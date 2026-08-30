RBI के पास कितना सोना है? ऐसा क्या देख रहा केंद्रीय बैंक जो आम लोग नहीं देख पा रहे? हाई गोल्ड रेट के बाद भी खरीद जारी

Impact of RBI gold reserves on common people: महंगा सोना सिर्फ आम लोगों की चिंता नहीं है, आरबीआई भी अपने गोल्ड रिजर्व को रणनीतिक रूप से मजबूत कर रहा है. मार्च 2026 तक उसके पास 880.52 टन सोना था और 77.23 फीसदी घरेलू स्तर पर रखा गया था. इसका असर रुपये, महंगाई और सोने की कीमतों पर पड़ सकता है.

आरबीआई के पास अभी कितने टन सोना है?

77.23 फीसदी सोना देश में क्यों रखा है?

गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी बढ़ी है?

सोने की कीमत से वैल्यू भी बढ़ी?

आम भारतीय के लिए सोना इस समय खरीदारी का सवाल है, लेकिन आरबीआई के लिए यह देश की आर्थिक सुरक्षा का हिस्सा है. मार्च 2026 तक रिजर्व बैंक के पास कुल 880.52 मीट्रिक टन सोना था. इसमें से 680.05 मीट्रिक टन सोना देश के भीतर रखा गया था, यानी कुल गोल्ड रिजर्व का 77.23 फीसदी. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 197.67 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस के पास सुरक्षित रखा गया था, जबकि 2.80 मीट्रिक टन गोल्ड डिपॉजिट के रूप में था.

यहां एक अहम बात समझना जरूरी है. मार्च 2025 में आरबीआई के पास 879.58 मीट्रिक टन सोना था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 880.52 मीट्रिक टन हुआ. यानी भौतिक मात्रा में बढ़ोतरी करीब 0.94 टन की रही. इसलिए रिजर्व की बढ़ती वैल्यू को केवल बड़े पैमाने पर नई खरीद का नतीजा मानना सही नहीं होगा. सोने की कीमतों में तेज उछाल ने भी इसकी वैल्यू बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई.

आरबीआई सोना क्यों रखता है?

आरबीआई के लिए गोल्ड सिर्फ कीमती धातु नहीं है. यह विदेशी मुद्रा भंडार का एक अहम हिस्सा है. डॉलर, यूरो जैसी विदेशी करेंसी और दूसरी संपत्तियों के साथ सोना रिजर्व को अलग तरह की सुरक्षा देता है. मार्च 2026 के अंत तक भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी करीब 16.70 फीसदी पहुंच गई थी. सितंबर 2025 के अंत में यह हिस्सेदारी 13.92 फीसदी थी. यानी छह महीने में रिजर्व में सोने का महत्व काफी बढ़ा.

इसका एक बड़ा कारण वैश्विक आर्थिक और भू-राजनैतिक अनिश्चितता भी है. ऐसे दौर में सोने को आमतौर पर सुरक्षित संपत्ति माना जाता है. अगर किसी समय करेंसी या दूसरी वित्तीय संपत्तियों में ज्यादा उतार-चढ़ाव हो, तो गोल्ड रिजर्व केंद्रीय बैंक को अपने कुल रिजर्व में विविधता बनाए रखने में मदद करता है.

सबसे बड़ा बदलाव सोने की जगह में हुआ

आरबीआई के गोल्ड रिजर्व का सिर्फ आकार ही नहीं बदला, बल्कि उसे कहां रखा जा रहा है, इसमें भी बड़ा बदलाव आया है. मार्च 2025 में आरबीआई के कुल गोल्ड रिजर्व का 59.2 फीसदी घरेलू स्तर पर रखा गया था. मार्च 2026 तक यह बढ़कर 77.23 फीसदी हो गया. घरेलू स्तर पर रखे सोने की मात्रा 680.05 मीट्रिक टन थी. इसका मतलब यह नहीं है कि विदेश में रखा सोना अचानक असुरक्षित हो गया. बल्कि इसे रिजर्व मैनेजमेंट और स्टोरेज स्ट्रेटेजी के हिस्से के तौर पर देखना चाहिए. देश के भीतर ज्यादा सोना रखने से आरबीआई के पास इस संपत्ति पर घरेलू स्तर पर सीधा नियंत्रण रहता है.

आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरबीआई के पास इतना सोना होने से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा. सीधा असर यह नहीं है कि आरबीआई जितना ज्यादा सोना रखेगा, बाजार में सोने की कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी. घरेलू सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय गोल्ड प्राइस, रुपये और डॉलर की चाल, आयात लागत, टैक्स और स्थानीय बाजार की मांग जैसे कई फैक्टर्स से प्रभावित होती हैं.

लेकिन अप्रत्यक्ष असर जरूर है. मजबूत और विविध विदेशी मुद्रा भंडार किसी बाहरी आर्थिक झटके के समय देश की वित्तीय सुरक्षा को बेहतर कर सकता है. इससे रुपये पर दबाव, आयात की लागत और बाजार के भरोसे जैसे मुद्दों से निपटने की क्षमता को सहारा मिल सकता है. दूसरी तरफ, जिस समय वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें बहुत ऊंची हों, उसी समय घरेलू सोने की कीमत भी महंगी बनी रह सकती है. ऐसे में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की बढ़ती वैल्यू आम ग्राहक के लिए सस्ता सोना मिलने की गारंटी नहीं है.

आरबीआई के पास सोने की वैल्यू कितनी है?

मार्च 2026 के अंत तक भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू करीब 113.5 अरब डॉलर बताई गई थी. इसी अवधि में कुल विदेशी मुद्रा भंडार करीब 688 अरब डॉलर था. विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी करीब 16.70 फीसदी थी. आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, उसके इश्यू डिपार्टमेंट की संपत्ति के तौर पर रखे सोने की वैल्यू वित्त वर्ष 2026 में 64.1 फीसदी बढ़कर 3.88 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले यह 2.37 लाख करोड़ रुपये थी. आरबीआई ने इस बढ़ोतरी की वजह साल के दौरान सोने की कीमतों में हुई वृद्धि को बताया. यानी यहां कहानी सिर्फ यह नहीं है कि आरबीआई ने कितना सोना खरीदा. असली कहानी यह भी है कि उसके पास पहले से मौजूद सोना महंगा होने के कारण रिजर्व की वैल्यू कितनी बढ़ गई.

क्या आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है?

इस सवाल का जवाब भी थोड़ा अलग है. मार्च 2026 में 880.52 टन की होल्डिंग थी और बाद में जून 2026 में आरबीआई ने साफ किया था कि उसके भौतिक गोल्ड स्टॉक में बदलाव नहीं हुआ है. केंद्रीय बैंक ने उन रिपोर्ट्स को भी गलत बताया था जिनमें करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेचने की बात कही गई थी. आरबीआई के मुताबिक उसका भौतिक गोल्ड स्टॉक 880.52 टन पर बना रहा. इसलिए गोल्ड रिजर्व की डॉलर वैल्यू में बदलाव को समझते समय सिर्फ टन में मौजूद सोने को नहीं, बल्कि उसकी बाजार कीमत को भी देखना जरूरी है.

आम भारतीय के लिए असली सबक क्या है?

आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़ना आपके लिए सीधे तौर पर खरीद या बिक्री का संकेत नहीं है. लेकिन यह बताता है कि देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को पहले के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति के तौर पर देख रहा है. आम ग्राहक के लिए इसका मतलब यह है कि सोने की कीमत को सिर्फ शादी, त्योहार या निवेश की मांग से नहीं समझना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय बाजार, रुपये की चाल, केंद्रीय बैंकों की रणनीति और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की बढ़ती हिस्सेदारी भी इसकी दिशा तय कर सकती है.

सबसे अहम बात यह है कि आरबीआई के पास मौजूद सोना देश की वित्तीय सुरक्षा की एक परत है, जबकि आपके घर का सोना आपकी निजी संपत्ति है. दोनों की भूमिका अलग है. इसलिए आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़ने की खबर को देखकर यह मान लेना कि अब सोने की कीमत निश्चित तौर पर और बढ़ेगी, सही रणनीति नहीं होगी.

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