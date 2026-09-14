1 लाख के सोने के गहने पर कितना मिल सकता है लोन? जानिए ब्याज से लेकर गहने नीलाम होने तक का पूरा हिसाब

Gold loan on 1 lakh gold jewellery: सोने की कीमत बढ़ने के साथ लोग गहने बेचने के बजाय उन्हें गिरवी रखकर पैसा जुटा रहे हैं. आरबीआई के आंकड़ों में गोल्ड लोन की तेज बढ़ोतरी दिखी है. जानिए 1 लाख के सोने पर कितना लोन मिलेगा, कितना ब्याज लगेगा और कब यह सौदा भारी पड़ सकता है.

घर में रखा सोना अब सिर्फ बचत नहीं, जरूरत के वक्त कैश जुटाने का जरिया भी बन रहा है. खासकर तब, जब परिवार को अचानक पैसे चाहिए हों और गहने बेचने का मन न हो. आरबीआई के आंकड़ों में गोल्ड लोन की मांग में जोरदार उछाल इसी बदलती सोच की तरफ इशारा कर रहा है.

जुलाई 2026 में बैंकों का सोने के गहनों के बदले बकाया कर्ज सालाना आधार पर 88.1 प्रतिशत बढ़कर 5.52 लाख करोड़ रुपये हो गया. हालांकि यह वृद्धि एक साल पहले के 136.4 प्रतिशत से कम है, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड लोन की रफ्तार रिटेल कर्ज के कई दूसरे हिस्सों से काफी तेज रही.

एनबीएफसी की तस्वीर भी इसी ट्रेंड को दिखाती है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 के अंत में एनबीएफसी का गोल्ड ज्वैलरी लोन 3.42 लाख करोड़ रुपये था, जो एक साल पहले के 2.02 लाख करोड़ रुपये से 69.3 प्रतिशत ज्यादा है.

सोना बेचने की बजाय लोग उसे गिरवी क्यों रख रहे?

इस ट्रेंड की सबसे बड़ी वजह सीधी है. सोना बेचने पर संपत्ति हाथ से चली जाती है, जबकि गोल्ड लोन में गहना गिरवी रखकर पैसा लिया जाता है और कर्ज चुकाने के बाद वही गहना वापस मिल सकता है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जून 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू सोने को बेचकर कैश बनाने की बजाय उसे गिरवी रखकर पैसा जुटाने का चलन बढ़ा है. रिपोर्ट में बताया गया कि मई 2026 के अंत तक बैंकों का गोल्ड लोन 5.1 लाख करोड़ रुपये और एनबीएफसी का 3.3 लाख करोड़ रुपये था.

यानी आम परिवार के लिए इसका मतलब यह है कि शादी, पढ़ाई, मेडिकल खर्च, कारोबार या अचानक आई आर्थिक जरूरत में सोना तुरंत नकदी जुटाने का साधन बन सकता है. लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह पैसा मुफ्त नहीं मिलता. ब्याज के साथ पूरा कर्ज लौटाना होता है.

1 लाख रुपये के सोने पर कितना लोन मिलेगा?

यहां एक बड़ा बदलाव समझना जरूरी है. आरबीआई के 2025 के गोल्ड और सिल्वर कोलेटरल नियमों के मुताबिक कंजम्पशन लोन में 2.5 लाख रुपये तक के कुल कर्ज पर अधिकतम 85 प्रतिशत एलटीवी की अनुमति है. 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपये तक के कर्ज पर यह सीमा 80 प्रतिशत है, जबकि 5 लाख रुपये से ज्यादा के कर्ज पर अधिकतम 75 प्रतिशत एलटीवी है. ये नियम 1 अप्रैल 2026 तक अपनाए जाने थे.

इसका आसान उदाहरण समझिए. अगर लोन देने वाली संस्था आपके सोने की मान्य कीमत 1 लाख रुपये तय करती है और आपका कुल कंजम्पशन गोल्ड लोन 2.5 लाख रुपये तक है, तो 85 प्रतिशत एलटीवी के हिसाब से अधिकतम करीब 85 हजार रुपये का लोन बन सकता है.

