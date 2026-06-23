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कितने रुपये की बचत कितने साल में आपको बना देगी मिलिनेयर? SIP का ये गणित हर मिडिल क्लास परिवार को समझना चाहिए

How much monthly SIP investment is needed to become a karodpati? एक मीडिल क्लास फैमेली अगर करोड़पति बनना चाहती है तो उसे ये पता होना चाहिए कि हर महीने कितने रुपये की एसआईपी उसे कितने साल में मिलिनियर बना सकती है?

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 23, 2026, 07:27 AM IST

कितने रुपये की बचत कितने साल में आपको बना देगी मिलिनेयर? SIP का ये गणित हर मिडिल क्लास परिवार को समझना चाहिए

जल्दी निवेश शुरू करना बड़ी रकम निवेश करने से भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है (फोटो एआई)

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* जल्दी शुरुआत सबसे बड़ा फायदा
* कंपाउंडिंग से बढ़ती संपत्ति
* नियमित निवेश है जरूरी
* स्टेप-अप SIP से तेजी
* लंबी अवधि में बेहतर संभावना

हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत क्या वास्तव में करोड़पति बना सकती है? जवाब हां है, लेकिन इसके लिए सही समय, अनुशासन और कंपाउंडिंग की ताकत को समझना जरूरी है. जानिए अलग-अलग SIP रकम पर ₹1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने में कितना समय लग सकता है. चलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत मनानी से इसे समझते हैं.

क्या सिर्फ बड़ी सैलरी वाले ही करोड़पति बन सकते हैं?

अक्सर मिडिल क्लास परिवारों को लगता है कि करोड़पति बनने के लिए लाखों रुपये कमाना जरूरी है. लेकिन निवेश विशेषज्ञ लंबे समय से एक अलग बात कहते आए हैं, नियमित निवेश और समय, दोनों मिलाकर छोटी रकम को भी बड़ा फंड बन सकते हैं. यही वजह है कि सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) वेतनभोगी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है. तो चलिए हेमंत से समझते हैं कि हर महीने कितनी बचत कितने साल में आपको करोड़पति बनएगी.

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SIP आखिर काम कैसे करती है?

SIP में निवेशक हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में लगाता है. बाजार ऊपर जाए या नीचे, निवेश जारी रहता है. इससे समय के साथ औसत खरीद मूल्य संतुलित होता है और लंबे समय में कंपाउंडिंग का लाभ मिल सकता है.

जल्दी निवेश शुरू करना बड़ी रकम निवेश करने से भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है

SIP का आसान गणित (12% अनुमानित वार्षिक रिटर्न के आधार पर)

मासिक SIP ₹1 करोड़ तक अनुमानित समय
₹2,000 लगभग 35–36 वर्ष
₹5,000 लगभग 26–27 वर्ष
₹10,000 लगभग 20 वर्ष
₹15,000 लगभग 17 वर्ष
₹20,000 लगभग 15 वर्ष
₹25,000 लगभग 13–14 वर्ष
₹30,000 लगभग 12–13 वर्ष
₹40,000 लगभग 10–11 वर्ष
₹50,000 लगभग 9–10 वर्ष

ध्यान दें: यह केवल उदाहरणात्मक गणना है. वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा और अलग हो सकता है.

सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन: अगर हर साल SIP बढ़ाएं तो?

बहुत से लोग एक ही राशि पर टिके रहते हैं, जबकि Step-up SIP अपनाने से लक्ष्य जल्दी हासिल हो सकता है.

उदाहरण से इसे ऐसे समझें....

पहले साल ₹10,000 प्रति माह
हर साल 10% बढ़ोतरी
दूसरे साल ₹11,000
तीसरे साल ₹12,100

इस तरह आय बढ़ने के साथ निवेश बढ़ाने पर लंबी अवधि में फंड का अकार काफी बड़ा हो सकता है और ₹1 करोड़ का लक्ष्य कम समय में हासिल होने की संभवना बढ़ती है.

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25 साल की उम्र बनाम 35 साल की उम्र: 10 साल की देरी कितनी महंगी?

मान लीजिए दो लोग ₹10,000 मासिक SIP शुरू करते हैं:

व्यक्ति A: 25 वर्ष की उम्र में शुरुआत
व्यक्ति B: 35 वर्ष की उम्र में शुरुआत

सिर्फ 10 साल की देरी के कारण व्यक्ति B को समान लक्ष्य के लिए या तो अधिक निवेश करना पड़ सकता है या ज्यादा समय इंतजार करना पड़ सकता है. यही कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत है.

आम भारतीय मिडिल क्लास के लिए व्यावहारिक रणनीति

1-सैलरी मिलते ही SIP ऑटो-डेबिट रखें.
2-पहले 6–12 महीने का इमरजेंसी फंड अलग बनाएं.
3-कर्ज पर ऊंचा ब्याज दे रहे हैं तो पहले उसे कम करने की योजना बनाएं.
4-बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने या रिटायरमेंट जैसे अलग-अलग लक्ष्यों के लिए अलग SIP रखें.
5-हर साल वेतन बढ़ने पर SIP भी बढ़ाने की कोशिश करें.

एक आम गलती जो कई निवेशक करते हैं

बाजार गिरने पर SIP बंद कर देना. जबकि कई वित्तीय योजनाकारों के अनुसार लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गिरावट के दौरान नियमित SIP जारी रखन औसत लागत कम करने में मदद कर सकता है.

भारतीय मिडिल क्लास के लिए क्या सीख?

* जल्दी निवेश शुरू करना बड़ी रकम निवेश करने से भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.
* हर साल आय बढ़ने पर SIP में 5–10% की बढ़ोतरी (Step-up SIP) लक्ष्य जल्दी हासिल करने में मदद कर सकती है.
* लंबी अवधि में कंपाउंडिंग निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है.
* बाजार में गिरावट के दौरान SIP जारी रखने से औसत खरीद लागत कम हो सकती है.
* लक्ष्य के हिसाब से निवेश राशि तय करें, न कि केवल बची हुई रकम के आधार पर.

डिस्क्लेमर: ऊपर दिया गया गणित 12% वार्षिक अनुमानित रिटर्न के उदाहरण पर आधारित है. म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन हैं और वास्तविक रिटर्न अलग हो सकते हैं. निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम क्षमता का आकलन करें या योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें.

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