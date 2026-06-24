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30 रुपये के स्टिकर से इस कपल ने खड़ा किया ₹3.5 करोड़ का डिजिटल साम्राज्य, इस छोटे से गैजेट ने बदली स्टार्टअप की तकदीर

विजिटिंग कार्ड्स अब पुराने हो गए! 'संपर्क मी' स्टार्टअप ने मात्र ₹30 के NFC स्टीकर से नेटवर्किंग की दुनिया में डिजिटल क्रांति ला दी है. शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में छाए इस कपल ने ₹3.5 करोड़ का बिजनेस कैसे खड़ा किया? चलिए इनकी सफलता की कहानी पढ़ें.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 24, 2026, 08:41 AM IST

30 रुपये के स्टिकर से इस कपल ने खड़ा किया ₹3.5 करोड़ का डिजिटल साम्राज्य, इस छोटे से गैजेट ने बदली स्टार्टअप की तकदीर

₹30 का स्टीकर, करोड़ों का टर्नओवर (फोटो एआई+सोशल मीडिया)

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आज के डिजिटल दौर में नेटवर्किंग और बिजनेस कार्ड्स का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. इसी बदलाव को भांपते हुए एक कपल ने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया पेश किया, जिसने Shark Tank India Season 5 के मंच पर तहलका मचा दिया. हम बात कर रहे हैं 'Sampark Me' स्टार्टअप की, जिसने मात्र ₹30 के एक छोटे से स्टीकर से शुरुआत की और आज ₹3.5 करोड़ के टर्नओवर वाला ब्रांड बन चुका है.

कैसे हुई शुरुआत? (The Spark Behind 'Sampark Me')

पारंपरिक रूप से लोग बिजनेस मीटिंग्स में पेपर कार्ड्स (Visiting Cards) का इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर खो जाते हैं या डस्टबिन में चले जाते हैं. इसी समस्या का स्मार्ट समाधान खोजने के लिए इस कपल ने तकनीक का सहारा लिया. उन्होंने NFC (Near Field Communication) और QR कोड तकनीक से लैस स्मार्ट स्टीकर और कार्ड्स तैयार किए.

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे मात्र ₹30 की शुरुआती लागत में तैयार किया जा सकता था, जिसे कोई भी अपने मोबाइल फोन के पीछे चिपका सकता है. जब भी कोई दूसरा व्यक्ति इस पर अपना फोन टैप करता है या QR कोड स्कैन करता है, तो सामने वाले की पूरी प्रोफाइल, सोशल मीडिया लिंक्स और बिजनेस डिटेल्स तुरंत डिजिटल रूप से सेव हो जाती हैं.

 ₹30 से ₹3.5 करोड़ का सफर (The Growth Trajectory)

कहानी सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके पीछे की मेहनत और ग्राउंड-लेवल एग्जीक्यूशन ने इसे बेहद सफल बनाया.

अफोर्डेबिलिटी और रीच: ₹30 की किफायती कीमत के कारण यह छोटे व्यापारियों, फ्रीलांसरों और प्रोफेशनल्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया.

B2B और कॉर्पोरेट डिमांड: धीरे-धीरे इस कपल ने व्यक्तिगत यूजर्स से बढ़कर बड़ी कंपनियों और इवेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड स्मार्ट सॉल्यूशंस देना शुरू किया.

स्केलेबिलिटी: कम लागत और हाई-प्रॉफिट मार्जिन के चलते इस बिजनेस ने देखते ही देखते ₹3.5 करोड़ का रेवेन्यू का आंकड़ा पार कर लिया.

Shark Tank India S5 में मारी बाजी (Stuns on Shark Tank India)

जब यह कपल Shark Tank India S5 के मंच पर पहुंचा, तो शार्क (इन्वेस्टर्स) भी इनके बिजनेस मॉडल्स, सॉलिड नंबर्स और बूटस्ट्रैप्ड ग्रोथ को देखकर हैरान रह गए. शार्क टैंक के मंच पर उनके इस 'स्मार्ट नेटवर्किंग' विजन को खूब सराहना मिली. उनके पिच करने के अंदाज और एक छोटे से आइडिया को करोड़ों के ब्रांड में तब्दील करने की इस यात्रा ने शो के जजों को काफी प्रभावित किया.

छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी सीख (Key Takeaways)

'Sampark Me' की यह कहानी देश के लाखों उभरते हुए स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है:

1. समस्या का आसान समाधान: बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत जटिल आइडिया की जरूरत नहीं है, बस एक रोजमर्रा की समस्या को तकनीक की मदद से आसान बनाना जरूरी है.
2. लागत पर नियंत्रण (Cost Efficiency): बहुत बड़ी फंडिंग के बिना भी, कम लागत वाले प्रोडक्ट से एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है.
3. कपल प्रिन्योरशिप (Couplepreneurship): आपसी तालमेल और एक समान विजन के साथ मिलकर काम करने से मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं.

'Sampark Me' ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसला और सही रणनीति हो, तो ₹30 का एक अदना सा स्टीकर भी करोड़ों की कंपनी में बदला जा सकता है. 

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