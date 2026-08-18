आपका बॉन्ड कितना सुरक्षित या रिस्की? SEBI लाएगा ऐसा रिस्क-ओ-मीटर जो एक नजर में बताएगा पूरा Credit Risk

SEBI Colour Coded Risk Meter proposal: बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए SEBI एक ऐसा Credit Risk-o-Meter लाने का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें AAA से नीचे की क्रेडिट रेटिंग को छह रंग-आधारित जोखिम स्तरों में दिखाया जाएगा. इससे खासकर रिटेल निवेशकों को बॉन्ड का क्रेडिट जोखिम समझना आसान हो सकता है.

सेबी का नया बॉन्ड रिस्क मीटर

AAA को मिलेगा आयरिश ग्रीन कलर

AA रेटिंग पर चार्ट्रूज कलर

रेटिंग बदलने पर 24 घंटे में अपडेट

अनसिक्योर्ड बॉन्ड पर लाल चेतावनी

कभी AAA, AA+ या BBB- देखकर आपको समझ नहीं आता कि असल में बॉन्ड कितना सुरक्षित है? SEBI अब इसी उलझन को रंगों की भाषा में बदलने की तैयारी कर रहा है. अगर प्रस्ताव लागू हुआ तो बॉन्ड खरीदने से पहले निवेशक सिर्फ रेटिंग नहीं, उसका रंग देखकर भी क्रेडिट जोखिम का अंदाजा लगा सकेंगे.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने 13 अगस्त 2026 को जारी कंसल्टेशन पेपर में Debt Securities के लिए क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर (Credit Risk-o-Meter_ का प्रस्ताव रखा है. इसमें मौजूदा क्रेडिट रेटिंग को छह अलग-अलग रंगों वाले जोखिम स्तरों से जोड़ा जाएगा. SEBI ने इस प्रस्ताव पर 3 सितंबर तक लोगों से सुझाव मांगे हैं.

SEBI क्यों बदलना चाहता है बॉन्ड की जोखिम भाषा?

मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक SEBI का मानना है कि AAA, AA+, AA, BBB- जैसी पारंपरिक क्रेडिट रेटिंग हर निवेशक के लिए आसानी से समझने वाली भाषा नहीं हैं. एक आम निवेशक के लिए यह जानना ज्यादा आसान हो सकता है कि किसी बॉन्ड का जोखिम बहुत कम है या उससे जुड़े जोखिम को लेकर सावधानी जरूरी है.

इसी वजह से प्रस्तावित क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर में छह रंग-कोडेड जोखिम स्तर होंगे. इसका मकसद निवेश की सलाह देना नहीं, बल्कि क्रेडिट जोखिम को ज्यादा साफ और विजुअल तरीके से सामने रखना है. यह बदलाव खास तौर पर उन रिटेल निवेशकों के लिए अहम हो सकता है जो बैंक FD के मुकाबले ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में कॉरपोरेट बॉन्ड या दूसरी डेट सिक्योरिटीज (Debt Securities) देखते हैं, लेकिन क्रेडिट रेटिंग की बारीकियां नहीं समझ पाते.

AAA बॉन्ड का रंग क्या होगा, AA+ और AA का क्या

प्रस्ताव के मुताबिक AAA रेटिंग वाली सिक्योरिटीज को Lowest Credit Risk यानी सबसे कम क्रेडिट जोखिम की श्रेणी में रखा जाएगा. इसके लिए Irish Green रंग प्रस्तावित है. AA+, AA और AA- रेटिंग वाली सिक्योरिटीज Very Low Credit Risk यानी बहुत कम क्रेडिट जोखिम वाली श्रेणी में आएंगी और इनके लिए Chartreuse रंग रखा गया है. यानी निवेशक को सिर्फ AAA या AA- जैसे कोड याद रखने के बजाय एक विजुअल संकेत भी मिलेगा.

बाकी क्रेडिट रेटिंग को भी इसी तरह छह जोखिम स्तरों में मैप किया जाएगा. यहां एक जरूरी बात समझना बेहद अहम है. हरा या अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला रंग यह नहीं बताता कि निवेश पूरी तरह सुरक्षित है. SEBI के प्रस्ताव में भी साफ किया गया है कि यह मीटर केवल क्रडिट रिस्क को दिखाएगा.

बॉन्ड में पैसा लगाने वालों के लिए इसका असली मतलब क्या है?

मान लीजिए किसी निवेशक के सामने दो बॉन्ड हैं. एक पर आकर्षक ब्याज दर मिल रही है और दूसरा कम ब्याज दे रहा है. सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर पहला बॉन्ड चुनना आसान है, लेकिन ज्यादा ब्याज के पीछे ज्यादा जोखिम भी हो सकता है. ऐसे में क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर निवेशक को कम से कम यह संकेत दे सकता है कि जारीकर्ता की क्रेडिट क्वालिटी किस जोखिम श्रेणी में रखी गई है.

