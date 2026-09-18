50 हजार से शुरू किया गमलों का काम, अब 2200 प्रोडक्ट वाला ब्रांड; पिता ने खड़ा किया बिजनेस, बेटे ने पहुंचाया ₹170 करोड़ तक

Gardening products manufacturing business: जिस काम की शुरुआत 1999 में सिर्फ ₹50,000 और उधार के औजारों से हुई थी, वही कारोबार आज हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड के रूप में 2,200 से ज्यादा प्रोडक्ट तक पहुंच चुका है. कंपनी ने आईपीओ के जरिए करीब ₹20 करोड़ जुटाए और ग्लोबल बाजार तक पहुंच बनाई.

उधार के औजारों से ₹50 हजार में शुरू किया काम, आज ₹170 करोड़ की बनी कंपनी (फोटो एआई)

कभी पौधे लगाने के लिए साधारण गमले बनाकर पुणे की नर्सरियों में बेचने वाला एक छोटा कारोबार आज हजारों प्रोडक्ट वाला हॉर्टिकल्चर ब्रांड बन चुका है. दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बड़े निवेश, बड़ी फैक्ट्री या भारी मशीनरी से नहीं हुई थी.

साल 1999 में हितेश चुंडीलाल शाह ने ठाणे की छोटी वर्कशॉप से काम शुरू किया. शुरुआती पूंजी करीब ₹50,000 थी और कारोबार चलाने के लिए उधार के औजारों का सहारा लिया गया. शुरुआत में फोकस साधारण गमलों पर था, जिन्हें पुणे के आसपास की नर्सरियों को सप्लाई किया जाता था.

स्टार्टअप पीडिया को दिए इंटरव्यू में हर्षित शाह ने बताया कि उनके पिता ने एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, जबकि आज कंपनी के पास 2,200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं. यही इस कहानी का सबसे उपयोगी पहलू है. छोटे कारोबार के लिए शुरुआत में बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जरूरी नहीं होता. किसी एक रोजमर्रा की जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा करके भी लंबा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है.

पिता ने नींव रखी, बेटे ने बिजनेस मॉडल बदला

हर्षित शाह ने साल 2020 में पारिवारिक कारोबार में कदम रखा. वह एनएमआईएम मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियर और एमबीए हैं. उनके आने के बाद कारोबार को ज्यादा कॉर्पोरेट तरीके से आगे बढ़ाने, प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने और ब्रांडिंग पर जोर दिया गया.

कंपनी की कहानी का एक अहम मोड़ तब आया जब साधारण गमलों के कारोबार से आगे बढ़कर आउटडोर गार्डन फर्नीचर, शेड नेट और दूसरे गार्डन प्रोडक्ट जोड़े गए. कंपनी ने 3डी प्रिंटेड टिकाऊ प्लांटर्स की दिशा में भी कदम बढ़ाया. कंपनी की आधिकारिक जानकारी और 2024 के दस्तावेजों में 2,200 एसकेयू और 500 से ज्यादा डिजाइन का उल्लेख मिलता है.

इसका सीधा असर आम ग्राहक पर भी दिखता है. आज गार्डनिंग सिर्फ बड़े बंगलों तक सीमित नहीं है. बालकनी, टैरेस, ऑफिस और छोटे शहरी स्पेस के लिए अलग-अलग आकार और डिजाइन के प्लांटर उपलब्ध होने से यह बाजार ज्यादा व्यापक हुआ है.

प्लास्टिक के गमले से आगे पहुंचा टिकाऊ प्रोडक्ट का मॉडल

हर्षदीप की कहानी का दूसरा दिलचस्प पहलू इसका सस्टेनेबल प्रोडक्ट मॉडल है. कंपनी के मुताबिक उसके कुछ टिकाऊ प्लांटर्स में चावल के छिलके, कॉफी बीन्स और गन्ने के छिलके जैसे जैविक पदार्थों को रिसाइकिल्ड प्लास्टिक के साथ इस्तेमाल किया जाता है. हर्षित शाह के मुताबिक ऐसे टिकाऊ गमलों में 50 प्रतिशत हिस्सा जैविक पदार्थों का होता है और वर्जिन प्लास्टिक के बजाय रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है.

