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GST की दर बढ़ी तो किस बिजनेस पर पड़ेगी पहली मार? जानिए ग्राहक कितना देगा और कंपनी कितना सहेगी

GST की दर बढ़ी तो किस बिजनेस पर पड़ेगी पहली मार? जानिए ग्राहक कितना देगा और कंपनी कितना सहेगी

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GST की दर बढ़ी तो किस बिजनेस पर पड़ेगी पहली मार? जानिए ग्राहक कितना देगा और कंपनी कितना सहेगी

GST rate increase impact on business: जीएसटी की दर बढ़ने का असर सिर्फ ग्राहक की जेब तक सीमित नहीं रहता. कीमत बढ़ने, मांग घटने, मार्जिन दबने और इनपुट टैक्स क्रेडिट बदलने से अलग-अलग बिजनेस पर अलग असर पड़ता है. जानिए कौन से सेक्टर सबसे पहले इसकी चपेट में आ सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 17, 2026, 08:49 AM IST

GST की दर बढ़ी तो किस बिजनेस पर पड़ेगी पहली मार? जानिए ग्राहक कितना देगा और कंपनी कितना सहेगी

GST बढ़ते ही किस बिजनेस का बिगड़ेगा मुनाफे का गणित? (फोटो एआई)

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  • GST बढ़ा तो FMCG पर दबाव
  • महंगा होगा ग्राहक का खरीदारी बिल
  • मार्जिन बचाना कंपनियों की चुनौती
  • ITC तय करेगा असली बिजनेस असर
  • सस्ते ब्रांडों को मिल सकता फायदा

GST में बदलाव की चर्चा होते ही आमतौर पर पहला सवाल यही होता है कि कौन-सी चीज महंगी होगी. लेकिन असली कहानी इससे आगे है. टैक्स बढ़ने पर कंपनियों के सामने कीमत बढ़ाने, अपना मार्जिन घटाने या दोनों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती आती है.

सीए सुदेशना बसु कहती हैं GST का असर सिर्फ बिल पर दिखने वाला टैक्स नहीं है. यह कंपनी की बिक्री, ग्राहक की मांग और मुनाफे के गणित को भी बदल सकता है. मौजूदा GST ढांचे में अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर अलग दरें लागू हैं, इसलिए किसी दर में बदलाव का असर सेक्टर-दर-सेक्टर अलग होगा.  

सबसे पहले किस बिजनेस पर पड़ेगा GST बढ़ने का असर

अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट पर GST बढ़ता है जिसकी कीमत को लेकर ग्राहक काफी संवेदनशील हैं तो उसका असर तेजी से दिखाई दे सकता है. FMCG, कपड़े, फुटवियर, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे रोजमर्रा के उपभोक्ता कारोबार में कंपनियों के सामने यही चुनौती होती है कि बढ़े हुए टैक्स का कितना हिस्सा ग्राहक पर डाला जाए.

मसलन, CBIC के मौजूदा रेट स्ट्रक्चर में 1,000 रुपये तक के कुछ रेडीमेड कपड़ों पर 5% GST और 1,000 रुपये से ज्यादा के परिधानों पर 12% GST है. फुटवियर के मामले में भी अलग मूल्य स्तर पर अलग GST दरें लागू हैं.  

सीए सुदेशना बसु के अनुसार ऐसे करोबार में GST बढ़ने का सीधा असर सिर्फ कीमत पर नहीं पड़ेगा. अगर कंपनी कीमत बढ़ाती है तो बिक्री की मात्रा कम होने का जोखिम रहेगा. अगर कीमत नहीं बढ़ाती तो उसका मार्जिन दब सकता है. यही वजह है कि उपभोक्ता कारोबार GST बदलाव का सबसे तेज असर महसूस करने वाले क्षेत्रों में शामिल हो सकता है.

ग्राहक महंगा सामान खरीदने से पीछे हटा तो कंपनी की कमाई कैसे घटेगी?

सीए सुदेशना बसु कहती हैं मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की टैक्स से पहले कीमत 1,000 रुपये है. अगर GST की दर बढ़ती है और कंपनी पूरा अतिरिक्त टैक्स ग्राहक पर डाल देती है, तो ग्राहक को अंतिम कीमत ज्यादा चुकानी होगी.