लेकिन यहां सबसे बडी गलती यह होगी कि निवेशक सिर्फ रंग देखकर बॉन्ड खरीद ले. बॉन्ड में Credit Risk के अलावा Market Risk और Liquidity Risk भी होते हैं. यानी कम क्रेडिट जोखिम वाला बॉन्ड भी बाजार की परिस्थितियों या कम लिक्विडिटी के कारण निवेशक के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. SEBI ने इसलिए स्पष्ट किया है कि क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर निवेश की सलाह नहीं होगा.

रेटिंग बदलते ही रंग भी बदल सकता है

प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा यह है कि अगर किसी सिक्योरिटी की क्रेडिट रेटिंग बदलती है तो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म को उसके क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर में भी बदलाव करना होगा.

ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइडर्स यानी OBPPs को रेटिंग में बदलाव की जानकारी मिलने के 24 घंटे के भीतर मीटर अपडेट करना होगा. प्लेटफॉर्म खुद से इस वर्गीकरण को बदल या ओवरराइड नहीं कर पाएंगे. इसका सीधा फायदा यह है कि निवेशक को पुराने जोखिम संकेत पर निर्भर रहने की संभावना कम हो सकती है. अगर एक ही बॉन्ड की कई रेटिंग हैं तो सबसे कम रेटिंग मानी जाएगी

SEBI के प्रस्ताव में एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है. अगर किसी Debt Security को एक से ज्यादा Credit Rating Agencies ने रेटिंग दी है, तो Credit Risk-o-Meter का निर्धारण सबसे कम रेटिंग के आधार पर किया जाएगा. हालांकि सभी रेटिंग और संबंधित Credit Rating Agency के नाम का खुलासा करना होगा.

इसका मतलब निवेशक को सिर्फ सबसे अच्छी रेटिंग दिखाकर तस्वीर को चमकाने की गुंजाइश कम करने की कोशिश की जा रही है. अलग-अलग एजेंसियों की रेटिंग में अंतर होने पर सबसे कमजोर रेटिंग जोखिम मीटर में दिखाई देगी.

Unsecured बॉन्ड में लाल चेतावनी क्यों जरूरी

SEBI ने अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स (Unsecured Debt Instruments) के लिए अलग चेतावनी का भी प्रस्ताव रखा है. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर अनसिक्योर्ड शब्द को लाल रंग में प्रमुखता से दिखाना होगा.इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अनसिक्योर्ड डेट में निवेश के पीछे किसी खास संपत्ति या सुरक्षा का सहारा नहीं होता. ऐसे में निवेशक के लिए यह जानना जरूरी है कि वह किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहा है.

इसके अलावा अनसिक्योर्ड परपेचुअल बॉन्ड्स (Unsecured Perpetual Bonds) जैसे AT1 Bonds के लिए भी अलग चेतावनी प्रस्तावित की गई है. ऐसे बॉन्ड में निवेश की गई पूरी पूंजी के नुकसान का जोखिम हो सकता है.

कहां-कहां दिखेगा नया Risk Meter?

अगर SEBI का प्रस्ताव लागू होता है तो क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर को सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले पेज तक सीमित नहीं रखा जाएगा.

इसे प्रस्ताव दस्तावेज़, संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस, निजी प्लेसमेंट ज्ञापन और विज्ञापन का प्रस्ताव है. ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता की वेबसाइट और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी इसे प्रदर्शित करना होगा. इससे निवेशक को अलग-अलग दस्तावेजों में क्रेडिट रेटिंग खोजने की जरूरत कम हो सकती है और बॉन्ड की जोखिम श्रेणी एक नजर में समझने में मदद मिल सकती है.

निवेशक के लिए सबसे जरूरी बात रंग नहीं, पूरा जोखिम समझना

इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि जटिल क्रेडिट रेटिंग को आम निवेशक के लिए आसान विजुअल भाषा में समझाया जाए. लेकिन रंग देखकर बॉन्ड खरीदना अभी भी सही रणनीति नहीं होगी.

निवेशक को क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर के साथ वास्तविक क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बॉन्ड की अवधि, ब्याज दर, लिक्विडिटी, सुरक्षित या असुरक्षित स्थिति और जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति भी देखनी चाहिए.

यानी SEBI का नया सिस्टम अगर लागू होता है तो बॉन्ड की पहली स्क्रीनिंग आसान हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ रंग देखकर नहीं किया जाना चाहिए. इस प्रस्ताव पर 3 सितंबर तक मांगे गए सुझावों के बाद आगे की प्रक्रिया और अंतिम नियम स्पष्ट होंगे. फिलहाल इसे प्रस्ताव के तौर पर ही देखना चाहिए, लागू नियम के तौर पर नहीं.

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