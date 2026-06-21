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NSE का IPO आए तो क्या BSE से बेहतर दांव होगा? आंकड़ों, कमाई और ग्रोथ के आधार पर समझिए पूरा खेल

Exchange Business Model: क्या NSE का IPO निवेशकों के लिए अगला बड़ा मौका बन सकता है, या पहले से लिस्टेड BSE बेहतर विकल्प है? दोनों एक्सचेंज आकार, कमाई, ग्रोथ और वैल्यूएशन के लिहाज से अलग तस्वीर पेश करते हैं निवेश से पहले इनके बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 21, 2026, 07:07 AM IST

NSE का IPO आए तो क्या BSE से बेहतर दांव होगा? आंकड़ों, कमाई और ग्रोथ के आधार पर समझिए पूरा खेल

NSE और BSE की ऐसी तुलना जो हर निवेशक को जाननी चाहिए (फोटो एआई)

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* आकार ही सबकुछ नहीं
* वैल्यूएशन भी समझें
* ग्रोथ पर रखें नजर
* IPO में जल्दबाजी नहीं
* जोखिम का करें आकलन

भारतीय शेयर बाजार में एक सवाल तेजी से चर्चा में है—अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का IPO आता है, तो क्या यह पहले से सूचीबद्ध बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) से बेहतर निवेश साबित हो सकता है? पहली नजर में NSE ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाजार हिस्सेदारी के कारण बड़ा दिखता है, लेकिन निवेश के नजरिए से तस्वीर इतनी सीधी नहीं है. यही वजह है कि केवल “कौन बड़ा है” के बजाय “कौन बेहतर वैल्यू, ग्रोथ और भविष्य की संभावना देता है” समझना ज्यादा जरूरी है.

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मामला क्या है?

NSE लंबे समय से अपने IPO को लेकर चर्चा में है  दूसरी ओर BSE पहले से शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी है और उसके शेयरों का कारोबार नियमित रूप से होता है  दोनों संस्थान एक्सचेंज चलाते हैं, लेकिन निवेशकों के लिए ये खुद भी कंपनियां हैं जिनकी कमाई, मुनाफा और मूल्यांकन अलग-अलग आधार पर परखे जाते हैं 

 NSE और BSE में मूल अंतर क्या है?

*  NSE  डेरिवेटिव और इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में भारत का प्रमुख एक्सचेंज माना जाता है 
*  BSE  एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है और इक्विटी लिस्टिंग, SME प्लेटफॉर्म तथा विभिन्न बाजार सेवाओं में सक्रिय भूमिका निभाता है 
* दोनों की आय केवल ट्रेडिंग फीस से नहीं आती, बल्कि डेटा सेवाओं, लिस्टिंग फीस, इंडेक्स लाइसेंसिंग और अन्य गतिविधियों से भी होती है 

 निवेशक अभी क्यों उत्साहित हैं?

IPO के जरिए किसी एक्सचेंज में सीधे हिस्सेदारी लेने का अवसर आम निवेशकों के लिए दुर्लभ होता है  यदि NSE सूचीबद्ध होता है, तो निवेशकों को भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग इकोसिस्टम में अप्रत्यक्ष भागीदारी का मौका मिल सकता है 

हालांकि IPO में निवेश का फैसला केवल लोकप्रियता देखकर नहीं, बल्कि वैल्यूएशन, आय वृद्धि, लाभप्रदता और भविष्य की रणनीति देखकर करना चाहिए.

NSE और BSE की ऐसी तुलना जो हर निवेशक को जाननी चाहिए

 सिर्फ मार्केट शेयर नहीं, इन पैमानों पर भी करें तुलना

 1. ट्रेडिंग वॉल्यूम - NSE लंबे समय से ट्रेडिंग गतिविधि में मजबूत स्थिति रखता है, विशेषकर डेरिवेटिव सेगमेंट में 

 2. राजस्व के स्रोत -दोनों एक्सचेंज कई स्रोतों से कमाई करते हैं  विविध आय स्रोत भविष्य की स्थिरता के लिए सकारात्मक माने जाते हैं 

 3. ग्रोथ रेट- यदि कोई कंपनी छोटे आधार से तेजी से बढ़ रही है, तो उसका प्रतिशत ग्रोथ अधिक दिख सकता है  इसलिए केवल ग्रोथ प्रतिशत नहीं, वास्तविक आय और लाभ दोनों को साथ देखकर विश्लेषण करना चाहिए 

 4. वैल्यूएशन - उच्च वैल्यूएशन हमेशा बेहतर निवेश नहीं होता  यदि कीमत पहले से बहुत ऊंची है, तो भविष्य की कमाई का बड़ा हिस्सा पहले ही शेयर में शामिल हो सकता है 

 5. नियामकीय जोखिम - स्टॉक एक्सचेंज अत्यधिक विनियमित संस्थाएं हैं  किसी भी नियामकीय बदलाव का असर इनके कारोबार और लाभप्रदता पर पड़ सकता है 

आम निवेशक को क्या समझना चाहिए?

