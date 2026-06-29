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क्या सोने का अगला बड़ा मूव शुरू हो चुका है? 5 संकेत जो हर निवेशक को आज समझने चाहिए

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क्या सोने का अगला बड़ा मूव शुरू हो चुका है? 5 संकेत जो हर निवेशक को आज समझने चाहिए

Sona-Chandi Investment Analysis : सोने-चांदी की कीमतें अब सिर्फ शादी, त्योहार या डॉलर से तय नहीं होतीं. बाजार में एक नया खेल शुरू हो चुका है, जहां निवेशकों की मनोविज्ञान, पुराने गहनों की बिक्री और वैश्विक पूंजी का मूड भी भाव तय कर रहा है. यही वजह है कि उतार-चढ़ाव पहले से ज्यादा तेज दिख रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 29, 2026, 07:56 AM IST

क्या सोने का अगला बड़ा मूव शुरू हो चुका है? 5 संकेत जो हर निवेशक को आज समझने चाहिए

सोना खरीदने वाले सावधान! दुनिया की 5 घटनाएं तय करेंगी अगला भाव (फोटो एआई)

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  • सोने-चांदी की कीमतें लगातार बदलने से बाजार की दिशा को समझना मुश्किल हो गया है.
  • वैश्विक ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक तनाव कीमतों को प्रभावित कर रहे .
  • निवेशक अब केवल सोने में निवेश नहीं, बल्कि डॉलर और अन्य संपत्तियों में भी पैसा लगा रहे .
  • भारतीय निवेशक ऊंची कीमतों का फायदा उठाने के लिए पुराने गहने बेच रहे .
  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संकेत, डॉलर इंडेक्स और केंद्रीय बैंकों की सोना खरीद  कीमतें तय करेंगी.

अगर आपने पिछले कुछ महीनों में सोना या चांदी खरीदी है तो शायद एक बात जरूर नोटिस की होगी. कभी भाव तेजी से ऊपर भागते हैं, तो कभी कुछ ही दिनों में हजारों रुपये नीचे आ जाते हैं. सवाल यह है कि आखिर बाजार में ऐसा क्या बदल गया है कि अब सोने-चांदी की चाल समझना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है? चलिए कमोडीटी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत मनानी से समझते हैं कि आखिर कौन से वो  5 संकेत हैं जो हर निवेशक को आज समझनी जरूरी हैं.

हेमंत बताते हैं कि दरअसल अब यह सिर्फ एक कमोडिटी की कहानी नहीं रही. यह निवेशकों के भरोसे, वैश्विक ब्याज दरों, डॉलर की चाल और लोगों की मानसिकता का भी आईना बन चुकी है. यही वजह है कि आज सोने-चांदी की कीमतें केवल मांग और सप्लाई से नहीं, बल्कि उम्मीद और डर से भी तय हो रही हैं.

बाजार में पहली बार दिख रहा है 'रिवर्स सेफ हेवन' का असर

रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि कई वर्षों तक माना जाता था कि संकट बढ़ेगा तो सोना चढ़ेगा. लेकिन अब तस्वीर हमेशा इतनी सीधी नहीं रहती. जब निवेशाकों को लगता है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी या डॉलर मजबूत रहेगा, तब कई बार सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने से भी पैसा निकलने लगता है. हाल के हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में यही रुख देखने को मिला है. यानि अब केवल युद्ध या तनाव देखना काफी नहीं है. यह भी समझना होगा कि बड़े फंड मैनेजर पैसा किस एसेट में शिफ्ट कर रहे हैं.

सोना खरीदने की जल्दी या इंतजार

अब सिर्फ डॉलर नहीं, इन पांच संकेतों पर भी रखनी होगी नजर

रॉयटर्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोने-चांदी की दिशा तय करने वाले सबसे बड़े फैक्टर होंगे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संकेत, डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, दुनिया में किसी नए भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति और केंद्रीय बैंकों की सोना खरीदने की रणनीति. इसके अलावा चांदी के लिए सोलर उद्योग और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की मांग भी बेहद अहम रहेगी.  यानी अब निवेशक को सिर्फ सर्राफा बाजार नहीं, दुनिया की आर्थिक सुर्खियां भी पढ़नी पड़ेंगी.

पुराने गहनों की बिक्री क्या बड़ा संकेत दे रही है

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस बार बाजार में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है. महंगे दाम मिलने के बाद कई भारतीय परिवार पुराने गहने बेच रहे हैं. इसका मतलब केवल मुनाफावसूली नहीं है, बल्कि यह भी हो सकता है कि लोग मान रहे हैं कि कीमतें अभी और नीचे आ सकती हैं. यह मनोवैज्ञानिक बदलाव आने वाले महीनों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.  

हेमंत बताते हैं कि यही एंगल सबसे कम चर्चा में है. आमतौर पर खबरें केवल 'सोना महंगा' या 'सोना सस्ता' लिखती हैं, लेकिन यह नहीं बतातीं कि लोगों का व्यवहार खुद बाजार को कैसे बदल रहा है.

राज्यवार रेट अलग क्यों दिखते हैं?

बहुत से लोगों को लगता है कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना या चेन्नई में अलग-अलग रेट होने का मतलब अलग बाजार है. जबकि असलियत यह है कि बेस बुलियन रेट लगभग समान रहता है. फर्क स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्ट, ज्वेलर्स के प्रीमियम, मांग, मेकिंग चार्ज और उपलब्ध स्टॉक की वजह से आता है. इसलिए दो राज्यों में एक ही दिन कीमतों में अंतर दिखाई देना सामान्य बात है.

बाजार के इस उतार-चढ़ाव में आपके लिए क्या है बड़ा सबक?

हेमंत कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य शादी के लिए गहने खरीदना है तो रोज की हलचल से घबराने की जरूरत नही है. लेकिन अगर निवेश करना चाहते हैं, तो एकमुश्त खरीदने के बजाय चरणबद्ध खरीदारी ज्यादा संतुलित रणनीति हो सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि अब सोना-चांदी को केवल पारंपरिक नजर से नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में समझना होगा. यही वजह है कि आने वाले महीनों में बाजार की असली कहानी केवल कीमतों की नहीं होगी, बल्कि इस सवाल की होगी कि दुनिया का पैसा आखिर किस तरफ भाग रहा है.

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