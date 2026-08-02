क्या सोना भुनाने का सही समय आ चुका है? अचानक से बैंकों में गोल्ड लोन को लेकर जानिए क्यों बढ़ी मांग

सोने की रिकॉर्ड कीमत ने घरों में रखे गहनों की लोन वैल्यू को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. इसी वजह से गोल्ड लोन की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब लोग सिर्फ इमरजेंसी नहीं, बल्कि बिजनेस, एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी सोने पर लोन ले रहे हैं.

कौन सा नया ट्रेंड इस सेक्टर को तेजी से आगे ले जा रहा है?

आंकड़े क्या बताते हैं, आखिर कितना बढ़ गया गोल्ड लोन?

गोल्ड लोन की बढ़ती लोकप्रियता अब आंकड़ों में भी साफ दिख रही है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार मई 2026 के अंत तक NBFC द्वारा सोने के आभूषणों पर दिया गया बकाया कर्ज 69.9 प्रतिशत बढ़कर 3.29 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 1.94 लाख करोड़ रुपये था. इसी अवधि में कुल रिटेल लोन की वृद्धि 19.5 प्रतिशत रही. यानी गोल्ड लोन की ग्रोथ बाकी रिटेल लेंडिंग से कहीं तेज रही. वहीं जून 2026 के अंत तक बैंकों के गोल्ड लोन में सालाना आधार पर 93.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कुल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 5.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और पहली तिमाही में बैंकों ने 74,171 करोड़ रुपये के नए गोल्ड लोन जोड़े.

Experian की रिपोर्ट के मुताबिक FY26 की चौथी तिमाही में नए गोल्ड लोन 115 प्रतिशत बढ़कर 7.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए, जबकि AUM 47 प्रतिशत बढ़कर 11.9 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड सोने की कीमत, अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती और संशोधित LTV नियम इस तेजी के प्रमुख कारण हैं.

आखिर लोग गोल्ड लोन की तरफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं?

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं. एक तरफ सोने की कीमत बढ़ने से ज्यादा लोन मिल रहा है. दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के मुकाबले गोल्ड लोन लेना आसान और तेज माना जाता है. बैंक और NBFC के लिए भी यह अपेक्षाकृत सुरक्षित कर्ज है क्योंकि इसके पीछे सोना गिरवी रहता है.

यही वजह है कि यह बाजार लगातार फैल रहा है. ICRA का अनुमान है कि मार्च 2028 तक संगठित गोल्ड लोन बाजार 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है, हालांकि उसने NPA बढ़ने के जोखिम की ओर भी इशारा किया है.

क्या हर किसी को रिकॉर्ड कीमत पर गोल्ड लोन ले लेना चाहिए?

यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है. सिर्फ इसलिए गोल्ड लोन लेना सही नहीं होगा कि सोने की कीमत बहुत ऊपर है.

अगर लोन से ऐसा काम होने वाला है जिससे आमदनी बढ़े, बिजनेस आगे बढ़े या महंगे कर्ज से छुटकारा मिले, तब यह समझदारी का फैसला हो सकता है. लेकिन सिर्फ गैर-जरूरी खर्च या लक्जरी खरीदने के लिए सोना गिरवी रखना आगे चलकर आर्थिक दबाव भी बना सकता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि अगर भविष्य में सोने की कीमतों में तेज गिरावट आती है तो गिरवी रखे सोने की वैल्यू प्रभावित हो सकती है. RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने भी तेजी से बढ़ते गोल्ड लोन और सोने की कीमतों में संभावित गिरावट से जुड़े जोखिमों का उल्लेख किया है.

असली बदलाव सिर्फ लोन का नहीं, सोच का है

इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारतीय परिवार अब सोने को केवल विरासत या गहने की तरह नहीं देख रहे. धीरे-धीरे यह एक सक्रिय वित्तीय संपत्ति बनता जा रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर पूंजी में बदला जा सकता है.

अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो अलमारी में रखा वही पुराना सोना किसी छोटे कारोबार की शुरुआत, नई स्किल सीखने या परिवार के बड़े आर्थिक लक्ष्य की पहली सीढ़ी भी बन सकता है. यही वजह है कि गोल्ड लोन का यह नया दौर केवल बैंकिंग सेक्टर की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों की बदलती आर्थिक सोच की भी कहानी है.

क्या सोने को भुनाने के दिन आ गए हैं?

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि हां, लेकिन समझदारी के साथ. वह कहते हैं कि पूरी स्थिति का आकलन करें, तो अलमारी में रखा सोना अब केवल एक भावनात्मक या विरासत की वस्तु नहीं रह गया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत पूंजी (Capital) में बदला जा सकने वाला एक मजबूत सहारा बन चुका है.हालांकि वह कहते हैं कि सोने को भुनाने (गोल्ड लोन लेने) को लेकर निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है:

1. सोच में बड़ा बदलाव (गहना नहीं, अब एक्टिव एसेट)

पहले भारत में सोना गिरवी रखना या बेचना सामाजिक रूप से संकोच की बात मानी जाती थी. लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि बिना इस्तेमाल पड़ा सोना घर में रखने से बेहतर है कि उसे सही समय पर वित्तीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाए. इसे किसी छोटे बिजनेस की शुरुआत, नई स्किल सीखने, या महंगे कर्ज (जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड बिल) को चुकाने के लिए भुनाना एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है.

2. रिकॉर्ड कीमतें और आसान लोन

इस समय सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं. इसका सीधा फायदा यह है कि कम वजन के गहनों पर भी बैंकों और NBFCs से ज्यादा लोन अमाउंट मिल रहा है. चूंकि इसके पीछे सोना सिक्योरिटी के तौर पर रहता है, इसलिए अनसिक्योर्ड लोन (पर्सनल लोन) की तुलना में यह आसानी से और कम ब्याज दर पर मिल जाता है.

3. सिर्फ समझदारी भरे काम के लिए भुनाएं (चेतावनी)

देवकृष्ण पांडेय का यह स्पष्ट मानना है कि सिर्फ इसलिए लोन नहीं ले लेना चाहिए क्योंकि सोने के दाम बहुत ऊपर हैं. देव साफ कहते हैं कि बिजनेस बढ़ाने, आमदनी के नए साधन बनाने, या आर्थिक आपातकाल (Medical Emergency) के लिए सोना भुनाना समझदारी है. लेकिन लक्जरी आइटम खरीदने, गैर-जरूरी खर्चों या शौक पूरे करने के लिए सोना गिरवी रखना भविष्य में भारी आर्थिक दबाव पैदा कर सकता है.

4. कीमतों में गिरावट का जोखिम

जैसा कि RBI की रिपोर्ट और बाजार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है—यदि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय या घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आती है, तो गिरवी रखे सोने की मार्जिन वैल्यू प्रभावित हो सकती है. ऐसी स्थिति में लेंडर्स (बैंक/NBFC) अतिरिक्त मार्जिन या पैसे चुकाने की मांग कर सकते हैं.

देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, सोने को वित्तीय मजबूती के लिए भुनाने के दिन यकीनन आ चुके हैं, लेकिन इसे "आसान पैसे" की तरह देखने के बजाय एक "जिम्मेदार पूंजी" की तरह इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आपकी योजना से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है, तो घर में रखे सोने को एक्टिव कैपिटल बनाना आज के समय का सबसे व्यावहारिक कदम है.

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