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कितने दिन चलेगा भारत का तेल और LPG भंडार? सरकार ने बताई असली स्थिति

पेट्रोलियम मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वो तेल और LPG किल्लत से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें. मंत्रालय ने बताया है कि भारत के पास 60 दिन के कच्चे तेल और 30 दिन के LPG का पर्याप्त भंडार है.

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Kusum Lata

Updated : Mar 26, 2026, 06:02 PM IST

कितने दिन चलेगा भारत का तेल और LPG भंडार? सरकार ने बताई असली स्थिति

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि भारत के पास 60 दिन का ऑयल रिजर्व में है. वहीं, एक महीने की एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित है. फोटो- PTI

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केंद्र सरकार ने 26 मार्च को बताया है कि भारत के कच्चे तेल और LPG का भंडार कितने दिन तक चल सकता है. सरकार ने कहा है कि सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित और कंट्रोल में है. सरकार ने जनता से अपील की है कि पेट्रोलियम और LPG की किल्लत को लेकर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. 

भारत के पास कितने दिन का तेल बचा है?

पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत के पास पेट्रोलियम के लिए 74 दिन की भंडारण क्षमता है. अभी करीब 60 दिन का स्टॉक भारत के पास उपलब्ध है. मंत्रालय ने कहा कि 60 दिन के इस स्टॉक में कच्चा तेल, पेट्रोल-डीज़ल आदि शामिल हैं. सरकार ने कहा कि फिलहाल देश के सभी पेट्रोल पंपों के पास भी पर्याप्त फ्यूल मौजूद है. मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने अगले दो महीने के लिए कच्चे तेल की खरीद भी सुनिश्चित कर ली है.

ये भी पढ़ेंः  LPG किलो में आती है, लेकिन PNG का यूनिट क्या है? खर्च का हिसाब समझ लो

30 दिन का LPG सप्लाई सुरक्षित है

LPG किल्लत की खबरों के बीच सरकार ने कहा है कि देश में LPG की सप्लाई पर्याप्त है. सरकार के मुताबिक, US, Russia और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से 800 TMT LPG भारत भेजा जा चुका है. कम से कम एक महीने की LPG सप्लाई करने लायक भंडार भारत के पास मौजूद है. सरकार ने कहा कि LPG का घरेलू उत्पादन भी 40 प्रतिशत बढ़ाया गया है. भारत में रोज़ 50 टीएमटी एलपीजी का प्रोडक्शन हो रहा है. एक दिन में पूरे देश में करीब 80 टीएमटी LPG बुक होता है. यानी भारत को केवल 30 टीएमटी डेली के हिसाब से LPG बाहर से खरीदना होगा. सरकार ने बताया कि तेल कंपनियां रोज़ 50 लाख से ज्यादा सिलिंडर डिलीवर कर रही हैं.

PNG को क्यों बढ़ावा दे रही है सरकार?

सोशल मीडिया पर ऐसे दावे वायरल हैं कि LPG की किल्लत की वजह से सरकार PNG पर जोर दे रही है. इस पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने सफाई दी है. पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि LPG के मुकाबले PNG सस्ता है, सुविधाजनक है, सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए बेहतर है. PNG पर जोर देने की सरकार की दूरी बड़ी वजह ये है कि PNG के लिए भारत की आयात पर निर्भरता कम है. भारत हर महीने लगभग 92 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस खुद पैदा करता है. देश में 191 मिलियन क्यूबिक मीटर PNG की खपत एक दिन में होती है. 

ये भी पढ़ें- 1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?

कितने देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है भारत?

अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. हालांकि, ईरान भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने दे रहा है. युद्ध शुरू होने के बाद भारत 41 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल मंगा रहा है. 

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