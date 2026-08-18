Kisan Vikas Patra: आपके पैसे को दोगुना होने में कितना समय लगेगा? केवीपी 2026 का पूरा हिसाब-किताब आ गया सामने

Kisan Vikas Patra Money Double Time: किसान विकास पत्र यानी KVP में जुलाई-सितंबर 2026 के लिए ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है. इस दर पर निवेश की रकम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में दोगुनी होती है. लेकिन टैक्स, लॉक-इन और समय से पहले निकासी के नियम समझना जरूरी है.

KVP में 7.5 प्रतिशत ब्याज जारी

1 लाख रुपये होंगे 2 लाख

रकम दोगुनी होने में 115 महीने

न्यूनतम निवेश सिर्फ 1000 रुपये

ब्याज पर टैक्स देना होगा

किसान विकास पत्र में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए 2026 में सबसे अहम सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ब्याज कितना मिलेगा. असली सवाल यह है कि आज लगाया गया पैसा आखिर कब दोगुना होगा और क्या जरूरत पड़ने पर उसे बीच में निकाला जा सकता है?

राष्ट्रीय बचत संस्थान (National Savings Institute -NSI) के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में Kisan Vikas Patra पर 7.5 प्रतिशत ब्याज दर लागू है और इस दर पर जमा रकम 115 महीने में मैच्योर होती है. यानी अगस्त 2026 में निवेश करने वाला व्यक्ति करीब 9 साल 7 महीने बाद अपनी मूल रकम का दोगुना पा सकता है.

यही वजह है कि KVP उन निवेशकों के लिए दिलचस्प हो सकता है जो शेयर बाजार की रोजाना की उठा-पटक से दूर रहकर सरकारी छोटी बचत योजना में तय नियमों के साथ पैसा बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है, दोगुनी रकम का मतलब यह नहीं कि हर साल आपके खाते में 7.5 प्रतिशत का पैसा अलग से मिलता रहेगा.

2026 में KVP की सबसे बड़ी खासियत क्या है?

एनएसआई के अनुसार 2026-27 की अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर दोनों तिमाहियों में किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) की ब्याज दर 7.5 प्रतिशत रही है. इसी दर के साथ इसकी मैच्योरिटी अवधि 115 महीने तय है.

इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अगस्त 2026 में 1 लाख रुपये KVP में लगाता है, तो निर्धारित मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर रकम 2 लाख रुपये हो जाएगी. अगस्त 2026 से 115 महीने जोड़ने पर यह निवेश मार्च 2036 के आसपास मैच्योर होगा. यानी यह ऐसी स्कीम है जिसमें निवेशक को तेजी से पैसा डबल होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. यहां फायदा समय के साथ मिलने वाले कंपाउंडिंग के असर से बनता है.

सामान्य परिवार के लिए इसका मतलब साफ है. अगर आज किसी व्यक्ति के पास ऐसी रकम है जिसकी अगले कई सालों तक जरूरत नहीं है, तो KVP उसे लंबी अवधि के लिए एक सरकारी समर्थित विकल्प दे सकता है. लेकिन जिसे अगले दो-तीन साल में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए यही अवधि सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है.

1000 रुपये से शुरुआत, अधिकतम निवेश की सीमा नहीं

KVP में खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा 1000 रुपये है. इसके बाद रकम 100 रुपये के गुणक में जमा की जा सकती है और अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है. India Post की जानकारी में भी KVP के लिए 1000 रुपये की न्यूनतम राशि दी गई है. ([India Post][1])

भारत का निवासी नागरिक KVP खाता अपने नाम से खोल सकता है. संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है, जिसमें अधिकतम तीन वयस्क शामिल हो सकते हैं. नाबालिग के लिए अभिभावक के माध्यम से खाता खोला जा सकता है. 10 साल की उम्र पूरी कर चुका नाबालिग भी अपने नाम से खाता खोल सकता है.

इसका एक व्यावहारिक पहलू भी है. छोटी रकम से शुरुआत होने के कारण यह योजना उन परिवारों के लिए भी पहुंच में रहती है जो एक साथ बड़ी रकम निवेश नहीं करना चाहते. हालांकि KVP में एक बार निवेश करने के बाद रकम को लंबी अवधि तक बनाए रखने की क्षमता देखना ज्यादा जरूरी है.

पैसा बीच में निकालना हो तो यह नियम जरूर जान लें

KVP को सामान्य बचत खाते की तरह कभी भी बंद करके पैसा निकाल लेना आसान नहीं है. India Post के अनुसार KVP में सामान्य समय से पहले निकासी 2 साल 6 महीने के बाद की जा सकती है. कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे पहले भी खाता बंद किया जा सकता है. इनमें खाताधारक की मृत्यु, खाते का गिरवीदार (Pledgee) द्वारा ज़ब्ती (forfeiture), राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा खाता बंद करने की स्थिति या अदालत का आदेश जैसी परिस्थितियां शामिल हैं.

