HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

HDFC Bank New Rules Impact: यदि आपका एचडीएफसी बैंक में खाता है, तो अब आपको नकद लेनदेन से लेकर चेकबुक और शाखा-आधारित स्थानान्तरण तक हर चीज में अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शुल्क नीति बदल गई है.

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव

अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में है, तो अब आपको नकद लेन-देन से लेकर चेकबुक और शाखा-आधारित लेन-देन तक, हर चीज़ में ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी. देश के सबसे बड़े निजी बैंक ने अपनी सेवा शुल्क नीति में बड़े बदलाव किए हैं. यह कदम ग्राहकों को बेहतर और सुव्यवस्थित सेवाएँ प्रदान करने के लिए उठाया गया है, लेकिन बैंक का कहना है कि इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा.

15.26 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाले इस बैंक ने लाखों ग्राहकों के लिए नियम बदल दिए हैं. अब नकद जमा-निकासी, NEFT/IMPS लेनदेन और चेक बुक के इस्तेमाल के लिए पहले से ज़्यादा प्लानिंग करनी होगी, वरना अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.

नकद लेनदेन की सीमा आधी कर दी गई

पहले जहाँ हर ग्राहक को हर महीने 2 लाख रुपये तक की नकदी मुफ़्त में जमा या निकालने की अनुमति थी, वहीं अब यह सीमा घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. इस सीमा के बाद, प्रत्येक 1000 रुपये या उसके हिस्से पर 5 रुपये का शुल्क लगेगा, जिसमें न्यूनतम शुल्क 150 रुपये होगा.

इसके अलावा, अब प्रति माह केवल चार मुफ़्त नकद लेनदेन की सुविधा मिलेगी. इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त नकद लेनदेन पर 150 रुपये का भुगतान करना होगा. तीसरे पक्ष के नकद लेनदेन के लिए भी एक सीमा तय की गई है. अब प्रतिदिन केवल 25,000 रुपये तक का ही लेनदेन किया जा सकेगा.

आईएमपीएस और एनईएफटी में बदले गए शुल्क

बैंक ने डिजिटल ट्रांसफर के मामले में आंशिक छूट दी है. 1000 रुपये तक के IMPS ऑनलाइन ट्रांसफर पर अब नियमित ग्राहकों के लिए 2.5 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.25 रुपये लगेंगे. पहले 1 लाख रुपये से अधिक के ट्रांसफर पर 15 रुपये लगते थे, जिसे अब घटाकर 13.5 रुपये कर दिया गया है.

एनईएफटी (शाखा से):

10,000 रुपये तक: नियमित ग्राहकों से 2 रुपये, वरिष्ठ नागरिकों से 1.8 रुपये

1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये: नियमित 14 रुपये, वरिष्ठ नागरिक 12.6 रुपये

2 लाख से अधिक: सामान्य 24 रुपये, वरिष्ठ नागरिक 21.6 रुपये

चेकबुक महंगी हो गई हैं

अब बचत खाताधारकों को साल में केवल 10 पन्नों वाली एक ही चेकबुक मुफ़्त मिलेगी. पहले यह सुविधा 25 पन्नों की थी. अतिरिक्त चेकबुक के लिए 4 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क देना होगा. हालाँकि, वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों के लिए दरें थोड़ी कम रखी गई हैं.

अतिरिक्त शुल्क से कैसे बचें?

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियमों के बाद ग्राहकों को अपनी बैंकिंग आदतें बदलनी होंगी

डिजिटल लेनदेन: ऑनलाइन IMPS और NEFT करना शाखा से सस्ता होगा

यूपीआई का उपयोग: छोटे भुगतानों के लिए यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैनिंग पूरी तरह से निःशुल्क है.

नकदी योजना बनाएं: यदि आवश्यक हो तो महीने में केवल एक या दो बार ही पैसा निकालें.

तीसरे पक्ष के लेनदेन से बचें: अब 25,000 रुपये से अधिक का तीसरे पक्ष का लेनदेन संभव नहीं है.

चेकबुक का उपयोग बुद्धिमानी से करें: अब हर पृष्ठ मायने रखता है, इसलिए जहां भी डिजिटल विकल्प उपलब्ध हों, उन्हें साथ ले जाएं.

वरिष्ठ नागरिक छूट: यदि आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है, तो उनके लाभों का लाभ उठाएं.

