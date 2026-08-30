ICICI प्रूडेंशियल के 19 म्यूचुअल फंड के नाम बदले, 23 स्कीम का टाइप भी बदला,क्या इससे निवेशकों पर असर पड़ेगा?

बिजनेस
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने सेबी के नए नियमों के तहत 26 अगस्त 2026 से 19 म्यूचुअल फंड के नाम और 23 फंड के स्कीम टाइप में बदलाव किया है. निवेशकों के लिए यह बदलाव समझना जरूरी है, क्योंकि नाम के साथ स्कीम की पहचान भी बदल सकती है.
अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड हैं, तो पिछले कुछ दिनों में कुछ नाम आपको बदले हुए दिखाई दे सकते हैं. कंपनी ने 26 अगस्त 2026 से 19 म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम बदल दिए हैं.
इतना ही नहीं, 23 फंड के स्कीम टाइप में भी बदलाव किया गया है. यानी मामला सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यह बदलाव सेबी के संशोधित फ्रेमवर्क के अनुरूप किए गए हैं. इसलिए निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाम बदलने से उनके निवेश की रणनीति भी बदल गई है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 28 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने सेबी की संशोधित कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन गाइडलाइंस के तहत ये बदलाव किए हैं. कंपनी ने कहा है कि प्रभावी तारीख के बाद स्कीम के बदले हुए नाम स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आगे अपडेट किए जाएंगे.
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 19 म्यूचुअल फंड के नाम में बदलाव किया गया है. इनमें इक्विटी, डेट और हाइब्रिड कैटेगरी की स्कीमें शामिल हैं.
उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का नाम अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड फंड कर दिया गया है. इसी तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड कहलाएगा.
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक्स पीएचडी फंड का नाम बदलकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेल्थकेयर फंड किया गया है. वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का नया नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड का नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड किया गया है.
डेट फंड की पहचान में भी कई बदलाव हुए हैं. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड का नाम अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म फंड है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म फंड हो गया है.
हाइब्रिड कैटेगरी में भी बदलाव किया गया है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का नया नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड का नया नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कहलाएगा.
ICICI Prudential AMC ने 26 अगस्त 2026 से कई म्यूचुअल फंड योजनाओं के नाम में बदलाव किया है. इसके अलावा कुछ योजनाओं के स्कीम टाइप के विवरण में भी संशोधन किया गया है. नीचे मौजूदा और संशोधित नामों की पूरी सूची दी गई है.
|मौजूदा स्कीम का नाम
|संशोधित स्कीम का नाम
|ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
|ICICI Prudential Dividend Yield Fund
|ICICI Prudential Focused Equity Fund
|ICICI Prudential Focused Fund
|ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund
|ICICI Prudential Healthcare Fund
|ICICI Prudential Midcap Fund
|ICICI Prudential Mid cap Fund
|ICICI Prudential Multicap Fund
|ICICI Prudential Multi cap Fund
|ICICI Prudential Smallcap Fund
|ICICI Prudential Small cap Fund
|ICICI Prudential Flexicap Fund
|ICICI Prudential Flexi cap Fund
|ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund
|ICICI Prudential ELSS – Tax Saver Fund
|ICICI Prudential Savings Fund
|ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund
|ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
|ICICI Prudential Medium Term Fund
|ICICI Prudential Long Term Bond Fund
|ICICI Prudential Long Term Fund
|ICICI Prudential Bond Fund
|ICICI Prudential Medium to Long Term Fund
|ICICI Prudential All Seasons Bond Fund
|ICICI Prudential Dynamic Term Fund
|ICICI Prudential Floating Interest Fund
|ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund
|ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund
|ICICI Prudential 10 year Constant Maturity Gilt Fund
|ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund
|ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund
|ICICI Prudential Equity & Debt Fund
|ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund
|ICICI Prudential Regular Savings Fund
|ICICI Prudential Conservative Hybrid Fund
|ICICI Prudential Multi-Asset Fund
|ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund
सोर्स: ICICIDirect
यहां निवेशकों को एक बात समझनी होगी. म्यूचुअल फंड के नाम में बदलाव देखकर तुरंत यह मान लेना सही नहीं होगा कि आपका निवेश अचानक किसी दूसरी स्कीम में बदल गया है.
इस बदलाव का आधार सेबी का कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन फ्रेमवर्क है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने बताया है कि ये संशोधन 20 मार्च 2026 के म्यूचुअल फंड मास्टर सर्कुलर के तहत सेबी द्वारा किए गए बदलावों के अनुरूप हैं. कंपनी ने एसएआई, एसआईडी और केआईएम जैसे दस्तावेजों में भी जरूरी बदलाव शामिल करने की बात कही है.
