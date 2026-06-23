मंगलवार को शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी? इन 7 संकेतों से तय हो सकता है आपकी कमाई का अगला मौका 

What could influence the movement of Sensex and Nifty today?: आज शेयर बाजार की चाल पर घरेलू और वैश्विक संकेतों की नजर रहेगी. पिछले सत्र की रिकवरी के बाद निवेशक यह जानना चाहेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त को बरकरार रख पाएंगे या मुनाफावसूली के दबाव में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

आज बाजार किसके इशारे पर चलेगा 23 जून को निवेशकों के लिए 7 बड़े ट्रिगर (फोटो एआई)

कच्चे तेल की कीमतों पर बाजार की नजर

विदेशी निवेशकों का रुख तय करेगा चाल

अमेरिकी ब्याज दर संकेतों का बड़ा असर

डॉलर-रुपया मूवमेंट से बढ़ सकती अस्थिरता

आईटी और बैंकिंग शेयरों पर फोकस

पिछले कारोबारी दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार ने जोरदार वापसी की. आईटी शेयरों में खरीदारी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि बाजार में आई तेजी से निवेशकों की कुल संपत्ति में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया.

23 जून 2026 का भारतीय शेयर बाजार सिर्फ घरेलू कंपनियों के नतीजों से नहीं, बल्कि वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी ब्याज दरों की उम्मीदों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और रुपये की चाल से प्रभावित हो सकता है. हाल के कारोबारी सत्रों में नरम कच्चे तेल और बेहतर वैश्विक जोखिम भावना ने बाजार को सहारा दिया है, लेकिन अमेरिकी मौद्रिक नीति और वैश्विक आर्थिक आंकड़े उतार-चढ़ाव बढ़ा सकते हैं. चलिए बाजार का रुख मार्केट एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय से समझते हैं कैसा रहेगा मंगलवार को.

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आज बाजार पर नजर रखने लायक 7 बड़े फैक्टर

1. कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें

भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. यदि ब्रेंट क्रूड में तेजी आती है तो महंगाई और आयात बिल बढ़ सकता है, जिससे बाजार पर दबाव बन सकता है. हाल में तेल कीमतों में नरमी ने निवेशकों को राहत दी है.

2. अमेरिकी फेडरल रिजर्व और ब्याज दरों की उम्मीदें

यदि अमेरिकी दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना मजबूत होती है, तो विदेशी पूंजी उभरते बाजारों से निकल सकती है. इस सप्ताह अमेरिकी महंगाई और अन्य आर्थिक आंकड़ों पर बाजार की खास नजर है.

3. विदेशी निवेशक (FII) और घरेलू निवेशक (DII) का रुख

रायटर्स के मुताबिक हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने भारतीय बाजार को समर्थन दिया है. अगर यह प्रवाह जारी रहता है तो बाजार को मजबूती मिल सकती है.

4. रुपये की चाल

रायटर्स के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती या कमजोरी आईटी, आयात-निर्भर कंपनियों और विदेशी निवेश के रुझान को प्रभावित कर सकती है. हाल में मजबूत डॉलर के कारण रुपये पर दबाव देखा गया.

5. GIFT Nifty और वैश्विक बाजार

प्री-ओपन संकेत यह बता सकते हैं कि भारतीय बाजार सकारात्मक शुरुआत करेगा या सतर्क रहेगा. ताजा संकेत अपेक्षाकृत मजबूत शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं.

6. सेक्टोरल रोटेशन

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हालिया सत्रों में आईटी, फार्मा और बड़े कॉर्पोरेट शेयरों में चयनात्मक खरीदारी देखने को मिली. निवेशकों को यह देखना होगा कि क्या यह रुझान जारी रहता है.

7. भूराजनीतिक घटनाक्रम

रायटर्स के मुताबिक पश्चिम एशिया से जुड़ी खबरें सीधे तेल बाजार और निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं. तनाव कम होने से भारतीय बाजार को फिलहाल सहारा मिला है.

आज बाजार का संभावित रुख

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा संकेतों के आधार पर 23 जून का कारोबार सतर्क लेकिन सकारात्मक (cautiously positive) रह सकता है. हालांकि किसी भी समय वैश्विक घटनाक्रम, डॉलर इंडेक्स या कच्चे तेल में अचानक बदलाव से अस्थिरता बढ़ सकती है. इसलिए शुरुआती तेजी को अंतिम ट्रेंड मानना जल्दबाजी होगी.

निवेशकों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?

* विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री

* ब्रेंट क्रूड की चाल

* अमेरिकी आर्थिक आंकड़े

* डॉलर-रुपया विनिमय दर

* आईटी और बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन

* बड़े कॉर्पोरेट अपडेट और सेक्टर-विशिष्ट खबरें

* वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम

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क्या प्रीडिक्शन हैं?

बुलिश केस: यदि तेल नरम रहता है और विदेशी निवेश जारी रहता है, तो बाजार में खरीदारी का माहौल बना रह सकता है.

बेयरिश केस: यदि डॉलर मजबूत होता है, अमेरिकी दरों को लेकर सख्त संकेत मिलते हैं या तेल में तेज उछाल आता है, तो मुनाफावसूली बढ़ सकती है.

सबसे संभावित परिदृश्य: सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव के साथ स्टॉक-विशिष्ट गतिविधि, जहां अच्छे मूलभूत आधार वाली कंपनियां अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध सार्वजनिक बाजार सूचनाओं और एजेंसियों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है. इसमें व्यक्त बाजार संबंधी जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें. स्रोत: Reuters और The Economic Times के इनपुट.

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