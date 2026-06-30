दुनिया के टॉप शेयर बाजार कैसे तय होते हैं और टॉप-5 में भारतीय बाजार कैसे पहुंचा? जानें वो सीक्रेट फॉर्मूले जिसने ताइवान-कोरिया को पछाड़ा

India enters top 5 stock markets: ग्लोबल शेयर बाजार की रेस में भारत ने ताइवान और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर टॉप-5 में मजबूत वापसी की है. भारतीयों की बचत और घरेलू कंपनियों की ताकत का नतीजा है कि देश का वैश्विक मंच आर्थिक दबदबा और बढ़ गया है. जानिए कैसे तय होती है देशों की यह रेंकिंग और इसका गणित.

मार्केट कैप से तय होती रैंकिंग

अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार

भारत टॉप-5 में लगातार मजबूती

चीन दूसरे स्थान पर बरकरार

ताइवान और कोरिया रैंक में गिरावट

क्या आपको पता है कि जब आप हर महीने अपनी सैलरी से दो या तीन हजार रुपये की एसआईपी (SIP) काटते हैं, तो आप सीधे तौर पर अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों के बाजारों को टक्कर दे रहे होते हैं? ग्लोबल स्टॉक मार्केट 2026 की रैंकिंग में भारतीय शेयर बाजार ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े टेक देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के टॉप पांच बजारों में फिर से अपनी जगह पक्की कर ली है, तो यह केवल बड़े उद्योगपतियों की जीत नहीं थी. यह देश के करोड़ों आम निवेशकों की सामूहिक वित्तीय ताकत का जलवा है.

मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय बताते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार का ऊपर-नीचे होना सिर्फ मुंबई के दलालों का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि यह सीधे तौर पर आपकी जेब, आपके रोजागार और देश के प्रति दुनिया के नजरिए से जुड़ा हुआ है. आइए समझते हैं कि कैसे भारत ने वैश्विक मंच पर यह बाजी जीती है और आने वाले दिनों में इसका आपकी जिंदगी पर क्या सीधा असर होने वाला है. तो चलिए देव से समझते हैं कि कैसे तय होती है देशों की यह रेंकिंग और भारत में ऐसा क्या बदला कि वह टॉप 5 में पहुंच गया है.

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सबसे पहले क्या समझना होगा आपको?

दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार की रैंकिंग कोई स्थायी सूची नहीं होती. यह सूचीबद्ध कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू के अधार पर समय-समय पर बदलती रहती है. अमेरिका लंबे समय से पहले स्थान पर कायम है, जबकि भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक टॉप-5 शेयर बाजारों में जगह बनाने में सफल रहा है. यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और कॉरपोरेट सेक्टर के विस्तार का संकेत माना जा रहा है. सरल शब्दों में समझें तो किसी देश के शेयर बाजार की वैश्विक रैंकिंग उसकी जीडीपी से नहीं, बल्कि वहां सूचीबद्ध कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से तय होती है.

दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार का निर्धारण कैसे होता है?

किसी भी देश के शेयर बाजार का आकार मुख्य रूप से उसकी लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से तय किया जाता है. मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालाने का तरीका सरल है. किसी कंपनी के एक शेयर की मौजूदा कीमत को उसके कुल जारी शेयरों की संख्या से गुणा किया जाता है. इसी तरह किसी देश के सभी सूचीबद्ध कंपनियों के मार्केट कैप को जोड़कर उस देश के शेयर बाजार का कुल आकार निर्धारित किया जाता है.

किन कंपनियों को किया जाता है शामिल?

मार्केट कैपिटलाइजेशन की गणना में केवल उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो संबंधित देश के स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती हैं. उदाहरण के तौर पर अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक, जापान में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, चीन में शंघाई और शेनझेन स्टॉक एक्सचेंज, भारत में एनएसई और बीएसई, दक्षिण कोरिया में केआरएक्स तथा ताइवान में टीडब्ल्यूएसई प्रमुख एक्सचेंज हैं.

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फ्री-फ्लोट मार्केट कैप का क्या मतलब है?

कई वैश्विक इंडेक्स प्रदाता, जैसे एमएससीआई, फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का उपयोग करते हैं. इसमें केवल उन शेयरों को शामिल किया जाता है जो आम निवेशकों के लिए बाजार में उपलब्ध होते हैं. प्रमोटर, सरकार या अन्य नियंत्रक संस्थाओं के पास मौजूद शेयरों को इसमें शामिल नहीं किया जाता.

दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार कौन से हैं?

वैश्विक बाजारों की रैंकिंग समय-समय पर बदलती रहती है, लेकिन सामान्य तौर पर अमेरिका सबसे बड़े शेयर बाजार के रूप में शीर्ष स्थान पर बना रहता है. इसकी प्रमुख कंपनियों में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और अमेजन शामिल हैं. वैश्विक मार्केट कैपिटलाइजेशन में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत या उससे अधिक मानी जाती है.

