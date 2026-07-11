7 हजार कमाने वाली इंग्लिश टीचर कैसे कमा रहीं 2 लाख महीना? रात में 3 घंटे की रील ने बना दिया GenZ की रोल मॉडल 

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How to earn money from online teaching: नौकरी के साथ रात-रात भर जागकर वीडियो बनाने वाली सुरभि गोयल ने रूढ़िवादी तानों को पीछे छोड़ते हुए 'Unscrew English' ब्रैंड खड़ा किया. आज वह सोशल मीडिया और ऑनलाइन टीचिंग के दम पर हर महीने 2 लाख रुपये कमा रही हैं, जो हर लोगों के लिए एक मिसाल है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 11, 2026, 08:12 AM IST

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दिन में स्कूल की चौक और रात को 3 बजे तक एडिटिंग का संघर्ष

सुरभि गोयल की शुरुआत किसी आलीशान स्टूडियो से नहीं हुई थी. वह दिनभर एक स्कूल में 9 से 5 की थका देने वाली नौकरी करती थीं. लेकिन उनके सपने इस नौकरी से कहीं बड़े थे. स्कूल से आने के बाद जब लोग आराम करते हैं, सुरभि तब अपने कमरे के एक कोने में ट्राइपॉड और एक साधारण कैमरा सेट करती थीं. रात के 2 से 3 बजे तक रिसर्च करना, वीडियो शूट करना और फिर उसे खुद ही एडिट करना उनकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी. शुरुआत में कई वीडियो फेल हुए, व्यूज नहीं आए और अंदर से टूट जाने वाला डर भी सामने आया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. यह संघर्ष सिखाता है कि सफलता रातोंरात नहीं मिलती, उसके पीछे कई रातों की नींद गंवानी पड़ती है.

तुम लड़की हो इसलिए व्यूज आते हैं, तानों को बनाया कामयाबी की सीढ़ी

जब सुरभि ने सोशल मीडिया पर 'Unscrew English' नाम से पढ़ाना शुरू किया, तो उन्हें सिर्फ तकनीकी दिक्कतों का ही सामना नहीं करना पड़ा. समाज की सोच और इंटरनेट पर बैठे ट्रोलर्स ने उन पर तंज कसे. लोगों ने यहां तक कहा कि "तुम लड़की हो, इसलिए तुम्हारे वीडियो पर व्यूज आते हैं." ऐसे कमैंट्स किसी भी इंसान का हौसला तोड़ सकते हैं, लेकिन सुरभि ने इन रूढ़िवादी तानों को अपनी ताकत बना लिया. उन्होंने अपनी रील्स की क्वालिटी और कंटेंट पर फोकस रखा. नतीजा यह हुआ कि महज 2 महीने की लगातार मेहनत के बाद उनकी एक रील 1.2 मिलियन (12 लाख) व्यूज पार कर गई और रातोंरात 30 हजार फॉलोअर्स बढ़ गए. यह उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था जो महिलाओं की मेहनत को किस्मत या जेंडर से जोड़कर देखते हैं.

सोशल मीडिया सिर्फ टाइमपास नहीं, कमाई का सबसे बड़ा जरिया है

अक्सर लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन सुरभि ने इसे एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल दिया. आज वह सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक सफल आंत्रप्रेन्योर हैं. वह Spoken English, Pronunciation, Vocabulary और IELTS की तैयारी ऑनलाइन करवाती हैं. उनकी कमाई का जरिया सिर्फ यूट्यूब मॉनेटाइजेशन नहीं है, बल्कि वे ऑनलाइन पेड क्लासेस, ब्रैंड कोलैबोरेशन और पर्सनल ब्रैंडिंग के जरिए हर महीने 2 लाख रुपये से ज्यादा कमा रही हैं. आम लोगों के लिए इसमें सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप किसी एक चीज में माहिर हैं, चाहे वह कुकिंग हो, कोडिंग हो या टीचिंग तो आप उसे सोशल मीडिया के जरिए एक बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं.

एक सही फैसला और आपकी जिंदगी बदलने का सीधा फॉर्मूला

जोश टॉक्स आशा के मंच पर साझा की गई सुरभि की यह कहानी यह साफ करती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको किसी बड़े शहर में जाने या बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है. आज के डिजिटल युग में वर्क फ्रॉम होम और कंटेंट क्रिएशन हर उस हाउसवाइफ, स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए खुला रास्ता है जो अपनी किस्मत खुद बदलना चाहते हैं. सुरभि का मानना है कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही फैसला, एक सही स्किल और उसे इंटरनेट पर अपलोड करने की हिम्मत चाहिए होती है. अगर आप आज शुरुआत नहीं करेंगे, तो कल भी उसी जगह खड़े रहेंगे जहां आज हैं.

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