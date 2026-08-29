करोड़ों का हेल्थ इंश्योरेंस, फिर भी क्यों देना पड़ता है अस्पताल का बिल? जानिए अनलिमिटेड पॉलिसी का ये हिडन रूल

How 'unlimited' is unlimited health insurance? असीमित हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हर मेडिकल खर्च का बिना सीमा भुगतान नहीं है. यह मुख्य रूप से पात्र अस्पताल में भर्ती के खर्चों पर तय बीमा सीमा खत्म करता है. कमरे का किराया, को-पेमेंट, डिडक्टिबल, वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन फिर भी लागू रह सकते हैं.

असीमित कवर की असली सीमा समझें

अस्पताल बिल पर जेब खर्च बचा नहीं

14 फीसदी मेडिकल महंगाई का बड़ा असर

20 लाख इलाज 10 साल में 74 लाख

पॉलिसी शर्तें प्रीमियम से ज्यादा जरूरी

सोचिए अस्पताल में इलाज का बिल लाखों रुपये पहुंच गया और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तय सीमा ही खत्म हो गई. ऐसे समय में असीमित बीमा राशि बड़ी राहत दे सकती है. लेकिन यहां एक अहम पेंच है. असीमित का मतलब यह नहीं है कि अस्पताल का हर खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी. इसका असली मतलब पात्र अस्पताल में भर्ती होने वाले दावों पर तय कुल मौद्रिक सीमा का खत्म होना है. बाकी नियम और शर्तें अपनी जगह बनी रहती हैं.

लाइव मिंट की रिपोर्ट में मणिपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के उत्पाद विकास प्रमुख विनीत गुप्ता के हवाले से असीमित बीमा राशि के कुछ हिडन रूल्स के बारे में बताया गया है और ये भी कि 'अनलिमिटेड' हेल्थ इंश्योरेंस असल में कितना अनलिमिटेड होता है?

10 लाख से 1 करोड़ की सीमा और असीमित कवर में फर्क

सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 10 लाख रुपये, 25 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये जैसी बीमा राशि हो सकती है. अगर पात्र दावों की रकम इस सीमा तक पहुंच जाती है तो पॉलिसी की कुल कवरेज सीमा खत्म हो सकती है.

असीमित बीमा राशि वाली पॉलिसी में, उसकी शर्तों के अधीन, यह कुल सीमा खत्म हो जाती है. यानी एक ही पॉलिसी अवधि में लंबे इलाज या कई अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में तय बीमा राशि खत्म होने का जोखिम कम हो सकता है.

आम पॉलिसीधारक के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ 10 या 20 लाख रुपये की फिक्स लिमिट देखकर भविष्य की सुरक्षा का अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होगा. खासकर तब जब इलाज महंगा हो और एक ही साल में कई बार अस्पताल जाना पड़ जाए.

असीमित कवर के बाद भी जेब से क्यों देना पड़ सकता है पैसा?

यहीं पर असीमित हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है. विनीत गुप्ता के मुताबिक असीमित बीमा राशि का मतलब यह नहीं है कि हर मेडिकल खर्च बिना किसी सीमा के कवर होगा. कमरे के किराये की सीमा, किसी खास प्रक्रिया पर सब-लिमिट, को-पेमेंट और नॉन-मेडिकल खर्च आपके अंतिम इंश्योरेंस क्लेम को प्रभावित कर सकते हैं. डिडक्टिबल भी लागू हो सकता है.

मतलब साफ है. अगर अस्पताल का कुल बिल बहुत बड़ा है तो सिर्फ पॉलिसी पर असीमित लिखा होना यह गारंटी नहीं देता कि आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा. इसलिए पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ प्रीमियम देखकर खुश होना भारी पड़ सकता है. असली सवाल यह होना चाहिए कि अस्पताल का बिल आने पर कंपनी किन खर्चों का भुगतान करेगी और किन्हें आपको खुद उठाना पड़ेगा.

