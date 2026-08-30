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50 हजार को 1 लाख कैसे बनाएं? जानिए कौन सी सरकारी बचत योजना सबसे तेजी से दोगुना कर सकती है आपका पैसा?

Small savings scheme to double money: अगर आपके पास 50 हजार रुपये हैं और आप उन्हें सुरक्षित तरीके से 1 लाख बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ सबसे ज्यादा ब्याज दर देखकर फैसला करना भारी पड़ सकता है. केवीपी की तय डबलिंग अवधि, पीपीएफ का टैक्स लाभ, एससीएसएस का तिमाही ब्याज और एसएसवाई की पात्रता फैसला बदल सकती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 30, 2026, 06:53 AM IST

50 हजार को 1 लाख कैसे बनाएं? जानिए कौन सी सरकारी बचत योजना सबसे तेजी से दोगुना कर सकती है आपका पैसा?

बैंक में पड़े 50 हजार को ऐसे बनाएं 1 लाख (फोटो एआई)

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  • केवीपी सबसे तेज डबलिंग वाला विकल्प
  • एसएसवाई में सबसे ज्यादा ब्याज दर
  • पीपीएफ टैक्स लाभ के कारण मजबूत
  • एससीएसएस में ब्याज तिमाही मिलता है
  • एनएससी की मैच्योरिटी केवल पांच साल

50 हजार रुपये को 1 लाख बनाने में कितना समय लगेगा, यह सवाल सुनने में आसान है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ ब्याज दर देखकर नहीं दिया जा सकता. अभी जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में केवीपी 7.5 प्रतिशत, पीपीएफ 7.1 प्रतिशत, एससीएसएस 8.2 प्रतिशत, सुकन्या समृद्धि 8.2 प्रतिशत और एनएससी 7.7 प्रतिशत है. इंडिया पोस्ट की मौजूदा जानकारी के मुताबिक केवीपी में निवेश 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में दोगुना होता है. 

यही वजह है कि 50 हजार रुपये को 1 लाख बनाने की तलाश में सिर्फ सबसे बड़ी ब्याज दर वाली स्कीम चुनना सही रणनीति नहीं है. असली सवाल यह है कि पैसा किसके लिए है, कब चाहिए और बीच में इसकी जरुरत पड़ सकती है या नहीं.

स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स: ₹50,000 से ₹1,00,000 (डबल) होने का तुलनात्मक चार्ट

विभिन्न सरकारी बचत योजनाओं की ब्याज दरों एवं रकम दोगुनी होने में लगने वाले समय का विवरण

योजना (Scheme) वर्तमान ब्याज दर डबल (₹1 लाख) होने में समय मुख्य विशेषताएं / खास बात
KVP (किसान विकास पत्र) 7.5% लगभग 9 साल 7 महीने सरकारी तय अवधि सरकार ने इसकी डबलिंग अवधि 115 महीने तय की है.
SSY (सुकन्या समृद्धि योजना) 8.2% लगभग 8 साल 10 महीने यह योजना सिर्फ पात्र बालिकाओं के लिए है और लंबी अवधि के लिए बनाई गई है.
PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) 7.1% लगभग 10 साल 2 महीने इसकी मैच्योरिटी 15 साल है और टैक्स के लिहाज से यह काफी अहम योजना मानी जाती है.
SCSS (सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम) 8.2% लगभग 8 साल 10 महीने ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है, इसलिए सिर्फ कंपाउंडिंग के आधार पर डबलिंग का आंकड़ा देखना सही तस्वीर नहीं देता.
NSC (नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट) 7.7% लगभग 9 साल 5 महीने 5 साल की लॉक-इन अवधि वाली सुरक्षित सरकारी जमा योजना.
* नोट: ब्याज दरें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती हैं.

खास बात इसकी मैच्योरिटी 5 साल है और ब्याज कंपाउंड होता है.

यहां एक जरूरी बात समझना भी जरुरी है. एसएसवाई, पीपीएफ, एससीएसएस और एनएससी के लिए ऊपर दिए गए डबलिंग पीरियड गणितीय अनुमान हैं. इनमें यह मान लिया गया है कि मौजूदा ब्याज दर लगातार बनी रहती है और ब्याज को प्रभावी तौर पर दोबारा निवेश किया जाता है. वास्तविक नतीजा इससे अलग हो सकता है, क्योंकि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर सरकार तिमाही आधार पर बदल सकती है. वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन के आदेश जारी करता है.  