समय से पहले बंद करने पर मिलने वाली रकम और ब्याज के नियम अलग हो सकते हैं. दिए गए नियमों के अनुसार पूरे हुए महीनों के लिए Post Office Savings Account पर लागू दर के आधार पर साधारण ब्याज की गणना की जा सकती है. वहीं 2 साल 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद लागू नियमों के मुताबिक राशि और ब्याज का भुगतान किया जाता है. यही वह हिस्सा है जिसे निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आपने KVP में ऐसा पैसा डाल दिया जिसकी अचानक जरूरत पड़ सकती है, तो आपकी लिक्विडीटी यानी तुरंत पैसे उपलब्ध होने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.

KVP में निवेश की रकम कब दोगुनी होगी?

KVP की सबसे आसान समझ एक उदाहरण से हो सकती है. 7.5 प्रतिशत की मौजूदा दर और 115 महीने की मैच्योरिटी अवधि के आधार पर निवेश की रकम दोगुनी होती है. NSI के आधिकारिक ब्याज दर आंकड़े भी यही बताते हैं. अगर अगस्त 2026 में 1 लाख रुपये लगाए जाते हैं, तो मैच्योरिटी पर करीब 2 लाख रुपये मिलेंगे.

इसी हिसाब से 10,000 रुपये का निवेश करीब 20,000 रुपये और 50,000 रुपये का निवेश करीब 1 लाख रुपये के मैच्योरिटी मूल्य तक पहुंच सकता है, बशर्ते निवेश पर लागू दर और मैच्योरिटी की शर्तें वही हों जिनके आधार पर खाता खोला गया है. यहां एक अहम बात है. KVP में निवेश के समय लागू ब्याज दर ही उस निवेश की मैच्योरिटी अवधि तय करती है. यानी भविष्य में नई KVP दर बदलने से पहले से खुले खाते की निर्धारित मैच्योरिटी अवधि उसी तरह नहीं बदलती.

KVP का ब्याज इतिहास भी निवेशक के लिए बड़ा संकेत

KVP की मौजूदा 7.5 प्रतिशत दर को अकेले देखकर फैसला करना ठीक नहीं होगा. NSI के आधिकारिक इतिहास में इस योजना की ब्याज दरों में समय के साथ बदलाव दिखाई देता है. 23 सितंबर 2014 से 31 मार्च 2016 तक KVP की दर 8.7 प्रतिशत थी और मैच्योरिटी 100 महीने में होती थी. अप्रैल से सितंबर 2016 के दौरान दर 7.8 प्रतिशत रही. इसके बाद अलग-अलग अवधियों में दर बदली और अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक यह 6.9 प्रतिशत रही. जनवरी से मार्च 2023 में दर 7.2 प्रतिशत हुई और अप्रैल 2023 से सितंबर 2026 तक NSI के आंकड़ों के मुताबिक KVP की दर 7.5 प्रतिशत तथा मैच्योरिटी 115 महीने रही. इस इतिहास से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है. KVP में रिटर्न और मैच्योरिटी अवधि ब्याज दर के साथ बदल सकती है. इसलिए केवल आज की दर देखकर कई साल आगे का अनुमान लगाना सही तरीका नहीं है.

KVP का ब्याज टैक्स फ्री नहीं है

KVP का एक ऐसा पहलू है जो वास्तविक रिटर्न को प्रभावित करता है. इस निवेश से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं है. दिए गए नियमों के मुताबिक KVP पर अर्जित ब्याज को Income from Other Sources के तहत टैक्सेबल माना जाता है और निवेशक की लागू आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स देनदारी बन सकती है. KVP में Section 80C के तहत टैक्स deduction का लाभ भी नहीं मिलता.

इसका मतलब यह है कि कागज पर 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर दिखने के बावजूद हर निवेशक का वास्तविक after-tax return एक जैसा नहीं होगा. यही KVP का छिपा हुआ एंगल है. अगर कोई निवेशक केवल 7.5 प्रतिशत को देखकर इसकी तुलना किसी दूसरे निवेश विकल्प से करता है, तो तुलना अधूरी होगी. उसे टैक्स के बाद मिलने वाली वास्तविक रकम भी देखनी चाहिए.

मृत्यु की स्थिति में क्या होता है?

