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60,000 के शुरुआती निवेश को इस युवा ने बना दिया ₹30 लाख टर्नओवर वाला बिज़नेस, जाने कैसे गैराज से शुरू हुआ मॉडिफिकेशन का कारोबार

How bike modification became business with turnover of 3 million rupees: क्या कोई शौक सिर्फ टाइमपास से शुरू होकर पूरा बिजनेस बन सकता है? दिल्ली के एक युवा की कहानी इस सवाल का जवाब देती है. जहां ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश में भटकते हैं, वहीं उन्होंने अपने जुनून को ही कमाई का जरिया बना लिया.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 19, 2026, 06:25 AM IST

60,000 के शुरुआती निवेश को इस युवा ने बना दिया ₹30 लाख टर्नओवर वाला बिज़नेस, जाने कैसे गैराज से शुरू हुआ मॉडिफिकेशन का कारोबार

शौक से शुरू हुआ सफर बना बिज़नेस, 60,000 रुपये ने बदल दी इस युवक की किस्मत (फोटो एआई+सोशल मीडिया)

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Low investment startup bike customization: आज ज्यादातर लोग अपने शौक को सिर्फ टाइमपास मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसी शौक को गंभीरता से लिया जाए तो जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक साधारण स्केच से शुरू हुआ सफर कैसे आज एक यूनिक हैंडक्राफ्टेड बाइक बिजनेस में बदल गया, यह कहानी उसी सोच को दिखती है. पढ़ाई के बाद नौकरी की दौड़ छोड़कर जुनून को चुनने वाले इस युवक ने साबित कर दिया कि क्रिएटिविटी भी कमाई का मजबूत रास्ता बन सकती है और सही दिशा मिले तो शौक भी लाखों की आमदनी का जरिया बन जाता है.

सिर्फ 60 हजार रुपये से शुरू हुआ यह सफर आज लाखों रुपये की सालाना कमाई और दर्जनों लोगों को रोजगार देने तक पहुंच चुका है. खास बात यह है कि यह कहानी सिर्फ कमाई की नहीं, बल्कि जुनून को दिशा देने की भी है.

बचपन का स्केच बनाने का शौक बना करियर की नींव

दिल्ली के नवनीत को बचपन से ही अलग-अलग तरह की बाइक डिजाइन करने और उनके स्केच बनाने का शौक था. यह शौक धीरे-धीरे जुनून में बदला और उन्होंने इसे ही अपना करियर बनाने का फैसला किया. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिससे उन्हें तकनीकी समझ मिली. यही समझ आगे चलकर उनके बिजनेस का सबसे मजबूत अधार बनी. आम तौर पर लोग शौक को अलग रखते हैं, लेकिन यहां शौक ही भविष्य की कमाई का रास्ता बन गया.

नीव मोटरसाइकिल के नाम से शुरू हुआ हाथ से बना अनोखा बिजनेस

पढ़ाई पूरी करने के बाद नवनीत ने नीव मोटरसाइकिल नाम से अपना काम शुरू किया. शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई, लेकिन डिजाइन और क्रिएटिविटी की वजह से उनके काम ने धीरे-धीरे पहचान बनानी शुरू की. उनकी खासियत यह है कि वे हर बाइक को हाथ से डिजाइन करते हैं. यानि हर मॉडल यूनिक होता है और ग्राहक की पसंद के अनुसार तैयार किया जाता है. यही पर्सनलाइजेशन इस बिजनेस को अलग बनाता है.

60 हजार की शुरुआत से 30 लाख सालाना तक का सफर

इस बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 60 हजार रुपये से हुई थी. शुरुआती दौर में संसाधन सीमित थे, लेकिन मेहनत और लगातार प्रयोग ने इसे आगे बढ़ाया. आज स्थिति यह है कि यह बिजनेस सालाना करीब 25 से 30 लाख रुपये की कमाई तक पहुंच चुका है. एक बाइक मॉडिफिकेशन की कीमत औसत 1.5 लाख रुपये तक होती है, जो डिजाइन और डिमांड के अनुसार बदलती रहती है. इस मॉडल से यह साफ है कि छोटे निवेश के साथ भी अगर स्किल और क्रिएटिविटी मजबूत हो तो बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है.

सोशल मीडिया ने दिलाई पहचान, देश-विदेश से मिल रहे ऑर्डर

इस बिजनेस की ग्रोथ में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही है. नवनीत द्वारा डिजाइन की गई बाइक्स के वीडियो और फोटो वायरल होने लगे, जिसके बाद लोगों का ध्यान उनकी ओर गया. अब स्थिति यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी कस्टम ऑर्डर आने लगे हैं. यह बदलाव दिखाता है कि आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी छोटे बिजनेस को ग्लोबल पहचान दिला सकते हैं.

रोजगार का भी बना जरिया, 10 से ज्यादा लोगों को मिला काम

इस छोटे से स्टार्टअप ने सिर्फ मालिक को ही फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दिया है. आज इस काम में 10 से 12 लोग जुड़े हुए हैं. यह पहल यह भी दिखती है कि एक क्रिएटिव बिजनेस आइडिया न सिर्फ आत्मनिर्भरता देता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करता है.

क्यों खास है यह कहानी आम लोगों के लिएय़

यह कहानी सिर्फ बाइक मॉडिफिकेशन की नहीं है. यह इस सोच की कहानी है कि अगर किसी के पास हुनर और जुनून है, तो बड़ी पूंजी के बिना भी शुरुआत की जा सकती है. आज के युवाओं के लिए यह उदाहरण है कि नौकरी के अलावा भी कई रास्ते हैं. खासकर क्रिएटिव और स्किल आधारित फील्ड में कम लागत में भी बड़ा अवसर छिपा होता है.

दिल्ली के नवनीत का यह सफर बताता है कि शौक अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह पहचान और आय दोनों का जरिया बन सकता है. 60 हजार रुपये से शुरू हुआ यह बिजनेस आज लाखों की कमाई और रोजगार का माध्यम बन चुका है.

यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को सिर्फ शौक मानकर छोड़ देते हैं. सही दिशा, लगातार मेहनत और थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ छोटा आइडिया भी बड़ा बिजनेस बन सकता है.

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