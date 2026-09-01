8वें वेतन आयोग में 3% की जगह 6% बढ़ोतरी हुई तो हर महीने कितनी बढ़ेगी सैलरी? 10 साल में लाखों का फर्क समझिए

8वें वेतन आयोग के सामने वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 5% या 6% करने की मांग रखी गई है. कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि डीए महंगाई की भरपाई करता है, जबकि इंक्रीमेंट ही वास्तविक आय बढ़ाता है. आंकड़े बताते हैं कि इसका असर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सिर्फ नए फिटमेंट फैक्टर या बेसिक सैलरी बढ़ने का मामला नहीं है. हर साल मिलने वाला इंक्रीमेंट भी उनकी जेब पर लंबे समय तक असर डाल सकता है. मौजूदा व्यवस्था में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3% है. अब कम से कम दो कर्मचारी संघ इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग कर चुके हैं, जबकि एक अन्य संघ ने 5% सालाना बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है. यह मांग इसलिए खास है क्योंकि वेतन आयोगों के बीच आमतौर पर करीब 10 साल का अंतराल होता है. यानी सालाना इंक्रीमेंट में छोटा दिखने वाला फर्क कई वर्षों में बड़ी रकम में बदल सकता है.

बीपीएमएस ने 6% इंक्रीमेंट के पीछे क्या तर्क दिया?

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ यानी बीपीएमएस ने अप्रैल में 8वें सीपीसी को दिए अपने मसौदा ज्ञापन में वार्षिक वेतन वृद्धि को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की. बीपीएमएस का तर्क है कि एक वेतन चक्र के दौरान वास्तविक वेतन बढ़ाने का यह एक सुनिश्चित माध्यम है. संगठन के मुताबिक, कम इंक्रीमेंट लंबे समय में वेतन में ठहराव पैदा कर सकता है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सर्वेक्षण में लिपिकीय कैडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रिस्तरीय कर्मचारी संघ यानी एमएसए ने 5% वार्षिक वृद्धि का प्रस्ताव रखा है.

वहीं राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद यानी एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने भी बीपीएमएस की तरह वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की है. यानी 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों की मांग सिर्फ एक बार वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है. वे चाहते हैं कि आगे हर साल वेतन बढ़ने की दर भी ज्यादा हो.

3% और 6% इंक्रीमेंट में 10 साल बाद कितना फर्क?

अब सबसे अहम सवाल यह है कि कर्मचारी की जेब में इसका वास्तविक फायदा कितना होगा. अपस्टॉक्स की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी ने 7वें सीपीसी के न्यूनतम वेतन ₹18,000 पर नौकरी शुरू की और उसे 10 साल तक 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती रही, तो चक्र के अंत में उसका मूल वेतन ₹24,190 हो जाता. लेकिन अगर यही वार्षिक वृद्धि 6% होती, तो मूल वेतन ₹32,235 तक पहुंच सकता था. यानी दोनों स्थितियों में प्रति माह ₹8,045 का अंतर बनता है. साल के हिसाब से देखें तो यह करीब ₹96,540 का फर्क है.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अंतर केवल एक साल का नहीं है. ज्यादा मूल वेतन का असर आगे मिलने वाली वेतन वृद्धि पर भी पड़ता है. इसी वजह से लंबे समय में कंपाउंडिंग का प्रभाव काफी बड़ा हो जाता है.

10 साल में लाखों रुपये का अतिरिक्त फायदा

अपस्टॉक्स के अनुसार, 3% की वार्षिक वृद्धि पाने वाले कर्मचारी को पूरे 10 साल के वेतन आयोग चक्र में मूल वेतन के रूप में लगभग ₹25.5 लाख मिलेंगे. वहीं 6% की वृद्धि की स्थिति में यह कुल राशि बढ़कर लगभग ₹30.2 लाख हो सकती है. दोनों के बीच करीब ₹4.67 लाख का अंतर है. रिपोर्ट के मुताबिक यह लगभग 18.3% अधिक है. इसका मतलब साफ है कि सालाना इंक्रीमेंट में 3 प्रतिशत अंक का अंतर पहली नजर में छोटा लग सकता है, लेकिन 10 साल के दौरान इसका असर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है.

₹56,100 सैलरी वाले कर्मचारी पर असर और बड़ा

अब अगर शुरुआती मूल वेतन ₹56,100 हो तो तस्वीर और भी बदल जाती है. अपस्टॉक्स की गणना के अनुसार, 3% वार्षिक वृद्धि के साथ 10 साल बाद मूल वेतन ₹75,394 तक पहुंचता है. वहीं 6% की वार्षिक वृद्धि होने पर यही मूल वेतन ₹1,00,467 तक पहुंच सकता है. यानी दोनों परिस्थितियों के बीच हर महीने ₹25,073 का अंतर बन सकता है. 10 साल की अवधि में संचयी अतिरिक्त आय करीब ₹14.6 लाख तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि कर्मचारी संगठन वार्षिक इंक्रीमेंट को 8वें वेतन आयोग की चर्चा का अहम हिस्सा मान रहे हैं. ज्यादा इंक्रीमेंट का लाभ खासकर उन कर्मचारियों को ज्यादा मिल सकता है जिनका मूल वेतन पहले से ऊंचा है.

