सैलरी से हर महीने कटते हैं 4800 रुपये तो 30 साल बाद कितना होगा पीएफ? बेसिक सैलरी पर समझें PF का पूरा गणित

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EPF calculator for 40000 basic salary: अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये महीने है और हर साल इसमें औसतन 6% बढ़ोतरी होती है, तो लंबे समय तक ईपीएफ में योगदान बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकता है. 8.25% ब्याज की अनुमानित दर पर 30 साल में करीब 2.51 करोड़ रुपये का कॉर्पस बन सकता है.
EPF retirement fund after 30 years: हर महीने सैलरी से कटने वाला पीएफ कई कर्मचारियों को छोटी रकम लगता है. लेकिन नौकरी के शुरुआती सालों से लेकर रिटायरमेंट तक अगर यह पैसा लगातार जमा होता रहे, तो कंपाउंडिंग इसकी तस्वीर बदल सकती है. सीए सुदेशना बसु कहती हैं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये महीने है. अगर इस सैलरी में हर साल औसतन 6% की बढ़ोतरी होती है और ईपीएफ पर 8.25% सालाना ब्याज की दर को कैलकुलेशन के लिए स्थिर मान लिया जाए, तो 30 साल में करीब 2.51 करोड़ रुपये का ईपीएफ कॉर्पस तैयार होने का अनुमान निकलता है.
यह रकम कोई गारंटी नहीं है. यह केवल तय धारणाओं पर आधारित अनुमान है. वास्तविक रकम ईपीएफ की भविष्य की ब्याज दर, वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी, योगदान और खाते से निकासी पर निर्भर करेगी.
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कर्मचारी सामान्य तौर पर बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में योगदान करता है. 40,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कर्मचारी का शुरुआती योगदान 4,800 रुपये महीने होगा. नियोक्ता भी सामान्य तौर पर 12% योगदान करता है, लेकिन उसके पूरे हिस्से को ईपीएफ खाते में नहीं जोड़ा जाता. नियोक्ता के हिस्से का एक भाग कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है और बाकी हिस्सा ईपीएफ में आता है.
ईपीएफओ के अनुसार ईपीएस में 8.33% योगदान की गणना 15,000 रुपये की वेतन सीमा तक होती है. इसलिए इस उदाहरण में नियोक्ता के योगदान को सीधे पूरे 12% के रूप में ईपीएफ कॉर्पस में जोड़ना सही नहीं होगा. यही वह बिंदु है जहां ईपीएफ का कैलकुलेशन सामान्य बचत या निवेश कैलकुलेटर से अलग हो जाता है.
सीए सुदेशना बताती हैं कि इस उदाहरण में शुरुआत 40,000 रुपये की बेसिक सैलरी से हो रही है. अगर हर साल बेसिक सैलरी 6% बढ़ती है, तो अगले साल यह 42,400 रुपये हो जाएगी. उसके बाद की सैलरी भी इसी तरह बढ़ेगी.
इसका सीधा असर ईपीएफ योगदान पर पड़ेगा. बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ कर्मचारी का 12% योगदान बढ़ेगा और नियोक्ता का ईपीएफ हिस्सा भी बढ़ेगा. यानी 30 साल तक सिर्फ आज की 40,000 रुपये वाली बेसिक सैलरी को आधार बनाकर गणना करना सही तस्वीर नहीं देगा. सैलरी में लगातार बढ़ोतरी होने पर योगदान भी बढ़ता रहता है.
40,000 रुपये की शुरुआती बेसिक सैलरी, हर साल 6% बढ़ोतरी और 8.25% सालाना ब्याज की धारणा पर मासिक योगदान के आधार पर गणना करने पर 30 साल के अंत में ईपीएफ कॉर्पस करीब 2.51 करोड़ रुपये बैठता है. इस अनुमान में लगभग 86.6 लाख रुपये कर्मचारी और नियोक्ता के ईपीएफ योगदान के रूप में आते हैं. बाकी करीब 1.64 करोड़ रुपये कंपाउंडिंग और ब्याज से बनने वाली अनुमानित रकम है.
यही इस कैलकुलेशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से जमा रकम करीब 87 लाख रुपये के आसपास है, लेकिन तीन दशक तक उस रकम के खाते में बने रहने से ब्याज का हिस्सा उससे कहीं बड़ा हो सकता है. हालांकि, यह गणना इस धारणा पर है कि पूरे 30 साल 8.25% की दर बनी रहती है. असल जिंदगी में ईपीएफ ब्याज दर बदल सकती है.
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ पर 8.25% सालाना ब्याज दर की सिफारिश की गई है. सरकार की मंजूरी के बाद यह दर संबंधित वित्त वर्ष के ईपीएफ संचय पर लागू होती है. लेकिन आज की 8.25% दर को अगले 30 साल तक स्थिर मान लेना केवल कैलकुलेशन की सुविधा है. भविष्य में ईपीएफ की ब्याज दर कम या ज्यादा हो सकती है. इसलिए 2.51 करोड़ रुपये को पक्का रिटायरमेंट फंड नहीं, बल्कि एक संभावित अनुमान के तौर पर देखना चाहिए.
इस पूरे गणित में एक और अहम बात है. अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान पीएफ से रकम निकालता रहता है, तो अंतिम कॉर्पस कम हो सकता है. कारण सिर्फ निकाली गई रकम नहीं है. उस रकम पर भविष्य में मिलने वाला ब्याज भी खत्म हो जाता है. यानी आज की निकासी लंबे समय में कंपाउंडिंग के असर को भी कम कर सकती है. इसीलिए रिटायरमेंट के लिए ईपीएफ का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों के लिए लगातार योगदान और लंबे समय तक रकम को खाते में बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
इस उदाहरण का सबसे बड़ा सबक 2.51 करोड़ रुपये का आंकड़ा नहीं, बल्कि समय और नियमित योगदान है. नौकरी के शुरुआती वर्षों में 4,800 रुपये का कर्मचारी योगदान छोटा लग सकता है. लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ योगदान बढ़ता है और लंबे समय तक जमा रकम पर ब्याज जुड़ता रहता है. यानी रिटायरमेंट की तैयारी आखिरी 5 या 10 साल में शुरू करने के बजाय करियर की शुरुआत से करना ज्यादा असरदार हो सकता है.
एक नजर में पूरा कैलकुलेशन
ध्यान रहे, यह एक मॉडल कैलकुलेशन है. वास्तविक ईपीएफ कॉर्पस भविष्य की ब्याज दर, वास्तविक सैलरी ग्रोथ, ईपीएफ योगदान की संरचना और निकासी के आधार पर अलग हो सकता है.
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