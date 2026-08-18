बिना तलाक पति-पत्नी रहते हैं अलग तो वसीयत से लेकर PF तक पर किसका होगा हक? जानिए क्या कहता है नियम

Husband-wife living separately without divorce inheritance rights: तलाक के बिना सालों से अलग रह रहे पति-पत्नी के लिए मृत्यु के बाद संपत्ति, PF और ग्रेच्युटी का दावा अलग-अलग नियमों से तय हो सकता है. वसीयत से निजी संपत्ति दी जा सकती है, लेकिन PF, EPS और ग्रेच्युटी में नॉमिनेशन नियम महत्वपूर्ण है.

अलग रहने से विवाह खत्म नहीं होता

वसीयत से संपत्ति देना संभव है

PF में भाई को nominee बनाना मुश्किल

ग्रेच्युटी में परिवार जरूरी है

नॉमिनी हमेशा मालिक नहीं बनता है

Hindu Succession Act Couple Partner Rights after Death: पति-पत्नी के बीच रिश्ता सिर्फ साथ रहने या अलग रहने से खत्म नहीं होता. यही वजह है कि सालों से अलग रह रहे दंपति के लिए मृत्यु के बाद संपत्ति का सवाल काफी पेचीदा हो सकता है. अगर तलाक नहीं हुआ है और पति या पत्नी की अचानक मौत हो जाए तो क्या दूसरा जीवनसाथी उसकी संपत्ति का वारिस बनेगा? क्या भाई-बहन या माता-पिता के नाम वसीयत की जा सकती है? और पीएफ, पेंशन व ग्रेच्युटी में किसका दावा मजबूत होगा?

फाइनेंशियल टाइम्स में एक हालिया व्यक्तिगत वित्त प्रश्नोत्तर में ऐसे ही मामले पर विशेषज्ञ ने जवाब दिया है. इस मामले में हिंदू विवाहित महिला की कोई संतान नहीं है और वह कई वर्षों से अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है. मामला यह था कि वह अपनी संपत्ति भाई के नाम करना चाहती थी और पति को उससे बाहर रखना चाहती थी.

सालों से अलग रहने का मतलब तलाक नहीं

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पति-पत्नी का लंबे समय से अलग रहना अपने आप विवाह को खत्म नहीं करता. जब तक कानूनी तलाक नहीं हुआ है, वैवाहिक रिश्ता बना रहता है. इसका सीधा असर उत्तराधिकार पर पड़ सकता है. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुसार, यदि कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मरती है और उसके बच्चे नहीं हैं, तो उसके पति को उत्तराधिकार के पहले क्रम में रखा गया है. इसी धारा में आगे दूसरे उत्तराधिकारियों का क्रम भी दिया गया है.

यानी केवल यह कहना कि पति-पत्नी 10 या 20 साल से अलग रह रहे थे, अपने आप दूसरे जीवनसाथी के उत्तराधिकार अधिकार को खत्म नहीं करता. यह नियम सिर्फ महिला के मामले में ही खबर का हिस्सा नहीं है. पुरुष और महिला दोनों के लिए एक बड़ा सबक है कि अलग रहना और कानूनी रूप से विवाह समाप्त होना दो अलग बातें हैं.

अपनी संपत्ति किसी और के नाम करनी है तो वसीयत अहम

अब सवाल आता है कि अगर पति या पत्नी नहीं चाहते कि उनकी खुद की संपत्ति अलग रह रहे जीवनसाथी को मिले तो क्या किया जा सकता है? दिए गए प्रश्न के विशेषज्ञ उत्तर के अनुसार, महिला अपनी संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत कर सकती है, यहां तक कि परिवार से बाहर के व्यक्ति के नाम भी. विशेषज्ञ ने ऐसी स्थिति में वसीयत तैयार करने और उसे तुरंत पंजीकृत कराने की सलाह दी थी. वसीयत में यह स्पष्ट करने को भी कहा गया था कि पति को संपत्ति क्यों नहीं दी जा रही है और संपत्ति भाई को देने की वजह क्या है.

लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है. वसीयत के जरिए वही संपत्ति दी जा सकती है जिस पर व्यक्ति का वैध अधिकार है. संयुक्त संपत्ति, किसी दूसरे की हिस्सेदारी या पहले से मौजूद कानूनी अधिकार को सिर्फ वसीयत लिखकर खत्म नहीं किया जा सकता. इसलिए घर, जमीन, बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, शेयर और दूसरी संपत्तियों की ओनरशिप अलग-अलग जांचना जरूरी है.

पीएफ में भाई-बहन को नॉमिनी बनाने का नियम अलग

यहीं से मामला थोड़ा बदल जाता है. किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति के लिए वसीयत का रास्ता अलग है, जबकि पीएफ नॉमिनेशन के लिए ईपीएफ स्कीम के नियम लागू होते हैं. ईपीएफओ के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, अगर सदस्य का परिवार है तो वह परिवार के सदस्यों को ही पीएफ के लिए नॉमिनेट कर सकता है. ईपीएफओ की परिभाषा में महिला सदस्य के परिवार में उसका पति, बच्चे, डिपेंडेंट पेरेंट्स, पति के डिपेंडेंट पेरेंट्स और कुछ अन्य निर्धारित रिश्ते शामिल हैं.

ईपीएफओ की आधिकारिक जानकारी यह भी कहती है कि जिसके पास परिवार नहीं है, वह दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है. लेकिन बाद में परिवार बन जाने पर ऐसा नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाता है और नया नॉमिनेशन करना पड़ता है.

