FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सऊदी के बाद अब तुर्किए को भी लाया साथ, पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता है मुस्लिम NATO? 

सऊदी के बाद अब तुर्किए को भी लाया साथ, PAK क्यों बनाना चाहता है मुस्लिम NATO?

कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

SBI Clerk Notification 2026: स्टेट बैंक में जॉब पाने का गोल्डन चांस, जानें कितनी होगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई

SBI Clerk Notification 2026: स्टेट बैंक में जॉब पाने का गोल्डन चांस, जानें कितनी होगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

क्या बिना नौकरी छोड़े विदेश में रह सकते हैं? समझिए क्या है डिजिटल नोमैड वीजा और इसके नियम 

बिना विदेशी नौकरी के दूसरे देशों में रहने और काम करने का नया चलन बढ़ रहा है. डिजिटल नोमैड वीजा के जरिए रिमोट वर्कर्स, फ्रीलांसर और स्टार्टअप फाउंडर्स आसानी से विदेश में रहकर कमाई कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए टैक्स, स्थानीय कानूनों और कंपनी की अनुमति जैसी जरूरी बातों को समझना बेहद आवश्यक है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 07, 2026, 01:24 PM IST

क्या बिना नौकरी छोड़े विदेश में रह सकते हैं? समझिए क्या है डिजिटल नोमैड वीजा और इसके नियम 

घर बैठे विदेश में जीने का सपना अब होगा सच, जानिए कैसे बिना नौकरी बदले बदल रही है दुनिया (फोटो एआई)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • बिना नौकरी छोड़े विदेश में रहने का मौका
  • रिमोट वर्कर्स और फ्रीलांसर के लिए वरदान
  • स्पेन और पुर्तगाल भारतीयों की पहली पसंद
  • आवेदन से पहले टैक्स नियमों की जानकारी जरूरी
  • गोल्डन वीजा से काफी सस्ता और आसान विकल्प

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना अपनी मौजूदा नौकरी छोड़े, किसी खूबसूरत विदेशी शहर के कैफे में बैठकर लैपटॉप पर काम करना कितना रोमांचक हो सकता है? आज के समय में यह सपना अब कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है. कोविड महामारी के बाद दुनिया भर में रिमोट वर्क कल्चर ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने काम करने के तरीकों को ही पूरी तरह पलट कर रख दिया है. अब आपको विदेश में रहने के लिए किसी विदेशी कंपनी के ऑफर लेटर या करोड़ों के निवेश वाले गोल्डन वीजा की जरूरत नहीं है, बल्कि डिजिटल नोमैड वीजा ने इस रास्ते को बेहद आसान बना दिया है.

भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कंसल्टेंट्स और स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच यह नया ट्रेंड बहुत तेजी से पांव पसार रहा है. इस लेख में हम इसी आधुनिक बदलाव के सभी पहलुओं और इसके असल फायदों पर खुलकर चर्चा करेंगे.

क्या है यह नया तरीका और क्यों मिल रही है इतनी लोकप्रियता?

फ्रैगोमेन की रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक रूप से विदेश जाने के दो ही रास्ते हुआ करते थे, या तो वहां की किसी कंपनी में नौकरी मिल जाए या फिर भारी भरकम निवेश किया जाए. लेकिन डिजिटल नोमैड वीजा एक ऐसा रेजिडेंस परमिट है जो आपको किसी दूसरे देश में रहकर अपनी मौजूदा रिमोट जॉब या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम करने की अनुमति देता है. एस्टोनिया, माल्टा, दुबई, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश इस तरह की सुविधाएं बड़े पैमाने पर दे रहे हैं.

इसकी लोकप्रियता बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपनी मातृभूमि की नौकरी और सैलरी को बिना छोड़े अंतरराष्ट्रीय जीवनशैली का अनुभव ले पा रहे हैं. स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा होता है क्योंकि ये लोग वहां मकान किराए पर लेते हैं और लोकल सेवाओं पर खर्च करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की नौकरियों पर कोई असर नहीं पड़ता.

किन लोगों के लिए है फायदेमंद और कौन सी सावधानियां जरूरी?

यह वीजा हर किसी के लिए नहीं बना है. यदि आपकी कमाई का जरिया पूरी तरह इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो यह आपके लिए एकदम सही है. सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, डिजिटल मार्केटर्स, और फ्रीलांसर इसका सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं. हालांकि, इसमें कुछ छुपी हुई चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है.

अक्सर लोगों को लगता है कि विदेश जाते ही वे भारत या अपने देश में टैक्स देने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. टैक्स रेजिडेंसी इस बात पर तय होती है कि आपने साल में कितने दिन कहां बिताए हैं. इसके अलावा, यदि आप किसी भारतीय कंपनी के पेरोल पर हैं, तो विदेश से लगातार काम करने पर कंपनी के लिए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े कानूनी पचड़े खड़े हो सकते हैं. इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठाना भारी पड़ सकता है.

स्पेन और पुर्तगाल क्यों बन रहे हैं भारतीयों की पहली पसंद?

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें सबसे पसंदीदा देशों की, तो इस रेस में स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे निकलकर आए हैं. स्पेन में कम न्यूनतम आय की शर्त, शेंगेन देशों में घूमने की आसानी और भविष्य में परमानेंट रेजिडेंसी मिलने की उम्मीद भारतीयों को खूब आकर्षित कर रही है. हालांकि, इन देशों में वीजा शुल्क, स्वास्थ्य बीमा और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन पर शुरुआती खर्च डेढ़ लाख से लेकर नौ लाख रुपए तक आ सकता है.

एक छुपा हुआ एंगल यह भी है कि भले ही यह वीजा आपको लंबे समय तक रहने की अनुमति देता है, लेकिन यदि आपका मकसद सिर्फ टैक्स बचाना है या वहां की स्थानीय नौकरी हासिल करना है, तो यह आपके लिए सही साबित नहीं होगा. सही प्लानिंग और लीगल एडवाइस के साथ यह आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव साबित हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर
12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा
12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम
Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement