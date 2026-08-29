क्या सोना खरीदने का सही समय आ गया? ये 3 तारीख तय करेंगे गोल्ड अभी खरीदें या दिवाली तक रुकना होगा फायदेमंद

Gold buying strategy : सोना खरीदने वालों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल कीमत नहीं, टाइमिंग है. 29 अगस्त के भाव, सितंबर की फेड नीति और डॉलर-रुपये की चाल से लेकर धनतेरस की मांग तक, जानिए कब खरीदना समझदारी हो सकती है और ₹1 लाख कैसे लगाएं.

29 अगस्त के भाव में तेज उतारचढ़ाव

सितंबर में फेड का फैसला अहम

डॉलर रुपये से बदल सकता है भाव

धनतेरस पर मांग बढ़ने की संभावना

एक लाख की खरीदारी कैसे बांटें

सोना खरीदने का फैसला इस समय आसान नहीं है. एक तरफ पिछले महीनों में कीमतों ने ऊंचे स्तर बनाए हैं, वहीं दूसरी तरफ त्योहारों और शादियों का सीजन सामने है. ऐसे में खरीदार के मन में सीधा सवाल है कि अभी खरीद लें या सितंबर की संभावित हलचल का इंतजार करें?

29 अगस्त को सोने का भाव क्या संकेत दे रहा है?

29 अगस्त 2026 को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव अलग अलग स्रोतों में करीब 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास दिख रहा है. 5पैसा के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,59,820 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था. एक दिन में दोनों में करीब 1.94 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

वहीं गुडरिटर्न्स के आंकड़ों में 29 अगस्त को 24 कैरेट सोना 16,114 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट 14,771 रुपये प्रति ग्राम रहा. इसके पिछले दिनों के आंकड़े देखें तो अगस्त में कीमतों में काफी तेज उतारचढ़ाव रहा है. 24 अगस्त को 24 कैरेट का भाव 16,397 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंचा था, जबकि 27 अगस्त को यह 16,064 रुपये पर आ गया.

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि अभी बाजार में एक महत्वपूर्ण बात साफ है. सोना महंगा जरूर है, लेकिन ऊंचे भाव पर भी लगातार एकतरफा तेजी नहीं चल रही. यही वजह है कि 29 अगस्त के बाद की चाल खरीदार के लिए सितंबर की विंडो को अहम बना देती है.

सितंबर में सोने को सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर हिला सकते हैं?

सितंबर का महीना सोने के खरीदारों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर को लेकर बाजार की उम्मीदें कीमतों को तेजी से प्रभावित कर सकती हैं.

28 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श की महंगाई को लेकर टिप्पणियों के बाद सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना को लेकर बाजार की चिंता बढ़ी. सीएमई फेडवॉच के मुताबिक सितंबर में दर बढ़ने की संभावना 36 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गई. डॉलर भी मजबूत हुआ, जिससे सोने पर दबाव आया. ([Reuters][3])

यही वह फैक्टर है जिसे सितंबर में भारतीय खरीदार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख बना रहता है और डॉलर मजबूत होता है, तो अंतरराष्ट्रीय सोने पर दबाव बन सकता है. ऐसी स्थिति में भारत में भी कुछ राहत मिल सकती है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सितंबर में सोना निश्चित रूप से सस्ता होगा. अगर ब्याज दरों को लेकर रुख नरम पड़ता है, डॉलर कमजोर होता है या वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है, तो सोने को फिर से सपोर्ट मिल सकता है.

इसके अलावा भारतीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल भी अहम है. रुपये में कमजोरी आने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना स्थिर रहने के बावजूद भारत में कीमत अपेक्षाकृत ऊंची रह सकती है.

दिवाली तक सोने की मांग क्यों बढ़ सकती है?

सितंबर के बाद तस्वीर का दूसरा पहलू त्योहारों और शादियों की मांग है. 2026 में धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर को है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भारत पर जारी दूसरी तिमाही 2026 की रिपोर्ट बताती है कि ऊंची कीमतों के बावजूद सोने की मांग पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है. दूसरी तिमाही में भारत की कुल सोने की मांग 131 टन रही, जो सालाना आधार पर 6 फीसदी कम थी, लेकिन सोने पर खर्च 1,979 अरब रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

ज्वेलरी की मांग दूसरी तिमाही में 75 टन रही. यह पिछली तिमाही के मुकाबले 14 फीसदी ज्यादा थी, हालांकि सालाना आधार पर 15 फीसदी कम रही. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह भी कहा कि जून के आखिर से ज्वेलरी मांग में सुधार के शुरुआती संकेत दिखे और रिटेलर्स त्योहारों के सीजन से पहले इन्वेंट्री तैयार कर रहे थे.

यानी धनतेरस तक दो ताकतें एक साथ काम कर सकती हैं. पहली, भारतीय परिवारों की पारंपरिक फेस्टिव खरीदारी. दूसरी, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का ट्रेंड मजबूत रहता है तो निवेश की मांग. यहीं खरीदार के लिए सबसे बड़ा जोखिम भी है. अगर हर कोई यह सोचकर धनतेरस तक इंतजार करता है कि त्योहार पर खरीदना शुभ है, तो जरूरी नहीं कि उस दिन भाव भी सबसे सस्ता मिले.

ज्वेलरी खरीदने वाले और निवेश करने वाले की रणनीति एक जैसी नहीं

यह इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है. अगर किसी को शादी या त्योहार के लिए अगले दो तीन महीनों में ज्वेलरी खरीदनी ही है, तो केवल इस उम्मीद में पूरा पैसा रोक देना कि सितंबर में सोना सस्ता होगा, जोखिम भरा हो सकता है.