दूसरे स्थान पर आमतौर पर चीन रहता है, जहां शंघाई, शेनझेन और हांगकांग के बाजारों का संयुक्त प्रभाव दिखाई देता है. जापान तीसरे स्थान पर रहाता है, जहां टोयोटा, सोनी और सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी कंपनियां सूचीबद्ध हैं.

भारत का शेयर बाजार भी लगातार मजबूत हुआ है और कई बार ब्रिटेन, फ्रांस तथा ताइवान जैसे देशों को पीछे छोड़कर शीर्ष पांच बाजारों में जगह बना चुका है. भारत की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस शामिल हैं.

वैश्विक शेयर बाजार: महाशक्तियों का मुकाबला (2026 अनुमानित स्थिति)

देश (Market) वैश्विक हिस्सेदारी (Global Share) मुख्य ताकत / डोमिनेंट सेक्टर बाजार का स्वभाव (Market Nature) 1. अमेरिका (USA) ~40% से अधिक टेक दिग्गज (Apple, Nvidia, Microsoft) ग्लोबल लीडर, सबसे बड़ा और स्थिर 2. चीन (China) दूसरा सबसे बड़ा भारी सरकारी कंपनियाँ और टेक हाई वॉल्यूम, लेकिन रेगुलेटरी बदलावों का असर 3. जापान (Japan) तीसरा स्थान ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मच्योर (Mature) और बेहद अनुशासित बाजार 4/5. भारत (India) टॉप-5 में मजबूत स्थिति बैंकिंग, आईटी, रिलायंस और मजबूत डोमेस्टिक रिटेल सबसे तेजी से बढ़ता और डायवर्सिफाइड बाजार ताइवान / द. कोरिया रैंकिंग में भारत से पीछे केवल सेमीकंडक्टर और टेक (TSMC, Samsung) हाई रिस्क, केवल एक सेक्टर पर अत्यधिक निर्भरता

भारत टॉप-5 में कैसे पहुंचा?

भारत के वैश्विक रैंकिंग में ऊपर आने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं. सबसे पहला कारण देश की तेज आर्थिक वृद्धि है. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. दूसरा बड़ा कारण घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी है. पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों नए डीमैट खाते खुले हैं और म्यूचुअल फंड की एसआईपी के जरिए निवेश लगातार बढ़ा है. तीसरा करण आईटी और बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों का मजबूत प्रदर्शन है. टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियों ने बाजार को मजबूती दी है. इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी ने भी भारतीय बाजार की कुल वैल्यू में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

ताइवान और दक्षिण कोरिया पीछे क्यों खिसकते हैं?

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन देशों के बाजार किसी एक सेक्टर या कंपनी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. मिसाल के तौर पर, ताइवान का पूरा बाजार चिप बनाने वाली कंपनी टीएसएमसी पर टिका है, तो दक्षिण कोरिया का एक बड़ा हिस्सा सैमसंग और हुंडई जैसी चुनिंदा कंपनियों के भरोसे है. जब भी दुनिया में टेक इंडस्ट्री में मंदी आती है या मांग घटती है, इन बाजारों की बत्ती गुल हो जाती है. वहीं दक्षिण कोरिया का बाजार भी कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों, जैसे सैमसंग और हुंडई, पर काफी निर्भर है. जब वैश्विक टेक सेक्टर दबाव में आता है तो इन देशों के बाजारों की कुल मार्केट वैल्यू प्रभावित होती है, जिससे उनकी वैश्विक रैंकिंग नीचे आ सकती है.

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इसके उलट, भारत का बाजार किसी एक बैसाखी पर नहीं टिका है. हमारे यहां अगर आईटी सेक्टर में थोड़ी सुस्ती आती है, तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर बाजार को संभाल लेता है. अगर वहां गिरावट होती है, तो ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी कंपनियां मोर्चा संभाल लेती हैं. भारत के इस मजबूत पोर्टफोलियो और लगातार बढ़ती जीडीपी ग्रोथ के कारण ही विदेशी निवेशक अब चीन से अपना पैसा निकालकर भारत के बाजारों में लगा रहे हैं.

सेंसेक्स और निफ्टी कैसे तय होते हैं?

भारत में शेयर बाजार की स्थिति को समझने के लिए दो प्रमुख इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है. सेंसेक्स, बीएसई का प्रमुख सूचकांक है जिसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं. इसकी गणना फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पद्धति से की जाती है. इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.

दूसरी ओर, निफ्टी 50 एनएसई का प्रमुख इंडेक्स है, जिसमें देश की 50 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं. व्यापक प्रतिनिधित्व के कारण इसे भारतीय शेयर बाजार का बेहतर संकेतक माना जाता है.

इंडेक्स ऊपर-नीचे क्यों होता है?

सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स में शामिल बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में बदलाव का सीधा असर इंडेक्स पर पड़ता है. यदि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी आती है तो इंडेक्स ऊपर जाता है. वहीं इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने पर पूरा इंडेक्स नीचे आ सकता है.

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