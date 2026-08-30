NRI की भारतीय जमीन-मकान पर विदेशी जीवनसाथी का कितना हक? समझिए विरासत में किस देश का कानून चलेगा?

Foreign Spouse Succession Laws of Indian property: विदेश में रहने वाले एनआरआई की भारत में जमीन, मकान या निवेश है और शादी विदेशी नागरिक से हुई है, तो विरासत का मामला सीधा नहीं रहता. चल संपत्ति और अचल संपत्ति पर अलग कानून लागू हो सकते हैं. वसीयत इस उलझन को काफी हद तक कम कर सकती है.

विदेशी जीवनसाथी भी वारिस बन सकता है?

भारत की संपत्ति पर विदेशी वारिस का हक कितना ?

बिना वसीयत बढ़ सकती है कानूनी उलझन

अलग देश में अलग कानून लागू होंगे

Separate will for Indian and foreign assets: आज बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रहते हैं और भारत में घर, जमीन, बैंक निवेश या दूसरी संपत्तियां रखते हैं. ऐसे परिवारों में जब जीवनसाथी विदेशी नागरिक हो, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि संपत्ति किसे मिलेगी. असली सवाल यह भी होता है कि किस संपत्ति पर कौन सा कानून लागू होगा.

मिंट की 27 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, एक ही व्यक्ति की संपत्ति अलग-अलग देशों के कानूनों के दायरे में आ सकती है. रिपोर्ट के लेखक वरुण कालसी, डायरेक्टर, प्राइवेट क्लाइंट, और इरा श्रीवास्तव, एसोसिएट, सिरिल अमरचंद मंगलदास ने इस कानूनी जटिलता को विस्तार से समझाया है.

मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति सिंगापुर में रहता है. उसके पास सिंगापुर के किसी फंड की यूनिट्स हैं और भारत में एक मकान है. अगर उसकी मौत बिना वसीयत के हो जाती है, तो सिंगापुर स्थित निवेश पर सिंगापुर का कानून लागू हो सकता है, जबकि भारत स्थित मकान के उत्तराधिकार पर आम तौर पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 लागू होगा. यानी परिवार की पूरी संपत्ति को एक ही कानूनी नियम से नहीं देखा जाएगा.

भारत की जमीन और विदेशी निवेश पर अलग नियम

भारतीय कानून में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद चल और अचल संपत्ति के लिए स्थिति अलग हो सकती है. सिक्योरिटीज और निवेश जैसी चल संपत्तियां आम तौर पर मृतक के डोमिसाइल यानी स्थायी कानूनी निवास से जुड़े कानूनों के तहत देखी जाती हैं. वहीं मकान और जमीन जैसी अचल संपत्ति पर उस जगह के स्थानीय कानून लागू होते हैं जहां संपत्ति स्थित है.

इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनकी संपत्ति भारत और विदेश दोनों जगह फैली हुई है. परिवार को लग सकता है कि सभी संपत्तियां एक साथ एक ही वारिस को मिल जाएंगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में ऐसा जरूरी नहीं है.

विदेशी नागरिक भी भारत की संपत्ति का वारिस बन सकता है?

यहां सबसे अहम बात विदेशी नागरिकों के लिए है. भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत एनआरआई और उनके वारिस भारतीय संपत्ति विरासत में पा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि केवल नागरिकता किसी व्यक्ति को भारतीय संपत्ति विरासत में पाने से नहीं रोकती. इसलिए मृतक एनआरआई का विदेशी नागरिक वारिस भी उत्तराधिकार की लाइन में शामिल हो सकता है.

लेकिन विरासत में संपत्ति मिलना और उसे अपने नाम हासिल करना एक ही बात नहीं है. संपत्ति विरासत में मिलने के बाद भी नियामकीय नियमों का पालन करना पड़ सकता है.

उदाहरण के लिए, अगर निकट संबंधी ओसीआई कार्ड नहीं लेता है, तो मृतक एनआरआई या ओसीआई की अचल संपत्ति विरासत में लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की पहले से मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है.