14 फीसदी मेडिकल महंगाई ने बढ़ाई चिंता

असीमित बीमा राशि को समझने का एक बड़ा कारण बढ़ती मेडिकल महंगाई भी है. रिपोर्ट में विनीत गुप्ता के हवाले से भारत में मेडिकल महंगाई दर करीब 14 फीसदी सालाना बताई गई है. अगर इलाज का खर्च इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आज 20 लाख रुपये का इलाज 10 साल बाद लगभग 74 लाख रुपये का हो सकता है.

यही वह छिपा हुआ एंगल है जिसे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाला व्यक्ति अक्सर नजरअंदाज कर देता है. आज 20 लाख रुपये का कवर बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन आने वाले सालों में वही रकम किसी बड़े इलाज के सामने छोटी पड़ सकती है. इसका असर खासतौर पर उन लोगों पर पड़ सकता है जो कई सालों के लिए एक ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर निर्भर रहना चाहते हैं.

युवा उम्र में लिया कवर आगे क्यों काम आ सकता है?

रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 30 साल की उम्र में स्वास्थ्य खर्च अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, लेकिन इसी उम्र में लिया गया हेल्थ इंश्योरेंस लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा का हिस्सा बन सकता है. बाद में कवर बढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता. स्वास्थ्य की स्थिति बदलने पर अतिरिक्त बीमा जरूरत, कवरेज प्रतिबंध या ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के विकल्प प्रभावित हो सकते हैं. यानी हेल्थ इंश्योरेंस को केवल आज की बीमारी के लिए खरीदा गया प्रोडक्ट मानना सही नहीं है. इसे लंबे समय की फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के तौर पर देखना ज्यादा उपयोगी हो सकता है.

असीमित कवर में भी ये चीजें जरूर जांचें

असीमित बीमा राशि वाली पॉलिसी लेते समय केवल सम इंश्योर्ड देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. कमरे के किराये की लिमिट, को-पेमेंट, डिडक्टिबल, वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन जैसी शर्तें पढ़ना जरूरी है.

पहले से मौजूद बीमारियों पर वेटिंग पीरियड हो सकता है. स्थायी एक्सक्लूजन और नॉन-मेडिकल अस्पताल खर्च भी कवर से बाहर हो सकते हैं. क्लेम के समय महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने या पर्याप्त डॉक्युमेंटेशन नहीं देने से भी भुगतान प्रभावित हो सकता है.

एक और अहम बात इंटरनेशनल ट्रीटमेंट को लेकर है. असीमित कवरेज का मतलब यह नहीं है कि विदेश में होने वाला इलाज भी अपने आप कवर हो जाएगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि जब तक पॉलिसी में साफ प्रावधान न हो, कवरेज घरेलू अस्पतालों तक सीमित हो सकता है.

खरीदने से पहले असली चेकलिस्ट क्या हो?

हेल्थ इंश्योरेंस की तुलना करते समय सबसे सस्ता प्रीमियम या सबसे बड़ा सम इंश्योर्ड देखकर फैसला करना अधूरा तरीका है. असली सुरक्षा इस बात से तय होगी कि पॉलिसी की बाकी शर्तें कितनी अनुकूल हैं.

पॉलिसीधारक को कमरे के किराये की सीमा, को-पेमेंट, डिडक्टिबल, वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन और इंश्योरर के अस्पताल नेटवर्क को ध्यान से देखना चाहिए. यही शर्तें तय कर सकती हैं कि बड़े अस्पताल बिल के समय वास्तव में कितनी रकम इंश्योरेंस कंपनी देगी.

सबसे जरूरी बात यह है कि असीमित बीमा राशि एक खास जोखिम को कम करती है. यह पॉलिसी की कुल मौद्रिक सीमा खत्म होने की चिंता दूर कर सकती है, लेकिन यह उन सभी नियमों को खत्म नहीं करती जो यह तय करते हैं कि कंपनी आखिर कितना भुगतान करेगी.

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