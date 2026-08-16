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चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई अगर और घटा दे तो भारत का कौन-सा उद्योग सबसे पहले प्रभावित होगा?

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चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई अगर और घटा दे तो भारत का कौन-सा उद्योग सबसे पहले प्रभावित होगा?

India-China rare earth supply chain:

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 16, 2026, 08:31 AM IST

चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई अगर और घटा दे तो भारत का कौन-सा उद्योग सबसे पहले प्रभावित होगा?

चीन की Rare Earth सप्लाई घटी तो भारत को लगेगा कितने करोड़ का झटका? (फोटो एआई)

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  • चीन घटाए सप्लाई तो ईवी फंसेंगे
  • भारत की 90 प्रतिशत तक निर्भरता
  • मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बढ़ेगा दबाव
  • डिफेंस में सप्लाई सुरक्षा अहम
  • 7280 करोड़ से बनेगी घरेलू क्षमता

India alternative rare earth sources: कल्पना कीजिए कि आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर की डिलीवरी सिर्फ इसलिए टल जाए क्योंकि उसमें लगने वाला एक छोटा सा मैग्नेट समय पर नहीं पहुंचा. रेयर अर्थ का असली खतरा यहीं छिपा है. यह सिर्फ खनन से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग चेन की ऐसी कड़ी है, जिसके टूटने पर कई बड़े उद्योगों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है.

चीन रेयर अर्थ की माइनिंग, प्रोसेसिंग और खासकर परमानेंट मैग्नेट सप्लाई चेन में बेहद मजबूत स्थिति रखता है. अप्रैल 2025 में चीन ने सात तरह के मीडियम और हेवी रेयर अर्थ से जुड़े उत्पादों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था. रॉयटर्स के मुताबिक इनमें सैमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और इट्रियम से जुड़े आइटम शामिल थे. 

भारत के लिए चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश में रेयर अर्थ के संसाधन मौजूद होने के बावजूद उन्हें बड़े पैमाने पर निकालने से लेकर हाई-एंड मैग्नेट बनाने की पूरी वैल्यू चेन अभी तैयार नहीं है.  

सबसे पहले ईवी और ऑटो सेक्टर क्यों फंसेगा

अगर चीन सप्लाई और घटाता है तो सबसे पहला सीधा झटका ईवी और उससे जुड़े ऑटो कंपोनेंट उद्योग को लगने की आशंका है. इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल होने वाले हाई-परफॉर्मेंस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. यही वजह है कि रेयर अर्थ की कमी का असर सीधे वाहन उत्पादन की लागत और उपलब्धता तक पहुंच सकता है.

इसका एक ठोस संकेत भारत के आयात आंकड़ों में मिलता है. इंडियन एक्सप्रेस ने आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के हवाले से बताया था कि भारत में परमानेंट मैग्नेट की खपत एफवाई21 के करीब 12,400 टन से बढ़कर एफवाई24 में 28,700 टन और एफवाई25 में करीब 53,700 टन हो गई. एफवाई25 में आयात का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा चीन से आया था.  

सरकार के आंकड़े भी निर्भरता की गंभीर तस्वीर दिखाते हैं.  2024-25 में अलग-अलग परमानेंट मैग्नेट श्रेणियों में चीन पर भारत की मात्रा आधारित निर्भरता 84.8 प्रतिशत और 90.4 प्रतिशत तक थी. मूल्य के आधार पर भी निर्भरता 59.6 प्रतिशत से 81.3 प्रतिशत के बीच रही. 

यानी चीन की सप्लाई में बड़ी कमी आती है तो सबसे पहले असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनके पास वैकल्पिक मैग्नेट सप्लायर या पर्याप्त इन्वेंट्री नहीं है. इसका असर आगे चलकर ईवी की कीमत, उत्पादन और डिलीवरी टाइम पर भी आ सकता है.

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में महंगा पड़ सकता है छोटा सा मैग्नेट

रेयर अर्थ का इस्तेमाल सिर्फ कार के मोटर में नहीं होता. नियोडिमियम, सैमेरियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे तत्व हाई-इंटेंसिटी मैग्नेट के लिए इस्तेमाल होते हैं. भारत के खान मंत्रालय के अनुसार इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और ऑडियो इक्विपमेंट समेत कई क्षेत्रों में होता है.  

मोबाइल, स्पीकर, कैमरा मॉड्यूल, छोटे मोटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स की सप्लाई प्रभावित होने पर कंपनियों के लिए दो रास्ते बचते हैं, महंगा वैकल्पिक स्रोत ढूंढना या उत्पादन की रफ्तार घटाना. यहां आम उपभोक्ता के लिए असली असर सिर्फ मोबाइल की कीमत बढ़ना नहीं है. अगर कंपनियों की कंपोनेंट लागत बढ़ती है तो नए मॉडल की कीमत, डिस्काउंट और लॉन्च टाइमलाइन पर भी असर पड़ सकता है.

डिफेंस में मामला कीमत से ज्यादा सुरक्षा का है

मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स कि रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस सेक्टर के लिए रेयर अर्थ की समस्या और संवेदनशील है. हाई-परफॉर्मेंस मैग्नेट का इस्तेमाल एयरोस्पेस, डिफेंस सिस्टम्स और प्रिसीजन सेंसर्स जैसे क्षेत्रों में होता है. सैमेरियम-कोबाल्ट मैग्नेट खासतौर पर ऐसे अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण होते हैं जहां ऊंचे तापमान और कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन जरूरी होता है.  

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक भारत सरकार ने विजाग में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जहां एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले एसएम-सीओ मैग्नेट के स्वदेशी उत्पादन पर फोकस है.  