मान लीजिए दो कंपनियां हैं  पहली बहुत बड़ी है लेकिन उसकी ग्रोथ स्थिर है  दूसरी अपेक्षाकृत छोटी है लेकिन तेजी से विस्तार कर रही है  ऐसे में केवल आकार देखकर निर्णय लेना गलत हो सकता है  निवेशक को यह देखना चाहिए कि वह किस कीमत पर भविष्य की कमाई खरीद रहा है.

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 मिथक बनाम तथ्य

 मिथक:  सबसे बड़ा एक्सचेंज मतलब सबसे अच्छा निवेश 
 तथ्य:  निवेश का मूल्यांकन आय, लाभ, वैल्यूएशन और भविष्य की संभावनाओं पर भी निर्भर करता है 

 मिथक:  IPO आने का मतलब शेयर जरूर तेज भागेगा 
 तथ्य:  लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन बाजार की परिस्थितियों और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर करता है 

 मिथक:  BSE और NSE का बिजनेस बिल्कुल एक जैसा है 
 तथ्य:  दोनों समान क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उनकी बाजार हिस्सेदारी, उत्पाद मिश्रण और रणनीतियों में अंतर है 

आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में इक्विटी निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है  ऐसे समय में यदि देश का प्रमुख एक्सचेंज सार्वजनिक बाजार में आता है, तो यह पूंजी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है  निवेशकों को प्रचार के बजाय आंकड़ों और व्यवसाय मॉडल को समझकर निर्णय लेना चाहिए 

 आम आदमी पर इसका क्या होगा असर?

* नए निवेशकों की IPO में रुचि बढ़ सकती है.
* एक्सचेंज बिजनेस मॉडल को लेकर जागरूकता बढ़ेगी.
* लंबी अवधि के निवेशकों को नई संभावनाएं मिल सकती हैं. 
* ऊंचे वैल्यूएशन पर निवेश से पहले जोखिम समझना जरूरी होगा. 

 आगे क्या हो सकता है?

यदि IPO प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो निवेशक प्राइस बैंड, वित्तीय विवरण, जोखिम कारक और ऑफर डॉक्यूमेंट का गहराई से विश्लेषण करेंगे  बाजार विशेषज्ञ भी इसकी तुलना BSE और अन्य वैश्विक एक्सचेंज कंपनियों से कर सकते हैं 

 एक व्यावहारिक उदाहरण से ऐसे समझें

अगर कोई निवेशक सिर्फ यह देखकर IPO खरीद ले कि “यह देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है”, तो वह वैल्यूएशन जोखिम को नजरअंदाज कर सकता है  वहीं, जो निवेशक आय, मुनाफा, नकदी प्रवाह और विकास क्षमता का अध्ययन करता है, उसके बेहतर निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है.

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 पाठक को क्या करना चाहिए?

* IPO का ड्राफ्ट दस्तावेज़ पढ़ें 
* केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर फैसला न लें 
* BSE और NSE के बिजनेस मॉडल की तुलना करें 
* लंबी अवधि के लक्ष्य के अनुसार निवेश रणनीति बनाएं 
* आवश्यकता हो तो पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें 

 FAQ

 1. क्या NSE, BSE से बड़ा एक्सचेंज है? 
ट्रेडिंग गतिविधि और बाजार हिस्सेदारी के कई पैमानों पर NSE मजबूत स्थिति रखता है, लेकिन निवेश मूल्यांकन अलग विषय है 

 2. क्या बड़ा मार्केट कैप बेहतर रिटर्न की गारंटी देता है? 
नहीं  भविष्य का रिटर्न कई वित्तीय और बाजार कारकों पर निर्भर करता है 

 3. क्या IPO में निवेश करना हमेशा फायदेमंद होता है? 
नहीं  हर IPO का अलग जोखिम और मूल्यांकन होता है 

 4. BSE और NSE की कमाई किन स्रोतों से होती है? 
ट्रेडिंग फीस, लिस्टिंग, डेटा सेवाएं, इंडेक्स और अन्य बाजार सेवाएं प्रमुख स्रोत हैं 

 5. निवेश से पहले सबसे जरूरी क्या देखना चाहिए? 
वैल्यूएशन, आय वृद्धि, लाभप्रदता, जोखिम और कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति 

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