लेकिन 1 लाख रुपये का गहना मतलब 1 लाख रुपये की लोन वैल्यू नहीं है. गहने में लगे पत्थर, मेकिंग चार्ज या दूसरी लागत को गोल्ड की कीमत में नहीं जोड़ा जाता. आरबीआई के नियमों के तहत मुख्य रूप से सोने में मौजूद वास्तविक गोल्ड वैल्यू को आधार बनाया जाता है.

यही वजह है कि दुकान पर गहने की कीमत और बैंक या एनबीएफसी की लोन वैल्यू अलग दिख सकती है.

ब्याज कितना लगेगा, यहीं छिपा है असली खर्च?

गोल्ड लोन का इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता. यह बैंक, एनबीएफसी, लोन की अवधि, रकम, ग्राहक की प्रोफाइल और चुने गए रिपेमेंट विकल्प पर निर्भर करता है. सितंबर 2026 में एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर गोल्ड लोन की प्रभावी इंटरेस्ट रेंज 9 प्रतिशत से 19 प्रतिशत बताई गई है और जनवरी से मार्च 2026 के दौरान औसत एपीआर 11.10 प्रतिशत था. वहीं एक्सिस बैंक सितंबर 2026 में गोल्ड लोन पर 9.75 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक की दर दिखा रहा है.

मान लीजिए 1 लाख रुपये की मान्य गोल्ड वैल्यू पर आपको 85 हजार रुपये का लोन मिला. अगर उदाहरण के तौर पर सालाना 12 प्रतिशत ब्याज मानें, तो साधारण सालाना हिसाब से करीब 10,200 रुपये का इंटरेस्ट बनता है. इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, वैल्यूएशन चार्ज और लागू टैक्स भी हो सकते हैं.

एचडीएफसी बैंक के सितंबर 2026 के चार्ज में प्रोसेसिंग फीस अधिकतम 1 प्रतिशत और 2 लाख रुपये तक के लोन पर 350 रुपये का एसेट वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन चार्ज दिया गया है. इसलिए केवल इंटरेस्ट रेट देखकर गोल्ड लोन लेना सही फैसला नहीं है. कुल लागत देखना जरूरी है.

गोल्ड लोन और पर्सनल लोन में असली फर्क क्या है?

गोल्ड लोन में आपके सोने को सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है. पर्सनल लोन में आमतौर पर कोई गोल्ड सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती. इसी वजह से गोल्ड लोन लेने वाले व्यक्ति के लिए क्रेडिट हिस्ट्री की भूमिका कई मामलों में पर्सनल लोन से अलग हो सकती है.

एसबीआई की मौजूदा जानकारी के मुताबिक उसकी पर्सनल लोन दरें 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के प्रभावी दायरे में हैं, जबकि एसबीआई की वेबसाइट पर गोल्ड लोन 9.15 प्रतिशत सालाना से शुरू होने की जानकारी दिखाई गई है. वास्तविक दर ग्राहक और लोन स्कीम के अनुसार बदल सकती है.

यानी अच्छी प्रोफाइल वाले व्यक्ति को पर्सनल लोन भी प्रतिस्पर्धी दर पर मिल सकता है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति के लिए गोल्ड लोन ही सबसे सस्ता विकल्प है. फर्क सिर्फ ब्याज का भी नहीं है. पर्सनल लोन में गहना जोखिम में नहीं रहता, जबकि गोल्ड लोन में समय पर कर्ज न चुकाने पर आपका गिरवी रखा सोना नीलाम किया जा सकता है.

सबसे बड़ा खतरा ब्याज नहीं, सोना गंवाना है

गोल्ड लोन देखने में आसान लगता है क्योंकि पैसा सोने की सिक्योरिटी के बदले मिलता है. लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी रिस्क भी है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में तय प्रक्रिया के तहत गिरवी रखे गहनों की नीलामी हो सकती है. आरबीआई ने गोल्ड लोन में नीलामी और कोलेटरल मैनेजमेंट से जुड़े नियमों को भी ज्यादा व्यवस्थित किया है.

इसका मतलब है कि अगर आपने भावनात्मक महत्व रखने वाले पारिवारिक गहने गिरवी रखे हैं, तो सिर्फ यह सोचकर लोन नहीं लेना चाहिए कि बाद में किसी तरह पैसा आ जाएगा.