इसलिए अगर चीन सप्लाई और सीमित करता है तो डिफेंस में इसका असर आम बाजार की तरह तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन रणनीतिक उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई सिक्योरिटी ज्यादा अहम हो जाएगी.

सेमीकंडक्टर पर असर सीधे चिप से ज्यादा सप्लाई चेन में होगा

यहां एक जरूरी फर्क समझना चाहिए. रेयर अर्थ की कमी का मतलब यह नहीं है कि हर सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन तुरंत बंद हो जाएगा. इसका असर सेमीकंडक्टर उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ विशेष मैटेरियल्स, इक्विपमेंट, सेंसर्स, लेजर्स और अन्य तकनीकी कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन के जरिए पड़ सकता है.

सरकार खुद रेयर अर्थ को ईवी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एयरोस्पेस और स्पेस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मान रही है. यानी सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए जोखिम ज्यादा अप्रत्यक्ष है, जबकि ईवी और परमानेंट मैग्नेट आधारित ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए जोखिम अपेक्षाकृत सीधा है.

कमी प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग की

भारत की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि देश के पास संसाधन हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्रियल चेन अभी उतनी मजबूत नहीं है. एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट के अनुसार भारत में 13.15 मिलियन टन मोनाजाइट संसाधन में करीब 7.23 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड इक्विवेलेंट मौजूद है. इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के हार्ड रॉक क्षेत्रों में 1.29 मिलियन टन इन-सिचु रेयर अर्थ ऑक्साइड संसाधन की पहचान हुई है.  

लेकिन सरकार यह भी मानती है कि भारत के रेयर अर्थ संसाधनों में कई जगह ओअर ग्रेड कम है, कुछ संसाधन रेडियोएक्टिविटी से जुड़े हैं और हेवी रेयर अर्थ की आर्थिक रूप से निकालने योग्य उपलब्धता सीमित है. साथ ही माइनिंग से लेकर ऑक्साइड बनाने के बाद एलॉय और मैग्नेट जैसी मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षमता अभी विकसित हो रही है.  

यही वह छुपा हुआ जोखिम है जिसे सिर्फ यह कहकर नहीं समझा जा सकता कि भारत के पास रेयर अर्थ के भंडार हैं. जमीन के नीचे मौजूद खनिज और फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला तैयार मैग्नेट दो अलग चीजें हैं.

सरकार ने 7280 करोड़ रुपये की योजना से बड़ा दांव लगाया

भारत ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव लगाया है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि नवंबर 2025 में केंद्र ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी थी. इसका कुल वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ रुपये है और देश में 6,000 एमटीपीए की इंटीग्रेटेड आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है.  

इसमें 6,450 करोड़ रुपये का सेल्स-लिंक्ड इंसेंटिव और 750 करोड़ रुपये की कैपिटल सब्सिडी शामिल है. सरकार का लक्ष्य केवल मैग्नेट असेंबल करना नहीं, बल्कि रेयर अर्थ ऑक्साइड्स से मेटल्स, फिर एलॉयज और आखिर में फिनिश्ड मैग्नेट्स तक पूरी वैल्यू चेन तैयार करना है.  

इसके साथ यूनियन बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की गई है. इनका फोकस माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग पर है.  

विकल्प क्या हैं और क्या भारत चीन से जल्दी निकल सकता है?

भारत की रणनीति सिर्फ घरेलू खनन तक सीमित नहीं है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार काबिल को विदेशों में लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की संपत्तियां खोजने, हासिल करने और विकसित करने के लिए बनाया गया है. हालांकि अप्रैल 2026 में सरकार ने संसद में बताया कि काबिल ने अभी तक रेयर अर्थ के लिए किसी देश या कारोबारी इकाई के साथ कोई लॉन्ग-टर्म एग्रीमेंट साइन नहीं किया है. 

रॉयटर्स के अनुसार दूसरी तरफ भारत और जापान राजस्थान में रेयर अर्थ डिपॉजिट्स की एक्सप्लोरेशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं. रॉयटर्स के अनुसार जापान तकनीक और फंडिंग उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है.   इससे साफ है कि भारत के लिए अगला कदम सिर्फ चाइना से माल खरीदने के बजाय ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूसरे संभावित साझेदारों के साथ माइनिंग, प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और ऑफटेक एग्रीमेंट्स की पूरी सप्लाई चेन बनाना होगा.

असली चुनौती चीन से दूरी नहीं, पूरी वैल्यू चेन खड़ी करना है

भारत के लिए रेयर अर्थ संकट का सबसे बड़ा सबक यह है कि केवल खदानें खोज लेना काफी नहीं होगा. जब तक देश में ओअर से ऑक्साइड, ऑक्साइड से मेटल, मेटल से एलॉय और एलॉय से हाई-परफॉर्मेंस मैग्नेट तक पूरी औद्योगिक व्यवस्था तैयार नहीं होती, तब तक विदेशी सप्लाई पर निर्भरता बनी रहेगी.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार सरकार ने 2030 तक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट उत्पादन क्षमता को 5,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी बताया है. साथ ही डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.  लोगो के लिए इसका मतलब सीधा है. चीन की सप्लाई में बड़ा व्यवधान आया तो सबसे पहले ईवी, ऑटो कंपोनेंट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमत और उपलब्धता पर दबाव दिख सकता है. लेकिन अगर भारत तेजी से अपनी मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता खड़ी कर लेता है तो यही संकट देश के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑपर्च्युनिटी भी बन सकता है. यानी रेयर अर्थ की असली लड़ाई जमीन के नीचे मौजूद खनिज की नहीं, बल्कि उसके ऊपर खड़ी होने वाली पूरी फैक्ट्री और सप्लाई चेन की है.

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