डीए और इंक्रीमेंट में फर्क समझना क्यों जरूरी?

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा भ्रम महंगाई भत्ते यानी डीए और वार्षिक इंक्रीमेंट को लेकर हो सकता है. बीपीएमएस के अनुसार, डीए का मुख्य उद्देश्य महंगाई के असर की भरपाई करना और कर्मचारी की क्रय शक्ति को बनाए रखना है. दूसरी तरफ वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मचारी की वास्तविक आय बढ़ाने से जुड़ी है.

दिए गए स्रोत के मुताबिक, वर्तमान में मूल वेतन का 58% डीए है. कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि डीए बढ़ने से महंगाई के कारण हुई कमी की भरपाई होती है, लेकिन वास्तविक वेतन में सुधार के लिए इंक्रीमेंट की भूमिका अलग है.

आसान भाषा में समझें तो डीए आपको बढ़ती कीमतों के बीच अपनी खरीदारी क्षमता बनाए रखने में मदद करता है, जबकि इंक्रीमेंट आपकी कमाई का आधार बढ़ाता है.

10 साल का वेतन चक्र इसलिए बदल देता है पूरा गणित

इस मांग का सबसे बड़ा असर लंबी अवधि में दिखाई देता है. अगर वेतन आयोगों के बीच लगभग 10 साल का अंतराल रहता है, तो हर साल का इंक्रीमेंट कर्मचारी की सैलरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. 3% और 6% के बीच अंतर सिर्फ अगले महीने की सैलरी का नहीं है, बल्कि कई वर्षों तक चलने वाला अंतर है.

इसीलिए कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा 3% दर को उस समय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जब इसे छठे सीपीसी द्वारा मानकीकृत किया गया था. सातवें सीपीसी ने भी इसे बरकरार रखा.

बीपीएमएस का कहना है कि 3% की दर जब लागू की गई थी, तब अपेक्षाकृत कम महंगाई वाले माहौल और वेतन में अन्य संरचनात्मक बदलावों के साथ इसे पर्याप्त माना गया था. संगठन का तर्क है कि अब परिस्थितियां वैसी नहीं हैं.

आम कर्मचारी के लिए इसका मतलब क्या है?

अगर 8वां सीपीसी वार्षिक इंक्रीमेंट की दर में बदलाव पर विचार करता है, तो इसका असर केवल सरकारी कर्मचारियों की मासिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा. ज्यादा बेसिक सैलरी का मतलब भविष्य की कई गणनाओं पर भी असर हो सकता है. हालांकि वास्तविक हाथ में आने वाली रकम केवल मूल वेतन से तय नहीं होती. डीए, अन्य भत्ते, कटौती और सरकार द्वारा तय नियम भी अंतिम टेक-होम सैलरी को प्रभावित करेंगे.

इसलिए 3%, 5% या 6% में से किसी दर को देखकर सीधे यह मान लेना सही नहीं होगा कि उतना ही प्रतिशत हाथ में आने वाली पूरी सैलरी में जुड़ जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 5% या 6% की मांग कर्मचारी संगठनों की तरफ से रखी गई है. इसे अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जाना चाहिए.

8वें वेतन आयोग में असली लड़ाई सिर्फ एक बार की बढ़ोतरी की नहीं

पूरे मामले का सबसे बड़ा छिपा हुआ एंगल यही है कि कर्मचारी संगठनों की चिंता केवल 8वें वेतन आयोग में एक बार बेसिक पे बढ़ाने को लेकर नहीं है. वे ऐसी वेतन व्यवस्था चाहते हैं जिसमें अगले वेतन आयोग तक उनकी वास्तविक आय लगातार बढ़ती रहे. यही वजह है कि वार्षिक इंक्रीमेंट की दर 3% से बढ़ाकर 5% या 6% करने की मांग को इतना महत्व दिया जा रहा है.

अगर 6% की दर स्वीकार होती है तो दिए गए उदाहरणों में 10 साल बाद ₹18,000 शुरुआती मूल वेतन वाले कर्मचारी और ₹56,100 शुरुआती मूल वेतन वाले कर्मचारी के बीच फर्क काफी बड़ा दिखाई देता है.

फिलहाल अंतिम फैसला 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा. इसलिए कर्मचारियों के लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह समझना है कि 3%, 5% और 6% का अंतर कागज पर छोटा दिख सकता है, लेकिन लंबे वेतन चक्र में यह लाखों रुपये का फर्क पैदा कर सकता है.

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