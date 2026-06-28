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हजारों किलोमीटर दूर युद्ध, लेकिन ईएमआई और खर्च आपके बढ़ेंगे, जानिए इस नए खतरे का पूरा गणित

होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता सैन्य तनाव वैश्विक सप्लाई चेन को तोड़ रहा है, जिससे शिपिंग लागत में 35 प्रतिशत का उछाल आया है. यह संकट न केवल कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर कर रहा है, बल्कि भारत में महंगाई और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर सीधा असर डालने वाला है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 28, 2026, 08:08 AM IST

हजारों किलोमीटर दूर युद्ध, लेकिन ईएमआई और खर्च आपके बढ़ेंगे, जानिए इस नए खतरे का पूरा गणित

तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब होगा महंगा, कर लें ग्लोबल संकट की तैयारी (फोटो एआई)

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होर्मुज जलडमरूमध्य का यह नया संकट सिर्फ समंदर की लहरों में हलचल नहीं है, बल्कि यह आपकी रसोई के बजट और आने वाले समय के खर्चों की दिशा तय करने वाला एक बड़ा बदलाव है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दूसरी तरफ हो रही सैन्य हलचल का असर आपके शहर के पेट्रोल पंप या मॉल में बिकने वाले सामान की कीमत पर कैसे पड़ता है? यह रिपोर्ट हालिया समुद्री डेटा, CENTCOM की आधिकारिक घोषणाओं और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के जून 2026 के विश्लेषणों पर आधारित है और उसी अदृश्य कड़ी को समझने की कोशिश मार्केट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय से करते हैं जो आपको और इस वैश्विक घटना को जोड़ती है.

महंगाई का नया कनेक्शन और क्या है?

होर्मुज जलडमरूमध्य में बीते कुछ दिनों से जो सैन्य तनाव बढ़ रहा है, वह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक खतरे की घंटी है. असल में, यह रास्ता दुनिया के लिए तेल और गैस की सबसे बड़ी पाइपलाइन की तरह है. जब भी यहां तनाव बढ़ता है, शिपिंग कंपानियां अपने जहाज वहां से गुजारने में डरती हैं. अभी की स्थिति यह है कि रोजाना गुजरने वाले जहाजों की तादाद सिमटकर सिर्फ 8 प्रतिशत के करीब आ गई है. जब सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह टूटती है, तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है और अंत में हम देखते हैं कि पेट्रोल-डीजल के भाव चढ़ने लगते हैं.

क्यों होगा लंबा रास्ता और महंगी जेब?

देव बताते हैं कि अब एक नई हकीकत सामने आ रही है जिसे शिपिंग की दुनिया में केप ऑफ गुड होप रूट कहा जा रहा है. खतरा टालने के लिए ज्यादातर कार्गो जहाज अब अफ्रीका का चक्कर लगाकर लंबा सफर तय कर रहे हैं. इस बदलाव की वजह से समान आप तक पहुंचने में 10 से 14 दिन की देरी हो रही है. इस देरी का मतलब सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, बल्कि कंटेनर की कमी और भारी ईंधन खर्च है. नतीजा यह हो रहा है कि ग्लोबल शिपिंग रेट्स में 35 प्रतिशत तक का उछाल आ चुका है. इसका मतलब साफ है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जो विदेश से आती है या जिसका कच्चा माल अयात होता है, तो आने वाले हफ्तों में उसकी कीमत बढ़ना तय है.

महंगाई और बढ़ते तनाव का असर क्या हो सकता है?

U.S. सेंट्रल कमांड (CENTCOM), फॉक्स न्यूज़, और 'व्हाट्स गोइंग ऑन विद शिपिंग' (सल मर्कोगलियानो) की रिपोर्ट के अनुसार 26 जून, 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी बलों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइटों के साथ-साथ तटीय रडार इंस्टॉलेशन पर हमले किए हैं. यह तनाव 28 फरवरी, 2026 से जारी 'ईरान वॉर' का हिस्सा है.

यूरेशिया रिव्यू (IEA, IMF और फ़ेडरल रिज़र्व के डेटा का विश्लेषण), कैराग्लोब (सप्लाई चेन एनालिटिक्स) के अनुसार आपूर्ति पर असर तय है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का 20% तेल और LNG सप्लाई होती है, जो फिलहाल गंभीर रूप से प्रभावित है.वहीं, रूट का बदलाव भी है. केप ऑफ गुड होप रूट अपनाने से एशिया और यूरोप के बीच यात्रा में 10 से 14 दिनों की अतिरिक्त देरी हो रही है. लागत पर इसका असर होना भी तय है. एक ULCV (अल्ट्रा-लार्ज कंटेनर वेसल) के लिए इस अतिरिक्त यात्रा का ईंधन खर्च प्रति सफर 3,00,000 से 5,00,000 डॉलर तक बढ़ जाता है.वहीं, शिपिंग दरें भी बढ़ेंगी. ग्लोबल शिपिंग दरों और इंश्योरेंस प्रीमियम (War Risk Premium) में 35% तक का उछाल दर्ज किया गया है.

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि ईरान और अमेरिका के बीच हालिया संघर्ष ने तेल बाजार में 1.1 मिलियन बैरल प्रति दिन की मांग में कमी के साथ-साथ भारी अस्थिरता पैदा कर दी है. फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डलास के अनुसार, खाड़ी के तेल निर्यात में पूर्ण रुकावट वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा हटा सकती है, जिससे कीमतों में भारी उछाल संभव है.

कौन सा जोखिम जो सबको नहीं दिख रहा?

इस पूरी घटना का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर बहुत कम ध्यान जा रहा है, वह है इंश्योरेंस प्रीमियम. जब कोई जहाज होर्मुज के अशांत पानी से गुजरने की हिम्मत करता है, तो उसका बीमा खर्च आसमान छूने लगता है. कंपनियां अब युद्ध जोखिम प्रीमियम के नाम पर भारी शुल्क ले रही हैं. यह अतिरिक्त खर्च भी अंत में उपभोक्ता यानी आप पर ही डाला दिया जाता है. एक आम आदमी को लगता है कि उसे तेल और गैस के अलावा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि फर्टिलाइजर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज इस तनाव की वजह से महंगी हो रही है क्योंकि सब कुछ इसी शिपिंग कॉस्ट से जुड़ा है.

भारत के लिए क्या है चुनौतियां?

भारत के लिए इस स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती एनर्जी सिक्योरिटी है. हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. हालांकि, सरकार वैकल्पिक रास्तों और नए सोर्सेज की तलाश कर रही है, लेकिन कोई भी नया रास्ता रातों-रात सस्ता नहीं हो सकता. ऐसे में एक उपभोक्ता के रूप में आपको यह समझा लेना चाहिए कि बाजार में आने वाले समय में जो उतार-चढ़ाव दिखेंगे, उनके पीछे का मुख्य कारण सिर्फ बाजार का खेल नहीं, बल्कि होर्मुज का यह भू-राजनीतिक संकट है. आपको अपने बजट को थोड़ा लचीला रखना होगा क्योंकि अगले कुछ महीनों में ट्रांसपोर्टेशन लागत का असर सामान की कीमतों पर दिखना शुरू हो जाएगा.

देव बताते हैं कि, अगर होर्मुज में तनाव 30 दिनों से अधिक खिंचता है, तो शिपिंग दरों में आई बढ़ोतरी का सीधा असर भारत में आयातित वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर 5 से 8 प्रतिशत तक देखा जा सकता है.

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