KVP खाताधारक की मृत्यु होने पर भी पैसा फंसता नहीं है. अगर single account holder या joint account के सभी खाताधारकों की मृत्यु हो जाती है, तो जमा राशि nominee या legal successor को भुगतान की जा सकती है. यदि joint account में एक या दो खाताधारकों की मृत्यु होती है, तो बचे हुए खाताधारक या खाताधारक खाते के मालिक माने जाते हैं और उनके पास खाता जारी रखने या बंद करने का विकल्प होता है.

कुछ परिस्थितियों में nominee या legal heirs खाते को मैच्योरिटी तक जारी रखने का विकल्प भी चुन सकते हैं. इससे परिवार के लिए यह योजना केवल निवेश का साधन नहीं, बल्कि लंबी अवधि की वित्तीय योजना का हिस्सा भी बन सकती है.

KVP खाते को ट्रांसफर या गिरवी भी रखा जा सकता है

KVP खाते को कुछ निर्धारित परिस्थितियों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है. इनमें खाताधारक की मृत्यु के बाद nominee या legal heir को ट्रांसफर, joint holder की मृत्यु के बाद surviving holder को ट्रांसफर, अदालत के आदेश और pledge जैसी स्थितियां शामिल हैं.

खाते को कुछ स्वीकृत संस्थाओं के पक्ष में सुरक्षा के तौर पर pledge भी किया जा सकता है. इनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, RBI, scheduled bank, cooperative society, government company और कुछ अन्य निर्धारित संस्थाएं शामिल हैं. यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो अपने निवेश को केवल निष्क्रिय जमा की तरह नहीं रखना चाहते बल्कि निर्धारित नियमों के तहत उसे security के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं.

2026 में KVP किसके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है?

KVP की मौजूदा 7.5 प्रतिशत दर और 115 महीने की अवधि को देखते हुए यह उन निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है जो लंबी अवधि तक पैसा बनाए रख सकते हैं और बाजार आधारित उतार-चढ़ाव से बचना चाहते हैं. इसके उलट अगर किसी व्यक्ति को अगले एक-दो साल में घर, पढ़ाई, शादी, कारोबार या किसी आपात जरूरत के लिए पैसा चाहिए, तो पूरी बचत KVP में डालना समझदारी नहीं हो सकती. असल फैसला सिर्फ यह देखकर नहीं होना चाहिए कि पैसा डबल होगा या नहीं. यह देखना चाहिए कि पैसा कब चाहिए, टैक्स के बाद कितना मिलेगा और निवेश के दौरान liquidity की कितनी जरूरत पड़ेगी.

2026 में KVP का सीधा हिसाब क्या कहता है?

अगस्त 2026 में KVP में 1 लाख रुपये लगाने वाले निवेशक के लिए मौजूदा नियमों के आधार पर लक्ष्य 2 लाख रुपये की मैच्योरिटी है. अवधि 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने है. इस तरह यह योजना जल्दी पैसा डबल करने की स्कीम नहीं, बल्कि लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाने का तरीका है.

एनएससी के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि KVP की ब्याज दर हमेशा एक जैसी नहीं रही है. इसलिए भविष्य में नए निवेश करने वालों के लिए लागू दर और मैच्योरिटी अवधि अलग हो सकती है. मौजूदा खाते के लिए निवेश के समय तय नियमों को देखना ज्यादा अहम है.

आम निवेशक के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि KVP में असली फायदा सिर्फ ब्याज दर में नहीं, बल्कि लंबे समय तक पैसा लगाए रखने में है. वहीं टैक्स और liquidity को नजरअंदाज करने पर दिखने वाला रिटर्न और वास्तविक फायदा अलग हो सकता है.

इसलिए 2026 में KVP चुनने से पहले तीन सवाल जरूर पूछें: क्या मुझे अगले 9 साल 7 महीने इस रकम की जरूरत नहीं होगी, क्या मैं ब्याज पर लगने वाले टैक्स को ध्यान में रख रहा हूं और क्या मेरे पास आपात स्थिति के लिए अलग बचत मौजूद है? इन सवालों का जवाब हां है, तभी KVP आपके वित्तीय लक्ष्य में बेहतर तरीके से फिट हो सकता है.

ये बात समझ लें

National Savings Institute, Ministry of Finance; India Post. NSI के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर 2026 में KVP की ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है और मैच्योरिटी अवधि 115 महीने है. India Post के अनुसार KVP में न्यूनतम जमा 1000 रुपये है और premature encashment 2 साल 6 महीने के बाद उपलब्ध है.

Disclaimer: यह खबर केवल सूचनात्मक उद्देश्य से है. इसमें दी गई जानकारी को निवेश, वित्तीय, टैक्स या कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए. KVP में निवेश से पहले मौजूदा सरकारी नियम, लागू ब्याज दर, टैक्स प्रभाव और अपनी वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखें.

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