IDFC First Bank Scam: कैसे हुआ 590 करोड़ का घोटाला? 5 बड़ी बातें

IDFC First Bank ने 590 करोड़ के घोटाले की सूचना दी है. यह घोटाला बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ कर्मचारियों और कुछ बाहरी लोगों ने मिलकर अंजाम दिया. घोटाला हरियाणा सरकार के विभागों से जुड़े बैंक अकाउंट्स में हुआ.

IDFC First Bank में 590 करोड़ का घोटाला सामने आया है. ये रकम बैंक के अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में हुए 503 करोड़ के प्रॉफिट से भी बड़ी है. एक बार फिर देश के बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर देने वाले इस घोटाले को बैंक के चंडीगढ़ स्थित एक ब्रांच से अंजाम दिया गया. इस घोटाले में जिन अकाउंट्स में सेंधमारी की गई वो हरियाणा सरकार के अलग-अलग विभागों के अकाउंट हैं. बैंक ने 22 फरवरी को इस घोटाले की जानकारी RBI को दी. इस स्कैम की खबर सामने आने के बाद 23 फरवरी को मार्केट खुलने के साथ बैंक के शेयर्स तेज़ी से नीचे गिरे, लोअर सर्किट लग गया, बाद में मामूली रिकवरी के साथ शेयर्स बंद हुए. ये घोटाला हुआ कैसे, किसने अंजाम दिया, क्या एक्शन लिया गया, RBI और IDFC First Bank ने इस घोटाले पर क्या कहा. चलिए, एक-एक करके जानते हैं.

कैसे सामने आया 590 करोड़ का घोटाला | How was 590 Crore Scam Unearthed

हरियाणा सरकार के कई विभागों का बैंक अकाउंट IDFC First Bank में है. बीते हफ्ते एक डिपार्टमेंट ने अपना एक अकाउंट बंद करवाने की रिक्वेस्ट डाली. विभाग ने बैंक से कहा कि उस अकाउंट के दूसरे अकाउंट में डाल दिए जाएं. बैंक ने अकाउंट बंद करने की प्रोसेस शुरू की. हालांकि, अकाउंट में उतना पैसा था नहीं जितना विभाग के रिकॉर्ड्स में था. बैंक ने इंटरनल जांच शुरू कर दी.

इसके बाद हरियाणा सरकार से जुड़े अन्य विभागों ने भी इसी तरह की शिकायत बैंक से की. उन सभी के रिकॉर्ड्स में दर्ज बैलेंस और बैंक के सिस्टम में दर्ज बैलेंस में अंतर था. सभी अकाउंट्स मिलाकर करीब 590 करोड़ का अंतर दर्ज किया गया है. आसान भाषा में कहें तो 590 करोड़ रुपये सिस्टम से गायब हैं.

कैसे गायब कर दिए गए 590 करोड़ रुपये | How 590 crore scam took place

शुरुआती जांच में सामने आया है कि बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ कर्मचारियों ने कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है. फर्ज़ी चेक से फिजिकल ट्रांजैक्शन किया गया. यानी इस घोटाले में शामिल लोगों ने फर्ज़ी चेक बनाए और उन चेक्स पर कैश जारी किया गया. बैंक का कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और बैंक के सिस्टम में कोई एरर नहीं है.

IDFC First Bank ने क्या ऐक्शन लिया | Actions Taken so far by IDFC First Bank

IDFC बैंक ने चंडीगढ़ ब्रांच के चार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है. इन चारों पर घोटाले में शामिल होने का शक है. बैंक ने इस मामले में पुलिस केस भी फाइल किया है. इसके साथ ही बैंक की तरफ से RBI को इस घोटाले की सूचना दे दी गई है. बैंक ने इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए KPMG को अपॉइंट किया है.

590 करोड़ के घोटाला मामले में बैंक ने क्या कहा | IDFC First Bank reaction on scam

IDFC First Bank के MD और CEO वी वैद्यनाथन ने कहा, 'यह एक आइसोलेटेड घटना है जो एक ब्रांच में हुई. इसमें कुछ कर्मचारी शामिल थे और कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे. हम इस मामले की तह तक जाएंगे और इसमें जो भी शामिल होगा उसे नहीं बख्शेंगे.' उन्होंने कहा, 'इस मामले में हम पूरी सावधानी के साथ और तेज़ी से जांच करेंगे. एक-एक चीज़ की गहराई से जांच होगी.' बैंक का यह भी कहना है कि इस घोटाले का असर बैंक के सामान्य कामकाज और ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा.

RBI ने 590 करोड़ के घोटाले पर क्या कहा | RBI Reaction on 590 crore scam

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक की नज़र पूरे मामले पर है. उन्होंने कहा, 'हम किसी बैंक या विनियमित संस्था पर टिप्पणी नहीं करते. हम हालात पर नजर रखे हुए हैं और यहां किसी तरह की सिस्टमैटिक समस्या नहीं है.'