यानी निवेशक के लिए सबसे जरूरी काम नाम देखकर घबराना नहीं, बल्कि अपने फंड के नए नाम के साथ उसके दस्तावेज और स्कीम की जानकारी को देखना है. खासकर तब, जब आप भविष्य में निवेश बढ़ाने, एसआईपी बदलने या किसी फंड से बाहर निकलने का फैसला कर रहे हों.
नाम बदलने के अलावा 23 फंड के स्कीम टाइप में संशोधन किया गया है. इक्विटी फंड में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, इंडिया अपॉर्च्युनिटीज फंड, भारत कंजम्प्शन फंड और एमएनसी फंड जैसे नाम शामिल हैं.
इनमें कई जगह पहले स्कीम को किसी खास थीम को फॉलो करने वाली स्कीम बताया गया था, जबकि संशोधित विवरण में उसी थीम में निवेश करने वाली स्कीम का उल्लेख किया गया है. क्वांट फंड, बिजनेस साइकिल फंड, हाउसिंग अपॉर्च्युनिटीज फंड, पीएसयू इक्विटी फंड और इनोवेशन फंड में भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं.
इसी सूची में एनर्जी अपॉर्च्युनिटीज फंड, इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड, रूरल अपॉर्च्युनिटीज फंड, क्वालिटी फंड, एक्टिव मोमेंटम फंड, कॉन्ग्लोमरेट फंड और टेक्नोलॉजी फंड भी शामिल हैं. यूएस ब्लूचिप इक्विटी फंड और कमोडिटीज फंड के स्कीम टाइप में भी बदलाव किया गया है.
26 अगस्त 2026 से ICICI Prudential AMC ने कई योजनाओं के स्कीम टाइप के विवरण में भी संशोधन किया है. इन बदलावों में मुख्य तौर पर 'following theme' की जगह 'investing in theme' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है.
|इक्विटी स्कीम का नाम
|मौजूदा स्कीम टाइप
|संशोधित स्कीम टाइप
|ICICI Prudential Infrastructure Fund
|An Open Ended equity scheme following Infrastructure theme
|An open ended equity scheme investing in Infrastructure theme
|ICICI Prudential Exports and Services Fund
|An Open Ended Equity Scheme following Exports & Services theme
|An open ended equity Scheme investing in Exports & Services theme
|ICICI Prudential Manufacturing Fund
|An open ended equity scheme following manufacturing theme
|An open ended equity scheme investing in manufacturing theme
|ICICI Prudential India Opportunities Fund
|An open ended equity scheme following special situations theme
|An open ended equity scheme investing in special situations theme
|ICICI Prudential Bharat Consumption Fund
|An open ended equity scheme following consumption theme
|An open ended equity scheme investing in consumption theme
|ICICI Prudential MNC Fund
|An open ended equity scheme following MNC theme
|An open ended equity scheme investing in MNC theme
|ICICI Prudential Quant Fund
|An open ended equity scheme following Quant based investing theme
|An open ended equity scheme investing in Quant theme
|ICICI Prudential Business Cycle Fund
|An open ended equity scheme following business cycles based investing theme
|An open ended equity scheme investing in business cycle theme
|ICICI Prudential Housing Opportunities Fund
|An open ended equity scheme following housing theme
|An open ended equity scheme investing in housing theme
|ICICI Prudential PSU Equity Fund
|An open-ended equity scheme following the PSU theme
|An open ended equity scheme investing in PSU theme
|ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund
|An open ended equity scheme following transportation and logistics theme
|An open ended equity scheme investing in transportation and logistics theme
|ICICI Prudential Innovation Fund
|An open ended equity scheme following innovation theme
|An open ended equity scheme investing in innovation theme
|ICICI Prudential Energy Opportunities Fund
|An open ended equity scheme following the energy theme
|An open ended equity scheme investing in the energy theme
|ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund
|An open ended equity scheme following Minimum Variance theme
|An open ended equity scheme investing in Minimum Variance theme
|ICICI Prudential Rural Opportunities Fund
|An open ended equity scheme following Rural and allied theme
|An open ended equity scheme investing in Rural and allied theme
|ICICI Prudential Quality Fund
|An open ended equity scheme following Quality Factor as theme.