यहां से दूसरा असर शुरू होता है. ग्राहक महंगे प्रोडक्ट की जगह सस्ता विकल्प चुन सकता है, खरीदारी टाल सकता है या कम मात्रा में खरीद सकता है. खासकर ऐसे सामान में जहां विकल्प बहुत ज्यादा हों, ब्रांड के लिए यह चुनौती बड़ी हो सकती है.

दूसरी तरफ कंपनी अगर कीमत नहीं बढ़ाती है तो अतिरिक्त टैक्स का कुछ हिस्सा अपने मार्जिन से वहन करना पड़ सकता है. यानी बिक्री बनी रह सकती है, लेकिन प्रति यूनिट कमाई घट सकती है.

इसलिए GST बढ़ने पर असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कीमत कितनी बढ़ेगी. सवाल यह भी है कि कंपनी उस बढ़ी हुई लागत को किस हद तक ग्राहक तक पहुंचा पाती है.

रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस में असर अलग क्यों हो सकता है?

रेस्टोरेंट कारोबार में GST का असर समझने के लिए सिर्फ टैक्स दर देखना पर्याप्त नहीं है. इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है. CBIC के मुताबिक स्टैंड-अलोन रेस्टोरेंट और कुछ दूसरी रेस्टोरेंट सेवाओं के लिए 5% GST का प्रावधान है, जबकि होटल परिसर में कुछ परिस्थितियों में रेस्टोरेंट सेवा पर 18% GST with ITC लागू हो सकता है.  

इसका मतलब यह हुआ कि GST दर बढ़ने के साथ बिजनेस पर असर इस बात से भी तय होगा कि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है या नहीं. रेस्टोरेंट मालिक के लिए ग्राहक को पूरी बढ़ी हुई कीमत देना आसान नहीं होता. खाने की कीमत बढ़ने पर ग्राहक दूसरा रेस्टोरेंट, सस्ता कॉम्बो या घर से खाना जैसे विकल्प चुन सकता है. ऐसे में कारोबार को कीमत, मार्जिन और ग्राहक संख्या के बीच संतुलन बनाना पड़ता है.

ऑटो और महंगे सामान में टिकट साइज बड़ा, इसलिए असर भी बड़ा

ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे बड़े टिकट वाले सामान में GST दर में बदलाव का असर रुपये के हिसाब से ज्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि मूल कीमत ही बड़ी होती है. ऑटो सेक्टर इसका अच्छा उदाहरण है. जुलाई 2026 में भारत में कारों की फैक्ट्री बिक्री जुलाई महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और रिपोर्ट के मुताबिक GST में पिछले साल की कटौती से वाहन अधिक किफायती होने के कारण मांग को सहारा मिला.  

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार GST में कमी कीमत को नीचे लाकर मांग को बढ़ा सकती है. इसके उलट GST में बढ़ोतरी होने पर वही सामर्थ्य कमजोर पड़ सकती है. यानी महंगे सामान में टैक्स बदलाव का असर केवल बिल पर नहीं, खरीदारी के फैसले पर भी पड़ सकता है.

कंपनियों के मुनाफे का छिपा हुआ गणित ITC है

GST की सबसे अहम परत इनपुट टैक्स क्रेडिट है. किसी कंपनी ने कच्चे माल या दूसरी इनपुट सेवाओं पर GST दिया है, तो नियमों और पात्रता के अनुसार वह ITC का इस्तेमाल अपनी आउटपुट टैक्स देनदारी के खिलाफ कर सकती है. इसलिए एक ही GST बढ़ोतरी दो कंपनियों पर बराबर असर डाले, यह जरूरी नहीं है.

जिस बिजनेस को इनपुट पर ज्यादा टैक्स क्रेडिट मिलता है, उसके लिए प्रभाव कुछ हद तक अलग हो सकता है. वहीं बिना ITC वाले ढांचे में टैक्स लागत का असर ज्यादा सीधे पड़ सकता है.

रेस्टोरेंट सेवाओं में 5% GST without ITC का प्रावधान इसका साफ उदाहरण है. CBIC ने क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन की सेवाओं को भी रेस्टोरेंट सर्विस के तहत 5% GST विदाउट ITC के दायरे में स्पष्ट किया है.  यही वह छिपा हुआ एंगल है जिसे सिर्फ GST रेट देखकर पकड़ना मुश्किल होता है.

GST बढ़ने पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा?