केवीपी में 50 हजार रुपये का डबलिंग हिसाब सबसे साफ

अगर आपका एकमात्र लक्ष्य 50 हजार रुपये को 1 लाख रुपये बनाना है, तो केवीपी इस मामले में सबसे सीधा विकल्प दिखाई देता है. इंडिया पोस्ट के मुताबिक केवीपी पर मौजूदा ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है और निवेश की रकम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में दोगुनी होती है. 

यानी यहां निवेशक को यह अनुमान लगाने की जरुरत नहीं पड़ती कि मौजूदा दर पर पैसा कब दोगुना होगा. योजना खुद डबलिंग अवधि बताती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर निवेशक के लिए केवीपी ही सबसे बेहतर है. अगर आपको बीच में पैसा चाहिए या टैक्स बचत प्राथमिकता है, तो तस्वीर बदल सकती है.

8.2 प्रतिशत ब्याज देखकर एसएसवाई और एससीएसएस चुनना ठीक नहीं

सुकन्या समृद्धि योजना और एससीएसएस दोनों पर 8.2 प्रतिशत ब्याज है, जो इस तुलना में सबसे ज्यादा है. गणित के हिसाब से लगातार यही दर रहने पर 50 हजार रुपये करीब 8 साल 10 महीने में दोगुने हो सकते हैं.

लेकिन दोनों योजनाओं की प्रकृति बिल्कुल अलग है. सुकन्या समृद्धि योजना पात्र बालिका के लिए लंबी अवधि की बचत योजना है, जबकि एससीएसएस मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. इंडिया पोस्ट भी एससीएसएस की मौजूदा दर 8.2 प्रतिशत और सुकन्या खाते की दर 8.2 प्रतिशत बताता है. ([India Post][1])

एससीएसएस में एक खास फर्क है. इसमें ब्याज तिमाही तौर पर भुगतान किया जाता है. इसलिए सिर्फ 8.2 प्रतिशत को कंपाउंडिंग दर मानकर यह कहना कि निवेश अपने आप 8 साल 10 महीने में 1 लाख हो जाएगा, व्यवहारिक तौर पर सही नहीं होगा. इस गणना को तभी समझा जा सकता है जब मिलने वाले ब्याज को फिर से निवेश किया जाए.

पीपीएफ की रफ्तार कम लेकिन टैक्स एंगल मजबूत

पीपीएफ में मौजूदा ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है और इंडिया पोस्ट के मुताबिक यह सालाना कंपाउंड होता है. लगातार 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलने की गणना से 50 हजार रुपये करीब 10 साल 2 महीने में दोगुने होने का अनुमान निकलता है. यह केवीपी से ज्यादा समय है, लेकिन पीपीएफ को सिर्फ डबलिंग के नजरिए से देखना अधूरा होगा.

पीपीएफ की मैच्योरिटी 15 साल है और यह लंबे समय के निवेश तथा टैक्स बचत के लिहाज से अहम है. इसलिए किसी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए इसका मकसद केवल 50 हजार को 1 लाख बनाना नहीं, बल्कि लंबी अवधि का टैक्स एफिशिएंट फंड तैयार करना भी हो सकता है.

एनएससी में 5 साल की मैच्योरिटी, लेकिन डबलिंग अलग गणित

एनएससी पर मौजूदा ब्याज दर 7.7 प्रतिशत है. इस दर को लगातार मानकर गणितीय हिसाब से 50 हजार रुपये करीब 9 साल 5 महीने में दोगुने होने का अनुमान आता है.

लेकिन एनएससी की आधिकारिक मैच्योरिटी 5 साल है. इंडिया पोस्ट की योजना संबंधी जानकारी में एनएससी की 5 साल की मैच्योरिटी और समय से पहले निकासी पर सीमाएं बताई गई हैं. 