|An open ended equity scheme investing in Quality Factor as theme
|ICICI Prudential Active Momentum Fund
|An open ended equity scheme following momentum theme
|An open ended equity scheme investing in momentum theme
|ICICI Prudential Conglomerate Fund
|An open ended equity scheme following Conglomerate theme
|An open ended equity scheme investing in Conglomerate theme
|ICICI Prudential Technology Fund
|An open ended equity scheme investing in Technology and technology related sectors
|An open ended equity scheme investing in technology and technology related theme
|ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
|An Open Ended equity scheme investing predominantly in securities of large cap companies listed in the United States of America
|An open ended equity scheme investing in United States of America focused (large cap) theme
|ICICI Prudential Commodities Fund
|An open ended equity scheme investing primarily in commodities and commodity related sectors
|An open ended equity scheme investing in commodity and commodities related theme
|ICICI Prudential Flexi Cap Fund
|An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap & small cap stocks
|An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks
|हाइब्रिड स्कीम का नाम
|मौजूदा स्कीम टाइप
|संशोधित स्कीम टाइप
|ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund (erstwhile ICICI Prudential Multi-Asset Fund)
|An open ended scheme investing in Equity, Debt and Exchange Traded Commodity Derivatives/ units of Gold ETFs/units of Silver ETFs/units of REITs & InvITs/Preference shares
|An open ended scheme investing in Equity, Debt and Exchange Traded Commodity Derivatives/ units of Gold ETFs/units of Silver ETFs/units of InvITs
ध्यान दें: ऊपर दिए गए बदलाव 26 अगस्त 2026 से प्रभावी हैं. निवेशकों के लिए योजना के नाम में बदलाव का मतलब अपने आप निवेश रणनीति या रिटर्न में बदलाव होना नहीं है. किसी भी निवेश निर्णय से पहले संबंधित स्कीम के आधिकारिक दस्तावेज और संशोधित जानकारी जरूर देखें.
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड कहा जाता था, के स्कीम टाइप में भी संशोधन हुआ है.
पुराने विवरण में इक्विटी, डेट, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, आरईआईटीएस, इनविट्स और प्रेफरेंस शेयर जैसे कई निवेश साधनों का उल्लेख था. संशोधित स्कीम टाइप में इक्विटी, डेट, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और इनविट्स का उल्लेख है.
सबसे व्यावहारिक बात यह है कि पोर्टफोलियो चेक करते समय पुराने और नए नाम को मिलाकर देखना होगा. खासकर ऐसे निवेशक जो कई फंड में एसआईपी चला रहे हैं, उनके लिए पुराने नाम की जगह नया नाम दिखाई देना शुरू हो सकता है.
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी देश की दूसरी सबसे बड़ी एएमसी बताई गई है. 30 जून 2026 तक कंपनी का एयूएम 11,96,668 करोड़ रुपये था और इसके 1.73 करोड़ से ज्यादा निवेशक थे. कंपनी के पास 31 साल का फंड मैनेजमेंट अनुभव है और वह 143 से ज्यादा स्कीम मैनेज करती है.
इतने बड़े निवेशक बेस को देखते हुए नाम और स्कीम विवरण में बदलाव का मतलब है कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने पोर्टफोलियो में नई पहचान दिखाई दे सकती है. इसलिए पुराने नाम को देखकर यह मान लेना कि फंड बंद हो गया है या आपका निवेश खत्म हो गया है, सही तरीका नहीं होगा.
अगर आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के किसी फंड में पैसा है, तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में दिख रहे पुराने और नए नाम का मिलान करें. इसके बाद संबंधित स्कीम के अपडेटेड दस्तावेज देखें.
अगर आप एसआईपी चला रहे हैं तो बैंक या म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर नए नाम की एंट्री चेक कर लें. किसी फंड को केवल इसलिए बेचने या बदलने का फैसला न करें क्योंकि उसका नाम अलग दिखाई दे रहा है.
एक और अहम बात यह है कि कंपनी ने कहा है कि स्कीम के बदले हुए नाम स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आगे अपडेट किए जाएंगे. इसलिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर नाम अपडेट होने में कुछ अंतर दिखाई दे सकता है.
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने 26 अगस्त 2026 से 19 म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम बदले हैं और 23 फंड के स्कीम टाइप में संशोधन किया है. बदलाव सेबी के संशोधित कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप किए गए हैं. निवेशकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि केवल नाम बदलने को निवेश खत्म होने या फंड बदलने के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.
साथ ही, निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले अपडेटेड स्कीम डॉक्यूमेंट और अपने फंड की मौजूदा जानकारी जरूर जांचनी चाहिए. यही इस पूरे बदलाव को समझने का सबसे सुरक्षीत और व्यावहारिक तरीका है.
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