सीए सुदेशना बसु के अनुसार GST बढ़ने की स्थिति में सबसे ज्यादा दबाव उन कारोबारों पर आ सकता है जिनकी मांग कीमत के प्रति संवेदनशील है, मार्जिन कम है और ग्राहक के पास आसानी से दूसरा विकल्प मौजूद है.

इसके उलट मजबूत ब्रांड, कम प्रतिस्पर्धा या जरूरी सामान बेचने वाली कंपनियों के लिए बढ़े टैक्स को कीमत में शामिल करना तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है.

एक और संभावित विजेता सस्ता विकल्प देने वाला बिजनेस हो सकता है. अगर ग्राहक महंगे ब्रांड से पीछे हटता है तो वह कम कीमत वाले प्रोडक्ट की तरफ जा सकता है. यानी GST बढ़ने से किसी सेक्टर की कुल मांग घटे, लेकिन उसी सेक्टर के भीतर सस्ते ब्रांड या वैल्यू सेगमेंट को फायदा मिल जाए, ऐसा भी संभव है. यही वजह है कि GST बदलाव का विश्लेषण करते समय पूरे सेक्टर को एक साथ विजेता या हारने वाला कहना सही नहीं होगा.

GST कलेक्शन बढ़ रहा है, इसलिए बदलाव का असर समझना और जरूरी

GST देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा टैक्स बेस बन चुका है, इसका अंदाजा CBIC GST के हालिया आंकड़ों से लगाया जा सकता है. जुलाई 2026 में भारत का सकल GST कलेक्शन 2,11,205 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 15.4% ज्यादा था. घरेलू लेनदेन से सकल GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपये रहा, जबकि आयात से जुड़े GST में 28.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.  

इसलिए GST में किसी भी बड़े बदलाव को सिर्फ टैक्स रेट की खबर मानना अधूरा होगा. इसका असर सरकार के राजस्व, कंपनियों के प्राइसिंग फैसले, उपभोक्ता मांग और अलग-अलग बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है.

CBIC की आधिकारिक GST रेट सूची में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग स्लैब और शर्तें दी गई हैं. इसलिए किसी भी संभावित बदलाव का वास्तविक असर संबंधित HSN या सर्विस कैटेगरी देखकर ही तय किया जा सकता है.  

आम ग्राहक के लिए इसका मतलब क्या है?

सीए सुदेशना बसु कहती हैं अगर GST बढ़ता है तो सबसे पहले उस सामान की अंतिम कीमत पर नजर रखें जिसे आप नियमित रूप से खरीदते हैं. लेकिन सिर्फ MRP देखकर यह तय न करें कि पूरा टैक्स बढ़ोतरी कंपनी ने आप पर डाल दिया है.

कंपनी कुछ हिस्सा अपने मार्जिन से भी वहन कर सकती है. दूसरी तरफ अगर मांग मजबूत है तो वह पूरा अतिरिक्त बोझ ग्राहक तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती है.

बिजनेस के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें होंगी कीमत, मांग और मार्जिन. निवेशक के लिए चौथी चीज कंपनी की pricing power होगी यानी वह बढ़ी लागत को ग्राहक तक कितनी आसानी से पहुंचा सकती है.

यही GST बदलाव का असली बिजनेस इम्पैक्ट है. टैक्स बढ़ना अपने आप में किसी कंपनी के लिए हार या जीत तय नहीं करता. असली फैसला इस बात से होगा कि ग्राहक कितना अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार है और कंपनी अपने मुनाफे को कितना बचा पाती है.

सिर्फ टैक्स बढ़ने से कंपनी का मुनाफा तुरंत खत्म नहीं होता 

GST में बदलाव का सबसे पहला असर वहीं दिखने की संभावना रहती है जहां ग्राहक कीमत को लेकर ज्यादा संवेदनशील होता है. लेकिन सिर्फ टैक्स बढ़ने से कंपनी का मुनाफा तुरंत खत्म नहीं होता. असली कहानी कीमत बढ़ाने की क्षमता, ग्राहक की मांग, ITC और कंपनी के मार्जिन के बीच छिपी है.

इसीलिए GST बदलाव को समझने का बेहतर तरीका यह है कि हर सेक्टर के लिए तीन सवाल पूछे जाएं: ग्राहक कितनी कीमत स्वीकार करेगा, कंपनी कितना टैक्स अपने ऊपर लेगी और बढ़ी लागत के बाद कितना मुनाफा बचेगा. यही गणित बताएगा कि GST बदलाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा.

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