इसलिए यहां एक अहम फर्क समझना जरूरी है. 5 साल की मैच्योरिटी का अर्थ यह नहीं है कि 50 हजार रुपये 5 साल में 1 लाख हो जाएंगे. मैच्योरिटी अवधि और रकम के दोगुना होने की अवधि दो अलग चीजें हैं. यही वह बारीक पहलू है जिसे निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

रूल ऑफ 72 से खुद भी निकाल सकते हैं मोटा हिसाब

अगर आप किसी स्कीम की ब्याज दर जानते हैं, तो रूल ऑफ 72 से मोटा अनुमान लगाया जा सकता है. इसके लिए 72 को सालाना ब्याज दर से भाग देना होता है. 7.5 प्रतिशत पर 72 को 7.5 से भाग देने पर करीब 9.6 साल आता है. यह केवीपी की 9 साल 7 महीने की आधिकारिक डबलिंग अवधि के काफी करीब है. इसी तरह 8.2 प्रतिशत पर करीब 8.8 साल, 7.1 प्रतिशत पर करीब 10.1 साल और 7.7 प्रतिशत पर करीब 9.4 साल का मोटा अनुमान निकलता है. लेकिन यह सिर्फ एक नियम है, गारंटी नहीं.

पैसा कब चाहिए, यही तय करेगा सही स्कीम?

50 हजार रुपये को दोगुना करने की सबसे तेज गणितीय राह और आपके लिए सबसे सही निवेश एक ही चीज नहीं है. अगर निवेशक वरिष्ठ नागरिक है तो एससीएसएस की नियमित ब्याज आय ज्यादा उपयोगी हो सकती है. अगर लक्ष्य बेटी के लिए लंबी अवधि की बचत है तो सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य अलग है. नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए पीपीएफ का टैक्स और लंबी अवधि वाला पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है.

दूसरी तरफ, अगर लक्ष्य साफ तौर पर यह है कि एकमुश्त 50 हजार रुपये को सरकार द्वारा बताई गई डबलिंग अवधि के आधार पर बढ़ाना है, तो केवीपी सबसे सीधा जवाब देता है.

लॉक इन और पैसे की जरूरत को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है

निवेश करने से पहले यह देखना उतना ही जरूरी है कि पैसा कब वापस चाहिए. इंडिया पोस्ट के अनुसार अलग-अलग योजनाओं में समय से पहले निकासी के नियम अलग हैं. उदाहरण के लिए एनएससी में सामान्य तौर पर समय से पहले एनकैशमेंट की अनुमति नहीं है, जबकि केवीपी में निर्धारित शर्तों के तहत 2 साल 6 महीने बाद निकासी संभव है. पीपीएफ में भी समय से पहले निकासी पर खास शर्तें लागू होती हैं.  

यानी अगर किसी परिवार के पास कुल बचत सिर्फ 50 हजार रुपये है और यही उसकी इमरजेंसी रकम भी है, तो पूरी रकम लंबी अवधि की योजना में लॉक करना सही फैसला नहीं हो सकता. यही इस तुलना का सबसे अहम छिपा हुआ पहलू है. ब्याज की कुछ अतिरिक्त प्रतिशत दर से ज्यादा महत्वपूर्ण कई बार लिक्विडिटी होती है.

निवेशक को क्या समझना चाहिए?

मौजूदा दरों पर देखें तो एसएसवाई और एससीएसएस 8.2 प्रतिशत के साथ सबसे ऊंची ब्याज दर वाली योजनाएं हैं. लेकिन दोनों की पात्रता और इस्तेमाल अलग है. पीपीएफ 7.1 प्रतिशत पर लंबी अवधि और टैक्स लाभ के लिए महत्वपूर्ण है. एनएससी 7.7 प्रतिशत पर 5 साल की मैच्योरिटी वाला विकल्प है. वहीं केवीपी 7.5 प्रतिशत पर 115 महीने में रकम दोगुनी करने की स्पष्ट सरकारी अवधि देता है.  

इसलिए 50 हजार रुपये को 1 लाख बनाने के सवाल का जवाब सिर्फ यह नहीं है कि किस योजना का ब्याज सबसे ज्यादा है. सही सवाल यह है कि पैसा कितने साल के लिए रोक सकते हैं, किसके नाम पर निवेश होगा, टैक्स का क्या असर होगा और ब्याज मिलने के बाद उसे दोबारा निवेश करेंगे या नहीं.

छोटी बचत में बड़ी गलती अक्सर कम ब्याज चुनना नहीं होती, बल्कि गलत लक्ष्य के लिए सही दिखने वाली योजना चुन लेना होती है. निवेश से पहले पात्रता, टैक्स, लॉक इन, निकासी नियम और अपने वित्तीय लक्ष्य की जांच करना ज्यादा जरुरी है. जरूरत होने पर प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की मदद लेना भी बेहतर हो सकता है.

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