विदेश भेजने की भी है 1 मिलियन डॉलर की सीमा

भारत में विरासत में मिली संपत्ति को विदेश ले जाने के मामले में भी नियम महत्वपूर्ण हैं. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, एनआरआई या ओसीआई विरासत में मिली भारतीय संपत्ति से एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 मिलियन डॉलर तक रकम विदेश भेज सकते हैं. इससे ज्यादा रकम भेजने के लिए पहले आरबीआई की मंजूरी आवश्यक होगी.

इसका मतलब यह है कि विदेशी वारिस को संपत्ति मिलने के बाद भी पैसा तुरंत और बिना किसी प्रक्रिया के विदेश भेजने की आजादी नहीं होती. दस्तावेज, उत्तराधिकार का प्रमाण और लागू नियामकीय मंजूरियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं.

विदेश में हुई शादी के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या?

विदेश में वैध तरीके से हुई शादी को भारत में आम तौर पर मान्यता मिलती है, बशर्ते वह भारतीय कानून की आवश्यकताओं को पूरा करती हो. उत्तराधिकार के मामले में शादी का भारत में अलग से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य नहीं है, अगर शादी खुद कानूनी रूप से वैध है. ([mint][1])

इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान पहले भी गया था. साल 2019 में भारत सरकार ने संसद में ऐसा बिल पेश किया था जिसमें एनआरआई और भारतीय नागरिक के बीच या दो एनआरआई के बीच हुई शादी के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव था. इसके पीछे एनआरआई से जुड़ी धोखाधड़ी वाली शादियों में भारतीय महिलाओं के फंसने की बढ़ती शिकायतें एक वजह थीं. हालांकि यह बिल पास नहीं हुआ और बाद में लैप्स हो गया. हाल में संसद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी विधायी पहल दोबारा शुरू नहीं की जाएगी.

सबसे सुरक्षित रास्ता वसीयत, लेकिन एक नहीं दो

ऐसे परिवारों के लिए सबसे अहम सलाह संपत्ति को वसीयत के जरिए साफ तौर पर बांटना है. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की संपत्तियों के लिए अलग वसीयत और विदेश में मौजूद संपत्तियों के लिए अलग वसीयत रखना बेहतर हो सकता है. इससे अलग-अलग देशों के कानूनों के कारण पैदा होने वाली जटिलता और पारिवारिक विवाद कम किए जा सकते हैं.

वसीयत में जिन संपत्तियों को शामिल किया जाता है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनका प्रबंधन और वितरण एग्जीक्यूटर के जरिए किया जाता है. हालांकि बैंक, फंड मैनेजर या बीमा कंपनियां वित्तीय संपत्ति का दावा करने के लिए निकट संबंधियों से कानूनी वारिस होने का प्रमाण भी मांग सकती हैं.

वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन दस्तावेज की प्रामाणिकता को मजबूत करता है और बाद में उसकी वैधता को चुनौती देना मुश्किल बना सकता है. अगर वसीयत भारत के बाहर बनाई गई है, तो जिस देश में व्यक्ति रह रहा है वहां के कानून के अनुसार उसे नोटराइज या रजिस्टर कराना और उसके बाद भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट से अटेस्ट कराना उपयोगी है, ताकि भारतीय अदालतों में उसकी स्वीकृति में दिक्कत कम हो.

आम परिवार के लिए असली सबक क्या है?

इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि एनआरआई परिवारों में सिर्फ संपत्ति की कीमत नहीं, उसका स्थान और मालिक की कानूनी स्थिति भी मायने रखती है. भारत में मकान है तो एक कानून लागू हो सकता है, विदेश में निवेश है तो दूसरा. वारिस विदेशी नागरिक है तो नागरिकता के अलावा आरबीआई और दूसरे नियामकीय नियम भी सामने आ सकते हैं.

इसलिए जिन परिवारों की संपत्ति भारत और विदेश दोनों जगह है, उन्हें आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय पहले से वसीयत, संपत्ति की सूची, वारिसों की जानकारी और जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखने चाहिए. यही तैयारी बाद में परिवार को लंबे कानूनी विवाद, देरी और अनिश्चितता से बचा सकती है.

मिंट की रिपोर्ट का निष्कर्ष भी यही है कि अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं के बीच एक ही एस्टेट के बंटवारे में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और स्पष्ट वसीयत इस जोखिम को काफी कम कर सकती है.

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