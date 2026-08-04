3% DA/DR बढ़ा तो आपके खाते में हर महीने कितने रुपये आएंगे? जानिए क्या दिवाली से पहले मिलेगा तोहफा

जुलाई 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3% महंगाई भत्ता मिलने की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो DA 60% से बढ़कर 63% हो सकता है. मंजूरी अक्टूबर-नवंबर में मिलने की उम्मीद है और एरियर भी साथ आ सकता है.

जुलाई से 63 प्रतिशत डीए संभव

दिवाली से पहले मिल सकती मंजूरी

मूल वेतन पर बढ़ेगी रकम सीधे

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा बढ़ा डीआर

एरियर से बढ़ सकता एकमुश्त भुगतान

सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले कुछ महीने सिर्फ त्योहारों की वजह से खास नहीं हो सकते, बल्कि सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद भी जेब को राहत दे सकती है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ता है, तो आखिर खाते में पैसा कब आएगा और किसे कितना फायदा होगा? सातवें वेतन आयोग के तहत इस बार महंगाई भत्ते को लेकर जो संकेत सामने आए हैं, वे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकाए हुए हैं.

जुलाई से बढ़ेगा डीए, लेकिन पैसा कब मिलेगा?

महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित किया जाता है. पहला संशोधन 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई से लागू माना जाता है. हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाद में होता है. पिछले कुछ वर्षों का रुझान देखें तो जुलाई वाले डीए को केंद्र सरकार आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में मंजूरी देती रही है.

ऐसे में इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के आसपास सरकार जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ जुलाई से लागू एरियर भी एकमुश्त मिल सकता है. यही वजह है कि कई कर्मचारी अभी से अपने संभावित भुगतान का हिसाब लगाने लगे हैं.

3 प्रतिशत बढ़ोतरी होने पर किसे कितना फायदा?

यदि केंद्र सरकार जुलाई 2026 में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करती है तो डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा. बढ़ी हुई राशि कर्मचारी या पेंशनभोगी के मूल वेतन पर निर्भर करेगी.

अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा. 30,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी के लिए यह बढ़ोतरी 900 रुपये मासिक होगी, जबकि 50,000 रुपये मूल वेतन पर 1,500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त डीए जुड़ जाएगा. इसी तरह पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है.

यही वजह है कि कई परिवारों के लिए त्योहारों के मौसम में यह अतिरिक्त रकम घरेलू बजट को कुछ हद तक आसान बना सकती है.

आखिर डीए तय कैसे होता है?

महंगाई भत्ते का फैसला किसी अनुमान से नहीं बल्कि औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW और AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है. जुलाई 2026 के संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के पिछले 12 महीनों के औसत सूचकांक को आधार बनाया गया है.

31 जुलाई को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि जून 2026 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1.1 अंक बढ़कर 151.9 हो गया. सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना का सूत्र यही आंकड़े इस्तेमाल करता है.

यदि 12 महीनों का औसत AICPI-IW 149.54 माना जाए तो गणना के अनुसार डीए लगभग 63.7 प्रतिशत निकलता है. लेकिन सरकार दशमलव के बाद के अंकों को लागू नहीं करती, इसलिए अगला संशोधन 63 प्रतिशत रहने की सबसे अधिक संभावना बताई जा रही है.

आठवें वेतन आयोग के इंतजार के बीच क्यों अहम है यह फैसला?

कई कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके लागू होने में समय लग सकता है. ऐसे में फिलहाल महंगाई भत्ता ही वह हिस्सा है जो बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आय में सबसे तेज बदलाव लाता है.

यही इस खबर का छिपा हुआ पहलू भी है. भले ही 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी पहली नजर में छोटी लगे, लेकिन यह सिर्फ मासिक सैलरी नहीं बढ़ाती. डीए बढ़ने का असर उन कई भत्तों और भुगतान पर भी पड़ सकता है जिनकी गणना महंगाई भत्ते से जुड़ी होती है. इसलिये कर्मचारियों के लिए यह फैसला केवल हर महीने मिलने वाली कुछ सौ या हजार रुपये की बढ़ोतरी भर नहीं, बल्कि सालभर की कुल आय पर असर डालने वाला कदम भी बन सकता है.

अप्रैल में कितना बढ़ा था डीए?

इस वर्ष अप्रैल में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी. इसके बाद डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया था. अब जुलाई 2026 के संशोधन में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. अंतिम फैसला केंद्र सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद ही सामने आएगा.

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि फिलहाल 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की चर्चा उपलब्ध CPI-IW आंकड़ों और मौजूदा गणना के आधार पर है. आधिकारिक घोषणा होने तक इसे संभावित संशोधन ही माना जाएगा.

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