पासपोर्ट सेवाओं को मॉडर्नाइज़ करने के लिए भारत सरकार ने ई-पासपोर्ट लॉन्च किया है. इस पासपोर्ट में चिप लगी होगी जिससे पासपोर्ट ओनर की पहचान को सुरक्षित रखा जा सकेगा.

How to Apply for E-Passport: आज के दौर में जब हर चीज़ डिजिटल हो गई है तो हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं? भारत सरकार ने अब ePassport सेवा शुरू कर दी है. इस ePassport में एक चिप लगी होगी और बैक कवर पर एक छोटा सा एंटीना लगा होगा. इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की बायोमेट्रिक डिटेल्स याने फेस और फिंगरप्रिंट के साथ-साथ उसका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर सेव्ड रहेगा. ये डेटा पूरी तरह सुरक्षित होगा और किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसी इसकी मदद से पासपोर्ट होल्डर को वेरिफाई कर सकेंगी.

ePassport के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?

ePassport के लिए भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है. पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले नए यूजर्स को अब ePassport ही ईशू किया जाएगा, इसके साथ ही जिन यूजर्स का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, उन्हें भी रिन्यू कराने पर ePassport ही ईशू किया जाएगा. हालांकि, अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट है, लेकिन वो पुराना है तो उसे भी आप बदलकर ePassport ईशू करवा सकते हैं.



How to Apply for E-Passport?

- E-Passport के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाना होगा.

- यहां लॉगइन करना होगा.

- लॉगइन के बाद E-Passport के लिए आवेदन फॉर्म पूरा भरें, इसके बाद अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र चुनें.

- इसके बाद आपको E-Passport के लिए फीस भरना होगा.36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये है. वहीं, 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 2000 रुपये है. इसके साथ ही अगर आप तत्काल में पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

- फी पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा. तय दिन और समय पर आपको अपने चुने हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होगा और अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होंगी.

- इसके बाद 30 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके दिए गए पते पर पहुंच जाएगा.

E-Passport के फायदे

E-Passport ट्रेडिशनल पासपोर्ट के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है. ई-पासपोर्ट से फर्जी पासपोर्ट की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. इसके साथ ही इससे कोई और आपके पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