खासकर बुलेट रिपेमेंट वाले लोन में सावधानी और भी जरूरी है, क्योंकि कुछ योजनाओं में पूरे मूलधन और ब्याज की अदायगी तय समय पर करनी होती है. महीने का छोटा भुगतान देखकर कर्ज को सस्ता समझ लेना बाद में भारी पड़ सकता है.

किसके लिए गोल्ड लोन फायदेमंद हो सकता है?

अगर आपको थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए, आपके पास पर्याप्त सोना है और आपको भरोसा है कि तय अवधि में कर्ज चुका देंगे, तो गोल्ड लोन उपयोगी हो सकता है.

छोटे कारोबारियों के लिए भी यह इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल का साधन बन सकता है. जिन लोगों को पर्सनल लोन के लिए लंबी प्रक्रिया या ऊंची लागत का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए गोल्ड लोन एक विकल्प बन सकता है. लेकिन अगर आपकी आय अनिश्चित है, पहले से कई कर्ज चल रहे हैं या आपको नहीं पता कि रकम कब वापस आएगी, तो सिर्फ घर के गहने देखकर गोल्ड लोन लेना समझदारी नहीं होगी.

सोने की कीमत बढ़ी तो फायदा, लेकिन गिरावट में सावधानी

गोल्ड लोन का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि सोने की कीमत बढ़ने से गिरवी रखे सोने की वैल्यू बढ़ सकती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका कर्ज अपने आप सस्ता हो जाएगा.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी चेतावनी दी है कि अगर सोने की कीमत में लगातार गिरावट आती है तो लोन के मुकाबले कोलेटरल का सुरक्षा मार्जिन कम हो सकता है और डिलिंक्वेंसी का जोखिम बढ़ सकता है. यानी आज 1 लाख रुपये की वैल्यू वाला सोना देखकर 85 हजार रुपये उधार लेना आसान लग सकता है, लेकिन कर्ज चुकाने की क्षमता कमजोर हुई तो यही गहना आपके लिए वित्तिय दबाव बन सकता है.

असल बदलाव यह है कि सोना अब सिर्फ लॉकर की संपत्ति नहीं

गोल्ड लोन में हो रहा उछाल सिर्फ कर्ज बढ़ने की कहानी नहीं है. इसके पीछे भारतीय परिवारों के सोने को देखने का तरीका भी बदल रहा है.

पहले जरूरत पड़ने पर सोना बेचना अंतिम विकल्प माना जाता था. अब उसी सोने को गिरवी रखकर उसकी मालिकाना संपत्ति बचाए रखने की कोशिश की जा रही है. ऊंची सोने की कीमतों ने इस विकल्प को और आकर्षक बना दिया है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जून 2026 तक भारत में सोने की घरेलू कीमतें सालाना आधार पर करीब 60 प्रतिशत ज्यादा थीं, जबकि दूसरी तिमाही में रिसाइकलिंग के लिए बेचे गए सोने की मात्रा 19 टन रही, जो पिछली तिमाही से 38 प्रतिशत और सालाना आधार पर 17 प्रतिशत कम थी. यही शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत है. लोग सोने को खत्म करने के बजाय उसकी कीमत को इस्तेमाल करना चाहते हैं.

सीधे तौर पर समझ लें ये बात

अगर आपके पास 1 लाख रुपये का सोना है तो नियमों के तहत छोटे कंजम्पशन गोल्ड लोन में अधिकतम 85 हजार रुपये तक का लोन संभव हो सकता है, लेकिन वास्तविक रकम लोन देने वाली संस्था की वैल्यूएशन पर निर्भर करेगी.

लोन लेने से पहले सिर्फ यह मत पूछिए कि ब्याज कितना है. यह भी पूछिए कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है, वैल्यूएशन चार्ज कितना है, प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज क्या है, रिपेमेंट किस तरह होगा और डिफॉल्ट की स्थिति में नीलामी की प्रक्रिया क्या होगी.

सबसे जरूरी बात यह है कि जितनी जल्दी पैसा चाहिए, उतनी ही जल्दी सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती. अगर पैसा लौटाने की स्पष्ट योजना नहीं है, तो गोल्ड लोन सुविधा से ज्यादा जोखिम बन सकता है.

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