इसलिए केवल अलग रहने के आधार पर किसी विवाहित व्यक्ति के लिए भाई या बहन को पीएफ का नॉमिनी बना देना आसान नहीं है. ईपीएफओ की ई-नॉमिनेशन गाइड भी कहती है कि विवाहित सदस्य को स्पाउस और चिल्ड्रन की जानकारी फैमिली लिस्ट में जोड़नी होती है, भले ही वह उन्हें पीएफ में नॉमिनेट नहीं करना चाहता हो.

ग्रेच्युटी में भी परिवार से बाहर के नॉमिनी पर रोक

ग्रेच्युटी के मामले में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 की धारा 55 महत्वपूर्ण है. इसमें कहा गया है कि एक साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी को नॉमिनेशन करना होता है.

अगर कर्मचारी के पास परिवार है तो नॉमिनेशन परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में होना चाहिए. परिवार से बाहर के व्यक्ति के पक्ष में किया गया नॉमिनेशन वॉइड यानी अमान्य है. अगर नॉमिनेशन के समय कर्मचारी का परिवार नहीं था, तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन बाद में परिवार बनने पर पुराना नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाता है.

यही वजह है कि दिए गए प्रश्न में विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला कि महिला को अपने भाइयों को पीएफ और ग्रेच्युटी के बकाये के लिए कानूनी रूप से नॉमिनेट करने की स्थिति हासिल करने के लिए तलाक लेना होगा.

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है: तलाक लेने का सवाल और पहले से अपनी संपत्ति के लिए वसीयत बनाने का सवाल एक ही नहीं है. निजी संपत्ति और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पर अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं लागू होती हैं.

पेंशन में मामला और भी अलग हो सकता है

पीएफ और पेंशन को भी एक ही चीज समझना सही नहीं होगा. ईपीएफओ के तहत एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, 1995 यानी ईपीएस अलग व्यवस्था है. ईपीएफओ के आधिकारिक विवरण के अनुसार ईपीएस में स्पाउस और चिल्ड्रन से जुड़े सर्वाइवर बेनिफिट्स का प्रावधान है. ईपीएफओ यह भी बताता है कि सदस्य को स्पाउस और बच्चों के नाम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देने होते हैं और परिवार नहीं होने पर ही दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की स्थिति बनती है.

इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद मिलने वाली पूरी पीएफ राशि, ईपीएस के सर्वाइवर पेंशन और ग्रेच्युटी को एक ही नियम से नहीं देखा जा सकता. यही वह बारीकी है जिसे आम तौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. किसी दस्तावेज में भाई का नाम होना यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति हर तरह के डेथ बेनिफिट का अंतिम हकदार भी बन जाए.

नॉमिनी का नाम और मालिकाना हक एक बात नहीं

इस पूरे मामले में एक और बड़ा भ्रम नॉमिनेशन को लेकर है. नॉमिनी का नाम दर्ज होने का अर्थ हर स्थिति में यह नहीं है कि वही व्यक्ति उस रकम या संपत्ति का अंतिम मालिक बन गया. सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेशन से जुड़े मामलों में यह सिद्धांत दोहराया है कि नॉमिनेशन से नॉमिनी को अपने आप एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं मिलती और सामान्य सक्सेशन के अधिकार खत्म नहीं होते. दिसंबर 2025 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति येजदानी बनाम जयानंद जयंत सालगांवकर के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि नॉमिनेशन से लीगल हेयर्स बाहर नहीं हो जाते. इसलिए परिवार में विवाद होने पर वसीयत, नॉमिनेशन, सक्सेशन लॉ और संबंधित स्कीम के नियम सभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

पति-पत्नी दोनों के लिए क्या है असली सीख?

इस मामले का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लेसन यह है कि लंबे समय से अलग रहने वाले पति-पत्नी को अपने फाइनेंशियल डॉक्युमेंट्स समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है कि उसकी सेल्फ-ओन्ड प्रॉपर्टी भाई, बहन, माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को मिले तो स्पष्ट वसीयत बनाना जरूरी है. साथ ही पीएफ, ईपीएस, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट्स, डीमैट और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में नॉमिनी डिटेल्स भी अलग-अलग जांचनी चाहिए.

खास तौर पर यह देखना चाहिए कि नॉमिनेशन पुराने विवाह, पुराने रिश्ते या पुराने फाइनेंशियल सेटअप के हिसाब से तो नहीं पड़ा है. केवल वसीयत बनाकर नॉमिनेशन रिकॉर्ड्स को नजरअंदाज करना बाद में परिवार के लिए कानूनी उलझन पैदा कर सकता है.

इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल साफ है: पति-पत्नी का सालों से अलग रहना और कानूनी तलाक होना एक समान स्थिति नहीं है. निजी संपत्ति के लिए वसीयत महत्वपूर्ण रास्ता हो सकती है, लेकिन पीएफ, ईपीएस और ग्रेच्युटी पर संबंधित कानूनों और स्कीम रूल्स का असर अलग होता है.

इसलिए अगर कोई पति या पत्नी चाहता है कि मृत्यु के बाद उसकी मेहनत की कमाई किसी खास व्यक्ति तक पहुंचे, तो सिर्फ एक नॉमिनी या सिर्फ एक वसीयत पर निर्भर रहने के बजाय पूरी फाइनेंशियल सक्सेशन प्लानिंग की समीक्षा करना ज्यादा सुरक्षित रास्ता है.

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