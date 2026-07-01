फुटपाथ पर 10 हजार से रिजेक्टेड शर्ट बेचने वाला लड़का कैसे बना 60 करोड़ की कंपनी का मालिक?

Inspiring Dalit Entrepreneurs Stories: शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले बेंगलुरु के राजा नायक कभी 17 साल की उम्र में घर से भागकर, फुटपाथ पर रिजेक्टेड कमीजें बेचें और आज उन्होंने 60 करोड़ रुपये का बिजनेस खड़ा कर दिया. उनकी ये कहानी अमिताभ बच्चन की फिल्म को देखने के बाद शुरू हुई थी.

जेब में नहीं थे पैसे और स्कूल भी छूटा, जानिए कैसे इस युवक ने जोखिम उठाकर लिखी कामयाबी की नई कहानी (फोटो एआई+सोशल मीडिया)

क्या आपके पास जेब में फूटी कौड़ी न हो और कोई आपसे कहे कि आप करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग इसे मजाक समझेंगे. लेकिन 1978 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म 'त्रिशूल' देखकर बेंगलुरु के एक 17 साल के लड़के ने इस फिल्मी कहानी को अपनी हकीकत बनाने की ठान ली. आज वह शख्स न सिर्फ 60 करोड़ रुपये से अधिक के बिजनेस का नेतृत्व कर रहा है, बल्कि समाज के उस तबके को भी राह दिखा रहा है जिसे अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है. यह कहानी सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि सही समय पर लिया गया रिस्क आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है.

फुटपाथ की दुकान से शुरू हुआ करोड़ों का सफर

राजा नायक का बचपन बेहद तंगहाली में बीता था. माता-पिता के पास पांच बच्चों को पढ़ाने के साधन नहीं थे और अक्सर घर चलाने के लिए कीमती सामान गिरवी रखना पड़ता था. पढ़ाई छूटने के बाद राजा ने अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर कुछ अलग करने की सोची. अपनी मां की रसोई के डिब्बों में छुपे 10,000 रुपये लेकर वे तमिलनाडु के तिरुप्पुर गए और वहां से रिजेक्टेड शर्ट्स खरीद लाए. बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी के गेट के बाहर लंच टाइम में उन्होंने वे शर्ट्स बेचीं और महज एक घंटे में अपनी रकम दोगुनी कर ली.

आम लोगों के लिए इसमें सबसे बड़ी सीख यह है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा लाखों रुपयों या आलीशान दफ्तर की जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास ग्राहकों की जरूरत को समझने की समझ है, तो आप सड़क किनारे से भी एक बड़ा ब्रांड खड़ा करने की शुरुआत कर सकते हैं.

रिस्क लेने की कला और बिजनेस का विविधीकरण

शुरुआती सफलता के बाद राजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने मोजे, जूते-चप्पल से लेकर नालीदार पैकेजिंग और रियल एस्टेट तक में हाथ आजमाया. आज उनका बिजनेस सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है. वे लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, और वेलनेस सेक्टर में सक्रिय हैं. उनका मानना है कि व्यापार में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें.

एक आम नौकरीपेशा या छोटे व्यापारी के लिए यह एक बड़ा सबक है. जिंदगी में अगर बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो सुरक्षित दायरे से बाहर निकलकर नपा-तुला जोखिम (Calculated Risk) लेना ही पड़ेगा. जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वे अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी.

पूर्वाग्रहों को तोड़कर समाज को वापस देने की जिद

अक्सर हमारे समाज में जाति और पृष्ठभूमि को सफलता की राह में एक बड़ा रोड़ा माना जाता है. राजा नायक ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया. उनका कहना है कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ आपकी मेहनत, साख और पैसा मायने रखता है, आपकी जाति नहीं. इतना ही नहीं, उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझा. जिस शिक्षा से वे खुद वंचित रह गए थे, उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कलानिकेतन एजुकेशनल सोसायटी के तहत वंचित बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज शुरू किए.

आज वे दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (DICCI) के माध्यम से युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. यह नजरिया आज के युवाओं के लिए बेहद जरूरी है, जो केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे बैठे रहते हैं.

100 करोड़ का अगला लक्ष्य और युवाओं के लिए संदेश

राजा नायक की नजरें अब 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने पर हैं. उनका जीवन यह साबित करता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. आज के दौर में जब युवा बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, राजा नायक की कहानी सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप पिछले 35 सालों की तरह कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो हर वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जो कभी नामुमकिन लगता था. भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद को बद्तर हालातों से निकालने के लिए पहला कदम उठाने का साहस दिखाते हैं.

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