यानी कंपनी ने सिर्फ गमले का डिजाइन बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को भी कारोबार की रणनीति का हिस्सा बनाया. यही एंगल इस बिजनेस को सामान्य प्लास्टिक प्रोडक्ट कारोबार से अलग बनाता है. हालांकि सस्टेनेबल लिखे जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय ग्राहक के लिए यह देखना जरूरी है कि कंपनी वास्तव में किस मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है और उसके पर्यावरणीय दावे किस आधार पर हैं.

₹30 करोड़ के कारोबार से ₹60 करोड़ तक पहुंचा

हर्षदीप की ग्रोथ का पैमाना सिर्फ प्रोडक्ट की संख्या से नहीं समझा जा सकता. स्टार्टअप पीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षित शाह के कारोबार में शामिल होने से पहले कंपनी का राजस्व करीब ₹30 करोड़ था, जो पिछले वर्ष बढ़कर करीब ₹60 करोड़ हो गया. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय नतीजे भी उपलब्ध हैं, इसलिए अलग-अलग साल के राजस्व आंकड़ों को एक ही अवधि का मानना सही नहीं होगा. यही जगह छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा सबक देती है. सिर्फ बिक्री बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है. कंपनी ने प्रोडक्ट बढ़ाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाई और रिटेल के साथ एक्सपोर्ट मार्केट पर भी ध्यान दिया.

आज कहां-कहां पहुंच चुका है हर्षदीप?

स्थानीय नर्सरियों से शुरू हुआ कारोबार अब भारत के कई शहरों में पहुंच चुका है. स्टार्टअप पीडिया के मुताबिक कंपनी के मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और राजमुंद्री जैसे शहरों में 7 शोरूम हैं और 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है.

कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग मौजूदगी मुंबई के भिवंडी, पुणे और दिल्ली में बताई गई है. भिवंडी यूनिट का आकार 1,20,000 वर्ग फुट, पुणे का 40,000 वर्ग फुट और दिल्ली का 10,000 वर्ग फुट बताया गया है. इसके अलावा बेंगलुरु में एक वेयरहाउस और एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल सेल्स ऑफिस का भी उल्लेख है.

कंपनी की अपनी आधिकारिक जानकारी में भी भारत और चुनिंदा ग्लोबल बाजारों में 2,200 एसकेयू और 500 से ज्यादा डिजाइन की मौजूदगी दर्ज है. यहां से कहानी सिर्फ एक फैमिली बिजनेस की नहीं रह जाती. जिस प्रोडक्ट की शुरुआत स्थानीय नर्सरी से हुई थी, वही अब घरों, कॉर्पोरेट स्पेस, बड़े प्रोजेक्ट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहा है.

आईपीओ ने कारोबार को दिया नया पड़ाव

हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड ने 2024 में एसएमई आईपीओ के जरिए बाजार में कदम रखा. कंपनी के आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीओ में 42.42 लाख इक्विटी शेयर ₹45 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर पेश किए गए थे. कुल इश्यू साइज करीब ₹19.09 करोड़ था और शेयर 5 फरवरी 2024 को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए.

यहां एक जरूरी फर्क समझना भी जरूरी है. ₹20 करोड़ जुटाने की बात कई रिपोर्टों में राउंड करके कही गई है, जबकि कंपनी के आधिकारिक दस्तावेज में कुल इश्यू साइज ₹1,908.90 लाख यानी करीब ₹19.09 करोड़ दर्ज है.

आईपीओ का मतलब आम ग्राहक के लिए सिर्फ शेयर बाजार की खबर नहीं है. किसी छोटे पारिवारिक कारोबार का सार्वजनिक बाजार में आना यह दिखाता है कि कारोबार को औपचारिक कॉर्पोरेट ढांचे, वित्तीय रिपोर्टिंग और निवेशकों के सामने जवाबदेही के स्तर तक ले जाया गया है.

₹170 करोड़ की वैल्यू और आगे का बड़ा प्लान

स्टार्टअप पीडिया की अगस्त 2025 की रिपोर्ट में कंपनी की वैल्यू ₹170 करोड़ बताई गई थी. इसे मौजूदा शेयर बाजार की मार्केट कैप या सितंबर 2026 की वैल्यू के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी का बाजार मूल्य शेयर भाव के साथ बदलता रहता है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 2026 तक के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिससे साफ है कि कारोबार अभी भी विस्तार के दौर में है.

