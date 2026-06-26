ई-कचरे से संपत्ति बनाने का मौका कैसे मिलेगा? जानिए नमो ई-वेस्ट का मास्टर प्लान और कैसे मिलेंगे इससे दुर्लभ धातु  

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Namo eWaste management: नमो ई-वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड अब केवल ई-कचरा रिसाइक्लर नहीं, बल्कि रिसोर्स रिकवरी कंपनी बन रही है. कंपनी अपनी हाइड्रोलरजी तकनीक से लिथियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ खनिजों को पुनः प्राप्त कर रही है. मजबूत योजनाओं और 500% राजस्व वृद्धि लक्ष्य के साथ यह सर्कुलर इकोनॉमी खड़ी हो रही
क्या आप जानते हैं कि आपके घरों और दफ्तरों में बेकार पड़ा पुराना लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी भविष्य का सोना बन सकती है? जी हां, भारत की एक छोटी कंपनी अब ई-कचरे को महज कूड़ा नहीं, बल्कि भविष्य के कीमती खनिजों का भंडार मानकर काम कर रही है. नमो ई-वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड की योजनाएं कुछ ऐसी हैं कि कंपनी ने आने वाले कुछ सालों में अपने रेवेन्यू में 500 प्रतिशत से ज्यदा की उछाल का लक्ष्य रखा है.
ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर दृष्टी आइएस और पैसा लाइव के अनुसार यह खबर न केवल निवेशकों के लिए, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूक हर उस व्यक्ति के लिए अहम है जो देख रहा है कि कैसे सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल भारत में बड़ी क्रांति लाने वाला है.
कचरे में कैसे होगी सोने जैसी चमक?
tradebrains की रिपोर्ट्स के अनुसार नमो ई-वेस्ट अब केवल कचरा इकट्ठा करने वाली कंपनी नहीं रह गई है. कंपनी का असली गेम-चेंजर प्लान है 'क्रिटिकल मिनरल रिकवरी'. इसका मतलब है कि पुरानी बैटरियों से लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसी महंगी धातुओं को फिर से निकालना. ये वे सामग्रियां हैं जिनके लिए आज पूरी दुनिया चीन या अन्य देशों की तरफ देखती है. कंपनी नासिक में एक पायलट प्लांट लगा रही है और हरियाणा में एक बड़ा रिफाइनिंग सेंटर खोलने की तैयारी में है. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि देश को कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, जिससे ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होने की उम्मीद बढ़ेगी.
हैदराबाद से बदलेगी सप्लाई चेन की गणित क्या है?
कंपनी का हैदराबाद में नया 25,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला प्लांट अगस्त-सितंबर 2026 तक शुरू होने जा रहा है. दक्षिण भारत भारत के कुल ई-कचरे का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है, और अभी तक वहां से कचरा उत्तर भारत तक लाने में बहुत पैसा और ऊर्जा बर्बाद होती थी. इस नए प्लांट से न केवल कंपानी का लॉजिस्टिक खर्च कम होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया तेज होगी. यह विकास आम जनता के लिए एक संदेश है कि कैसे सही तकनीक के इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को मुनाफे के साधन में बदला जा सकता है.
इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान प्रबंधन के कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान प्रबंधन ने बताया गया कि "हालिया इन्वेस्टर कॉल के दौरान कंपनी प्रबंधन ने आश्वस्त किया है कि उनका ध्यान केवल वॉल्यूम बढ़ाने पर नहीं, बल्कि क्रिटिकल मिनरल रिकवरी के जरिए 'वैल्यू एडिशन' पर है, जो भविष्य में कंपनी के मुनाफे को नई ऊंचाई देगा.
कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान प्रबंधन ने बताया कि कंपनी अब एक साधारण रिसाइक्लर से बदलकर 'रिसोर्स रिकवरी' कंपनी बनने की दिशा में बढ़ रही है. नासिक में स्थापित किया जा रहा हाइड्रोलरजी (Hydrometallurgy) पायलट प्लांट एक गेम-चेंजर साबित होगा. इसाका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज को 90 प्रतिशत से अधिक दक्षता के साथ निकालना है, जो कंपनी के मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार लाएगा.
सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
namoewaste की वेबसाइट के अनुसार भारत में ई-कचरे (E-Waste) का पुनर्चक्रण केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि यह आर्थिक अवसर भी बनता जा रहा है. सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि जागरूकता और सही प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव है. यही कारण है कि कई कंपनियां और विनिर्माण इकाइयां उपलब्ध नियमों और सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं.
इसी संदर्भ में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है. इसके तहत निर्माता, उत्पादक, आयातक और बड़े उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों के उपयोग के बाद उत्पन्न होने वाले ई-कचरे के सुरक्षित संग्रह, पुनर्चक्रण और निपटान की जिम्मेदारी निभानी होती है.
ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 और 2018 के संशोधनों के अनुसार संबंधित संस्थाओं के लिए वार्षिक ईपीआर लक्ष्य तय किए गए हैं. इन दायित्वों को पूरा करने में विशेषीकृत ई-वेस्ट प्रबंधन कंपनियां कई तरह की सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनमें सीपीसीबी के साथ पंजीकरण प्रक्रिया में सहयोग, निर्धारित पुनर्चक्रण लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता, नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना और जिम्मेदार ई-कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं.
ई-कचरे के पुनर्चक्रण के अलावा आईटी एसेट डिस्पोजिशन (ITAD) सेवाएं भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं. इनका उद्देश्य पुरानी या अनुपयोगी आईटी परिसंपत्तियों का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल निपटान करना है. इसमें प्रमाणित डेटा विनाश (Data Destruction), संसाधनों की अधिकतम रिकवरी, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के माध्यम से परिसंपत्तियों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने जैसी प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
कुल मिलाकर, प्रभावी ई-कचरा प्रबंधन और जिम्मेदार आईटी परिसंपत्ति निपटान न केवल नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सतत विकास, संसाधन संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान करते हैं.
कंपनी का आर्थिक गणित और भविष्य की राह क्या होगी?
नमो ई-वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड की नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग (FY25-26 रिपोर्ट्स बताती है कि वित्तीय मोर्चे पर बात करें तो कंपनी काफी मजबूत स्थिति में है. वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का मुनाफा 70 प्रतिशत बढ़कर 14.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. सबसे खास बात यह है कि कंपनी लगभग कर्ज-मुक्त है और अपनी आगे की विस्तर योजनाओं के लिए बैंक के कर्ज पर निर्भर रहने के बजाय खुद के मुनाफे (इंटरनल अक्रूअल) का इस्तेमाल कर रही है. कंपनी का लक्ष्य अपने राजस्व को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,100 करोड़ रुपये तक ले जाने का है. इसका सीधा असर कंपनी की कार्यक्षमत पर पड़ेगा, क्योंकि बैटरी रीसाइक्लिंग का उपयोग (यूटिलाइजेशन) अगले कुछ सालों में 90 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है.
कौन सा अनदेखा नजरिया, जो मायने रखता है?
इस पूरी कहानी का एक पहलू यह है कि यह कंपनी अनौपचारिक सेक्टर (कबाड़ी) पर अपनी निर्भरता को खत्म कर रही है. अभी भी भारत का बड़ा ई-कचरा अनौपचारिक तरीके से रिसाइकिल होता है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. कंपनी सीधे ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) और बड़े कॉर्पोरेट घारानों से कचरा ले रही है, जिससे कचरा प्रबंधन में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी. यह एक ऐसा बदलव है जो आने वाले समय में प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को और कड़ा बनाएगा, जिससे हम सभी का जीवन थोड़ा और सुरक्षित और साफ-सुथरा होगा.
निवेशकों के लिए क्या सीख है इसमें?
नमो ई-वेस्ट का मॉडल स्पष्ट करता है कि भविष्य सर्कुलर इकोनॉमी का है. कंपनी का लक्ष्य पारंपरिक रिसाइक्लिंग से निकलकर 'संसाधन रिकवरी' की ओर बढ़ना है. हालांकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है और कंपनी का पी/ई रेश्यो इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कंपनी का विजन और जिस सेक्टर में वह काम कर रही है, वह भविष्य की बड़ी जरूरतों को दर्शाता है. किसी भी बड़े फैसले से पहले यह जरूर समझें कि ई-वेस्ट मैनेजामेंट अब केवल सफाई का काम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का एक नया और जरूरी हिस्सा बन चुका है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है. शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने प्रमाणित निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य करें.
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