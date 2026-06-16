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सड़क किनारे चाय से शुरू हुआ सफर, आज 400+ आउटलेट वाला ब्रांड कैसे बना? जानिए वायरल स्टार्टअप की असली कहानी

MBA की परीक्षा में सफलता न मिलने के बाद भी हार न मानने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे ने एक छोटे से चाय स्टॉल को अपनी सोच, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया की ताकत से देशभर में पहचान दिलाई. उनकी कहानी उद्यमिता और नए नजरिए की मिसाल बन चुकी है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 16, 2026, 07:09 AM IST

सड़क किनारे चाय से शुरू हुआ सफर, आज 400+ आउटलेट वाला ब्रांड कैसे बना? जानिए वायरल स्टार्टअप की असली कहानी

Prafull-Billore-MBA-Chaiwala (Photo Social Media)

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क्या एक असफल छात्र, जो कभी MBA एग्जाम तक पास नहीं कर पाया, चाय बेचकर देशभर में ब्रांड बना सकता है? Prafull Billore की कहानी यही दिखाती है कि अगर सोच बड़ी हो तो एक छोटा सा चाय का स्टॉल भी पहचान बदल सकता है.

शुरुआत: फेलियर से जन्मी नई राह

Prafull Billore मध्य प्रदेश से हैं. उन्होंने MBA करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली.इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी के बजाय खुद का कुछ शुरू करने का फैसला किया. उनके पास बड़ा निवेश नहीं था, इसलिए उन्होंने बेहद छोटे स्तर पर अहमदाबाद में एक चाय का स्टॉल शुरू किया.

 “MBA Chai Wala” आइडिया कैसे बना?

शुरुआत में उनका स्टॉल साधारण था, लेकिन एक चीज अलग थी- नाम और स्टोरीटेलिंग. “MBA Chai Wala” नाम ने लोगों का ध्यान खींचा और धीरे-धीरे लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि कहानी सुनने आने लगे. यहां से उन्हें सोशल मीडिया ने बड़ा प्लेटफॉर्म दिया.

सोशल मीडिया ने बदल दी किस्मत

Instagram और YouTube ने उनके ब्रांड को तेजी से फैलाया. लोग उनके वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच और चाय स्टॉल के विजुअल्स शेयर करने लगे. इससे लोकल पहचान नेशनल लेवल पर पहुंची, स्टॉल ब्रांड में बदल गया और  युवाओं में एक अलग पहचान बनी

बिजनेस मॉडल: सिर्फ चाय नहीं, ब्रांड अनुभव

आज MBA Chai Wala सिर्फ एक स्टॉल नहीं है, बल्कि एक ब्रांड एक्सपीरियंस बन चुका है:

  • फ्रेंचाइज़ मॉडल
  • इवेंट्स और पब्लिक स्पीकिंग
  • ब्रांडेड आउटलेट्स
  • युवाओं के लिए मोटिवेशनल पोजिशनिंग

आपके लिए इसमें क्या सीख छिपी है?

इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि फेलियर अंत नहीं होता. नाम और स्टोरी भी बिजनेस बना सकते हैं.  सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा ग्रोथ टूल है. छोटे स्टार्ट से भी बड़ा ब्रांड बन सकता है.

एक जरूरी सच्चाई

यह भी समझना जरूरी है कि यह ब्रांड सफल जरूर है, लेकिन “अरबों का कारोबार” जैसा दावा सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं है. इसका ग्रोथ मॉडल अभी भी तेजी से विस्तार कर रहा है

Prafull Billore की कहानी यह साबित करती है कि भारत में आज भी बड़े बिजनेस के लिए शुरुआत बड़े पैसे से नहीं, बल्कि बड़े आइडिया और सही कम्युनिकेशन से होती है. एक छोटा सा चाय स्टॉल भी अगर सही तरीके से ब्रांड किया जाए, तो वह पहचान बदल सकता है.

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