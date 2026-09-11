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हॉस्पिटल के बेड से 3 करोड़ व्यूज तक, न कैमरा था न टीम; मोबाइल से शुरू किया काम और सेलिब्रिटी कंटेंट ने बदल दी किस्मत

English communication journey: साक्षी तिवारी कभी क्लास में सही जवाब जानते हुए भी अंग्रेजी बोलने से डरती थीं. पैर में फ्रैक्चर के बाद बेड रेस्ट के दौरान भी उन्होंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा. एक मोबाइल से शुरू हुई यूट्यूब यात्रा सेलिब्रिटी कंटेंट के जरिए 3 करोड़ व्यूज तक पहुंच गई.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 11, 2026, 07:08 AM IST

हॉस्पिटल के बेड से 3 करोड़ व्यूज तक, न कैमरा था न टीम; मोबाइल से शुरू किया काम और सेलिब्रिटी कंटेंट ने बदल दी किस्मत

पहले अंग्रेजी बोलने में डर, फिर अंग्रेजी सिखाकर बनाई पहचान (फोटो एआई)

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कई लोग यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए महंगे कैमरे, माइक्रोफोन और टीम का इंतजार करते हैं. साक्षी तिवारी की कहानी इसका उल्टा उदाहरण है. जोश टॉक्स आषा के इंस्पायरिंग एपिसोड में उन्होंने बताया कि उन्होंने बिना कैमरा, बिना माइक्रोफोन, बिना टीम और बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के अपने यूट्यूब सफर की शुरुआत की.

उनका शुरुआती सफर सिर्फ कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं था. अंग्रेजी बोलने का डर कभी उनकी बड़ी परेशानी था. क्लास में जवाब पता होने के बावजूद उसे अंग्रेजी में बोलने से हिचकिचाहट होती थी. आगे चलकर यही डर उनकी ताकत में बदल गया और उन्होंने अंग्रेजी कम्युनिकेशन सिखाने को अपने काम का हिस्सा बनाया.

पैर में फ्रैक्चर हुआ फिर भी नहीं रुकीं

साक्षी की कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ उस समय आया जब उनका पैर फ्रैक्चर हो गया. बेड रेस्ट के बावजूद उन्होंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया. उनके पास न बड़ा सेटअप था और न कोई प्रोडक्शन टीम. इसके बावजूद मोबाइल फोन के जरिए कंटेंट तैयार होता रहा.

यह हिस्सा उन लोगों के लिए खास मायने रखता है जो किसी काम को शुरू करने के लिए परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं. साक्षी का अनुभव बताता है कि शुरुआत के लिए महंगा सेटअप हमेशा जरूरी नहीं होता. कई बार उपलब्ध साधनों से लगातार काम करते रहना ज्यादा अहम होता है.

अंग्रेजी ट्रेनर से यूट्यूब क्रिएटर तक पहुंचा सफर

साक्षी ने आगे अंग्रेजी ट्रेनर के तौर पर काम किया और देशभर में शिक्षकों को ट्रेनिंग देने तक पहुंचीं. यानी यूट्यूब से पहले ही उनके पास अंग्रेजी कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग का अनुभव था.

यही अनुभव बाद में उनके डिजिटल कंटेंट की नींव बना. अंग्रेजी सीखने वाले आम लोगों की परेशानी को समझने के कारण वह ऐसे विषयों पर कंटेंट बनाने लगीं जिन्हें रोजमर्रा की बातचीत से जोड़ा जा सके. इससे उनकी विशेषज्ञता और कंटेंट दोनों एक-दूसरे को मजबूत करते गए.

सेलिब्रिटीज की अंग्रेजी वाली गलतियों से बना वायरल आइडिया

साक्षी के यूट्यूब सफर में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू में अंग्रेजी से जुड़ी गलतियों और प्रोनन्सिएशन को कंटेंट का हिस्सा बनाना शुरू किया.

यह ऐसा आइडिया था जिसे लेकर उन्हें लोगों की प्रतिक्रिया की चिंता भी थी. लोगों ने कहा कि सेलिब्रिटीज नाराज़ हो सकते हैं. लेकिन यही कंटेंट बाद में तेजी से वायरल हुआ.

इस फॉर्मेट में सिर्फ अंग्रेजी सिखाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि दर्शकों को यह भी दिखाया गया कि सार्वजनिक बातचीत में अंग्रेजी बोलते समय किन गलतियों से बचा जा सकता है. इसी वजह से कंटेंट मनोरंजन और सीखने, दोनों से जुड़ गया.

3 करोड़ व्यूज और पहली कमाई ने बदली दिशा

जो कंटेंट एक अलग प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ था, उसने बाद में बड़े स्तर पर दर्शक जुटाए. जोश टॉक्स आषा के मुताबिक साक्षी के इस सफर में एक वीडियो को 3 करोड़ व्यूज मिले. उनकी यूट्यूब यात्रा में पहली कमाई और सिल्वर प्ले बटन भी अहम पड़ाव रहे.

यहां सबसे बड़ी सीख सिर्फ व्यूज की संख्या नहीं है. असली बदलाव यह था कि साक्षी ने अपने पहले से मौजूद ज्ञान को ऐसे फॉर्मेट में बदला जिसे बड़ी संख्या में लोग देखना और सीखना चाहते थे.

क्या है इस कहानी की असली सीख?

साक्षी तिवारी की कहानी का सबसे उपयोगी पहलू यह है कि उन्होंने अपनी कमजोरी को ही आगे चलकर अपनी ताकत बनाया. अंग्रेजी बोलने का डर जिस लड़की को कभी पीछे खींचता था, वही बाद में लोगों को अंग्रेजी कम्युनिकेशन सिखाने लगीं.

उनका सफर यह भी दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफल होने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है. किसी एक समस्या को समझना, लगातार कंटेंट बनाना और उसे अलग तरीके से पेश करना भी बड़ा फर्क पैदा कर सकता है.

खास तौर पर उन लोगों के लिए यह कहानी महत्वपूर्ण है जो नौकरी या पढ़ाई के साथ कोई डिजिटल काम शुरू करना चाहते हैं. शुरुआत में महंगा कैमरा या बड़ी टीम नहीं, बल्कि विषय की समझ और लगातार काम करने की क्षमता ज्यादा काम आ सकती है.

सबसे बड़ा सबक डर से आगे निकलने का है

साक्षी की यात्रा को केवल 3 करोड़ व्यूज की सफलता के तौर पर देखना अधूरा होगा. इस कहानी का असली केंद्र वह बदलाव है जिसमें अंग्रेजी बोलने से डरने वाली लड़की ने उसी भाषा को अपना करियर और डिजिटल पहचान बनाने का जरिया बना लिया.

फ्रैक्चर के दौरान बेड से कंटेंट बनाना, सीमित संसाधनों में यूट्यूब शुरू करना और फिर सेलिब्रिटी इंटरव्यू के जरिए अलग पहचान बनाना उनके सफर के ऐसे हिस्से हैं जो बताते हैं कि लगातार प्रयास कई बार संसाधनों की कमी से बड़ा साबित हो सकता है.

साक्षी तिवारी की कहानी उन लोगों के लिए खास संदेश देती है जो किसी काम को शुरू करने से पहले यह सोचकर रुक जाते हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसा, साधन या आत्मविश्वास नहीं है. कभी-कभी शुरुआत के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ पहला कदम होता है.

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