कंपनी का अगला लक्ष्य एक ऐसा हॉर्टिकल्चर ब्रांड बनना है जहां ग्राहक को गार्डनिंग से जुड़ी ज्यादातर जरूरतें एक ही जगह मिल सकें. इसके लिए गार्डन टूल्स, एक्सेसरीज और लॉन केयर मशीनरी जैसे सेगमेंट में विस्तार की योजना बताई गई है. दुबई, अमेरिका और यूरोप में इंटरनेशनल शोरूम खोलने की योजना भी रिपोर्ट में दी गई है.

छोटे कारोबारियों के लिए इस कहानी का असली सबक क्या है?

हर्षदीप की कहानी को सिर्फ ₹50,000 से ₹170 करोड़ तक पहुंचने वाली कहानी के तौर पर देखना अधूरा होगा. असली बदलाव उस बिजनेस मॉडल में है जिसमें एक साधारण प्रोडक्ट से शुरुआत करके धीरे-धीरे पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया.

पहले गमले बने. फिर अलग-अलग आकार और डिजाइन आए. इसके बाद गार्डन फर्नीचर, शेड नेट और दूसरे प्रोडक्ट जुड़े. फिर डिस्ट्रीब्यूटर, शोरूम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक्सपोर्ट नेटवर्क बढ़ा.

यानी एक छोटे प्रोडक्ट को बेचने से शुरू हुआ कारोबार धीरे-धीरे ग्राहक की पूरी जरूरत को पकड़ने की कोशिश करने लगा. यही वह छिपा हुआ एंगल है जो इस कहानी को बिजनेस आइडिया के लिहाज से भी उपयोगी बनाता है.

अगर कोई उद्यमी गार्डनिंग या होम डेकोर जैसे बाजार में उतरना चाहता है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने के बजाय यह समझना ज्यादा अहम है कि ग्राहक उस प्रोडक्ट के साथ और क्या खरीदता है. इसी सोच से एक छोटा कारोबार बड़े कैटेगरी ब्रांड में बदल सकता है.

हर्षदीप की कहानी में उतार भी कम नहीं थे

इस सफर में नकदी की कमी, अस्थिर मांग और कर्ज जैसी चुनौतियां भी रहीं. हर्षित शाह ने स्टार्टअप पीडिया से बातचीत में बताया कि पैसे की कमी के कारण कारोबार की प्रगति कई बार प्रभावित हुई और काम जारी रखने के लिए कर्ज लेना पड़ा.

कंपनी को असंगठित प्रतिस्पर्धा से भी मुकाबला करना पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रतिस्पर्धी कैश ट्रांजैक्शन और कम लागत के सहारे बाजार में काम करते थे, जबकि हर्षदीप ने टैक्स रजिस्टर्ड और औपचारिक कारोबार मॉडल को बनाए रखा.

यही वजह है कि इस कहानी को सिर्फ सफलता की चमकदार तस्वीर के रूप में देखना सही नहीं होगा. छोटे कारोबार में शुरुआती पूंजी से ज्यादा लंबी अवधि तक टिके रहना, ग्राहक बनाना, सप्लाई संभालना और कैश फ्लो को नियंत्रित करना अहम होता है.

आम ग्राहक और नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए क्या मायने?

आज शहरों में बालकनी गार्डन, टैरेस गार्डन और इनडोर प्लांटिंग का चलन बढ़ने के साथ प्लांटर और गार्डन एक्सेसरीज की जरूरत भी बदल रही है. ऐसे में ग्राहक के लिए विकल्प बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन खरीदते समय सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि मटेरियल, मजबूती, वारंटी और इस्तेमाल की जगह देखना जरूरी है.

वहीं नए कारोबारियों के लिए हर्षदीप का सफर एक अलग संदेश देता है. ₹50,000 की शुरुआती पूंजी अपने आप ₹170 करोड़ का कारोबार नहीं बनाती. असली बदलाव करीब 25 साल के दौरान प्रोडक्ट विस्तार, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग और बाजार विस्तार से आया. यही इस पूरी कहानी का सबसे व्यावहारिक निष्कर्ष है. छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं है, लेकिन छोटे से बड़े होने के लिए बिजनेस को समय के साथ बदलना पड़ता है.

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