क्योंकि ज्वेलरी की कीमत सिर्फ सोने के भाव से तय नहीं होती. इसमें मेकिंग चार्ज, डिजाइन, वेस्टेज और जीएसटी जैसे दूसरे खर्च भी जुड़ते हैं. ऊंचे सोने के भाव में ग्राहक अक्सर हल्की ज्वेलरी या कम वजन वाले डिजाइन की तरफ जाते हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक ऊंची कीमतों के कारण भारतीय खरीदार हल्के वजन और कम कैरेट वाली ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट हुए हैं. एक्सचेंज ऑफर, सेविंग स्कीम और ईएमआई भी मांग को सपोर्ट कर रहे हैं.

दूसरी तरफ अगर मकसद सिर्फ निवेश है और तुरंत सोना खरीदना जरूरी नहीं है, तो पूरी रकम एक ही दिन लगाने के बजाय अलग अलग समय पर खरीदना ज्यादा संतुलित रणनीति हो सकती है. यही इस समय का छिपा हुआ एंगल है. खरीदार को सिर्फ सोने के भाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी खरीदारी की तारीख और उद्देश्य को भी अलग अलग देखना चाहिए.

अगर आज ₹1 लाख हैं तो पूरा पैसा अभी लगाएं या हिस्सों में

देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपये हैं और आप सोना खरीदना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में किसी एक दिन की कीमत को पकड़ने की कोशिश करना मुश्किल है, क्योंकि सितंबर में फेड, डॉलर और रुपये की चाल से अचानक उतारचढ़ाव आ सकता है.

एक व्यावहारिक रणनीति यह हो सकती है कि पूरा 1 लाख रुपये एक साथ लगाने के बजाय रकम को हिस्सों में बांटा जाए. उदाहरण के लिए 30 हजार रुपये की खरीदारी अभी की जा सकती है. इसके बाद 30 हजार रुपये सितंबर में किसी कमजोर भाव या बड़ी गिरावट पर लगाए जा सकते हैं. बाकी 40 हजार रुपये को अक्टूबर और धनतेरस से पहले की कीमतों पर नजर रखते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस रणनीति का फायदा यह है कि अगर सितंबर में भाव गिरता है तो आपके पास सस्ते भाव पर खरीदारी करने के लिए पैसा बचा रहेगा. अगर कीमत अचानक बढ़ जाती है, तब भी आपकी पूरी रकम बाजार से बाहर नहीं होगी.

हालांकि यह कोई गारंटी वाली रणनीति नहीं है. अगर सोना लगातार चढ़ता चला गया तो बाद की खरीद महंगी पड़ सकती है. इसलिए इसे बाजार की टाइमिंग की गारंटी नहीं, बल्कि जोखिम को बांटने का तरीका समझना चाहिए.

अगस्त, सितंबर या धनतेरस आखिर किसके लिए कौन सा समय?

देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक अगर जरूरत तत्काल है और ज्वेलरी खरीदनी ही है, तो केवल सितंबर की संभावित गिरावट के भरोसे पूरी खरीद टालना जरूरी नहीं है. अभी थोड़ी खरीदारी करके बाकी रकम बाद के लिए रखना ज्यादा संतुलित विकल्प हो सकता है.

अगर खरीद निवेश के लिए है और समय की मजबूरी नहीं है, तो सितंबर की वैश्विक बाजार की चाल पर नजर रखना ज्यादा उपयोगी होगा. खासकर अमेरिकी ब्याज दर, डॉलर और अंतरराष्ट्रीय सोने की दिशा महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है.

अगर खरीद का उद्देश्य धनतेरस की परंपरा निभाना है, तो तारीख का महत्व आर्थिक टाइमिंग से अलग है. लेकिन यह मान लेना कि धनतेरस पर सोना जरूर सस्ता मिलेगा, सही रणनीति नहीं होगी. त्योहार के आसपास मांग बढ़ सकती है और कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ साथ घरेलू मांग से भी प्रभावित हो सकती है.

आम खरीदार के लिए सबसे बड़ा सबक

देव कहते हैं कि इस समय सोना खरीदने का सही जवाब किसी एक तारीख में नहीं छिपा है. 29 अगस्त का भाव, सितंबर में अमेरिकी फेड और डॉलर की चाल तथा अक्टूबर नवंबर में भारतीय फेस्टिव मांग तीनों को साथ देखकर फैसला करना ज्यादा बेहतर है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आकलन भी यही संकेत देता है कि भारत में सोने की मांग कीमतों के प्रति संवेदनशील रहेगी, लेकिन शादी और फेस्टिव खरीदारी दूसरी छमाही में मांग को सपोर्ट कर सकती है. ऊंचे भाव मांग की मात्रा को दबा सकते हैं, जबकि कीमत में स्थिरता या गिरावट खरीदारी को बढ़ावा दे सकती है.

इसलिए 1 लाख रुपये वाले खरीदार के लिए सबसे व्यावहारिक बात यह है कि सिर्फ एक “बेस्ट डे” खोजने के बजाय खरीदारी को चरणों में बांटा जाए. और ज्वेलरी खरीदते समय केवल प्रति 10 ग्राम भाव नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज, एक्सचेंज वैल्यू, शुद्धता और अंतिम बिल को भी तुलना में शामिल किया जाए. यानी इस बार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सोना कहां जाएगा. असली सवाल यह है कि आपकी जरूरत क्या है और आपकी खरीदारी का कितना हिस्सा आज और कितना बाद में होना चाहिए.

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