरी है.

ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट हो तो नियम बदल सकते हैं

तत्काल टिकट का मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति में पैसा डूब ही जाएगा. रेलवे की वजह से ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट हो और यात्री ने सफर नहीं किया हो, तो रिफंड के लिए अलग नियम लागू होते हैं.

आईआरसीटीसी के 2026 रिफंड नियमों में तीन घंटे से ज्यादा लेट चल रही ट्रेन के कारण यात्रा शुरू न करने की स्थिति को अलग श्रेणी में रखा गया है. ई-टिकट में संबंधित स्थिति के लिए टीडीआर दाखिल करने का प्रावधान है. हालांकि ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान के बाद इस आधार पर टीडीआर दाखिल करने पर रिफंड नहीं मिलता.

इसका मतलब साफ है कि अगर ट्रेन रेलवे की वजह से काफी लेट है और आपने सफर नहीं किया, तो सिर्फ टिकट कैंसिल बटन दबाने के बजाय लागू टीडीआर नियम को समझना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

चार्ट बनने के बाद क्या करना होगा?

ई-टिकट के मामले में चार्ट तैयार होने के बाद सीधे सामान्य कैंसलेशन की जगह कुछ परिस्थितियों में ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करना पड़ सकता है. आईआरसीटीसी के आधिकारिक नियमों के मुताबिक चार्ट बनने के बाद रिफंड क्लेम के लिए ऑनलाइन टीडीआर का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है और रिफंड का फैसला रेलवे के नियमों के आधार पर होता है.

इसलिए यात्री के लिए सबसे महत्वपुर्ण बात सिर्फ यह नहीं है कि टिकट कन्फर्म है या नहीं. यह भी देखना जरूरी है कि चार्ट तैयार हुआ है या नहीं, ट्रेन कितनी लेट है और रिफंड का कारण रेलवे के तय नियमों में आता है या नहीं.

यात्रियों के लिए सबसे काम की बात

तत्काल टिकट को सामान्य टिकट की तरह कैंसिल करके पैसे वापस मिलने की उम्मीद करना भारी पड़ सकता है. कन्फर्म तत्काल टिकट पर सामान्य स्थिति में रिफंड नहीं मिलता, जबकि वेटिंग या आरएसी तत्काल टिकट के लिए अलग नियम हैं.

अगर एक ही पीएनआर में कई यात्री हैं, तो हर यात्री की टिकट स्थिति देखना जरूरी है. वहीं रेलवे की वजह से ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट होने जैसी परिस्थितियों में रिफंड के अलग नियम लागू हो सकते हैं. इसलिए तत्काल टिकट बुक करते समय सिर्फ किराया और सीट उपलब्धता न देखें. यह भी समझ लें कि प्लान बदलने पर आपका पैसा

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