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क्या सही वक्त है नोएडा में फ्लैट खरीदने का या करना चाहिए इंतजार? जानिए 1 करोड़ के बजट में आपको क्या-क्या मिलेगा

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क्या सही वक्त है नोएडा में फ्लैट खरीदने का या करना चाहिए इंतजार? जानिए 1 करोड़ के बजट में आपको क्या-क्या मिलेगा

नोएडा और ग्रेटर नोएडा का प्रॉपर्टी बाजार दो हिस्सों में बंट चुका है. एक तरफ 10 से 25 करोड़ रुपये के अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स बिक रहे हैं, तो दूसरी तरफ 80 लाख से 1.20 करोड़ रुपये के बजट में आम मिडिल क्लास को प्रीमियम सुविधाओं वाला अफोर्डेबल लग्जरी घर मिल रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 28, 2026, 03:08 PM IST

क्या सही वक्त है नोएडा में फ्लैट खरीदने का या करना चाहिए इंतजार? जानिए 1 करोड़ के बजट में आपको क्या-क्या मिलेगा

20 करोड़ के लग्जरी टावर्स के बीच कहां छुपा है मिडिल क्लास का आशियाना? (फोटो एआई)

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  •  नोएडा में दो बजट का प्रॉपर्टी बाजार
  •  एक करोड़ में प्रीमियम लाइफस्टाइल का मौका
  •  25 करोड़ रुपये तक पहुंचे लग्जरी फ्लैट्स
  •  कच्चे माल के दामों ने बढ़ाई कीमतें
  •  जेवर एयरपोर्ट से बढ़ा रियल एस्टेट बाजार

अगर आप भी टीवी और सोशल मीडिया पर 20-25 करोड़ रुपये के आलीशान फ्लैट्स की खबरें देखकर यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि दिल्ली-एनसीआर में अब घर खरीदना आपके बस की बात नहीं रही, तो ठहरिए. बाजार की पूरी सच्चाई सिर्फ यह एक पहलू नहीं है. असलियत यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त दो बिलकुल अलग दिशाओं में बढ़ रहा है. जहां एक तरफ अरबपतियों के लिए सुपर-लक्जरी टावर्स खड़े हो रहे हैं, वहीं समझदार मिडिल क्लास के लिए एक से सवा करोड़ के बजट में भी वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं से लैस आशियाने तैयार हो रहे हैं. चलिए क्रेडाई वेस्टर्न यूपी एवं रियल एस्टेट बाजार की स्टडी क्या बता रही. समझते हैं.

क्या है अफोर्डेबल लग्जरी और यह आपके जीवन को कैसे बदल रही है?

नोएडा एक्सटेंशन, सेक्टर-150, सेक्टर-143बी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे इलाकों में आज भी 80 लाख से 1.20 करोड़ रुपये के बजट में बेहतरीन 2 और 3 बीएचके फ्लैट मिल रहे हैं. एसकेए ओरियन, निराला एस्टेट, एसीई और पूर्वांचल ग्रुप जैसे प्रोजेक्ट्स में मिडिल क्लास खरीदारों को आधुनिक क्लब, हाई-टेक सुरक्षा, हरा-भरा ग्रीन एरिया और बेहतरीन कनेक्टिविटी जैसी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं. दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों और महंगी प्रॉपर्टी की तुलना में नोएडा अब उन नौकरीपेशा लोगों की पहली पसंद बन गया है जो सीमित बजट में एक शानदार और सुरक्षित लाइफसटाइल जीना चाहते हैं.

दूसरी तरफ अल्ट्रा लग्जरी का बोलबाला और करोड़ों का निवेश

इसी शहर का दूसरा चेहरा आपको नोएडा एक्सप्रेसवे और प्राइम सेक्टर्स में दिखेगा, जहां अमीर खरीदारों के लिए 10 करोड़ से लेकर 20-25 करोड़ रुपये तक के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. मैक्स एस्टेट्स के सेक्टर-128 स्थित प्रोजेक्ट, एटीएस नाइट्सब्रिज, गोदरेज वुड्स और एसीई स्टारलिट जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़े-बड़े साइज, प्राइवेट लिफ्ट, लो-डेंसिटी डिज़ाइन और वेलनेस-कॉन्सेप्ट वाली सुविधाएं दी जा रही हैं. इतना ही नहीं, प्रेस्टिज ग्रुप भी नोएडा के इस प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में बड़े निवेश की तैयारी में है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बिल्डरों को बड़े बजट वाले खरीदारों पर पूरा भरोसा है.

आखिर क्यों इतनी तेजी से चढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के दाम?

मकानों की आसमान छूती कीमतों के पीछे सबसे बड़ी वजह निर्माण लागत और जमीन के बढ़ते दाम हैं. क्रेडाई वेस्टर्न यू पी के प्रेसिडेंट दिनेश गुप्ता के मुताबिक, बीते कुछ समय में जमीन और निर्माण लागत में तेज बढ़ोतरी हुई है. क्रेडाई की रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीमेंट, स्टील और अन्य कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से निर्माण लागत में 20 से 25 प्रतिशत तक का उछाल आया है. इसके अलावा लेबर और रॉ-मटीरियल की बढ़ी हुई कीमतों ने 10 से 15 प्रतिशत का अतिरिक्त दबाव डाला है, जिसका सीधा असर मकानों की फाइनल कीमतों पर पड़ रहा है.

जेवर एयरपोर्ट और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का असर

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी और बढ़ते कॉर्पोरेट निवेश ने नोएडा को एक हाई-वैल्यू मार्केट बना दिया है. यही कारण है कि जमीन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और डेवलपर्स इसे अपनी कुल लागत में जोड़ रहे हैं. हालांकि, इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शहर में हर तबके के लिए विकल्प मौजूद हैं. अगर आप करोड़ों रुपये खर्च नहीं भी कर सकते, तब भी 1 करोड़ के आसपास का 'कंफर्ट + लग्जरी' पैकेज आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक भविष्य की गारंटी दे सकता है.

रियल एस्टेट को लेकर लोगों का कैसे बदल रहा नजरिया?

निराला वर्ल्ड के सीएमडी सुरेश गर्ग अनुसार आज का खरीदार सिर्फ वर्गफुट नहीं देखता, बल्कि वह ऐसा घर चाहता है जहां बच्चों के खेलने की जगह, हरियाली, क्लब, फिटनेस और सामुदायिक सुविधाएं एक ही परिसर में मिलें. इसी सोच को ध्यान में रखकर हम अपनी परियोजनाओं को डिजाइन कर रहे हैं, ताकि उचित बजट में भी खरीदार को प्रीमियम जीवनशैली का अनुभव मिल सके. 

वहीं, रियरको प्राइवेट लिमिटेड की एमडी गीतांजलि खन्ना बताती हैं घर खरीदार कम बजट में भी प्रीमियम लाइफस्टाइल की अपेक्षा रखते है. एक स्मार्ट बायर की तरह वे लक्जरी और प्रीमियम के नाम पर जाने से पहले अपनी जरूरतों और सुविधाओं के आधार पर पूरा विश्लेषण कर रहे है. निर्माण सामग्री और स्त्रोत की बढ़ती लागत से घरों की कीमत पर प्रभाव पड़ा है. ऐसे में प्रोमोटर लागत को नियंत्रित रखते हुए प्रोजेक्ट को आज और आने वाले समय की मांग के अनुरूप तैयार कर रहे है जिससे घर खरीदारों को पॉकेट फ़्रेंडली कॉस्ट में लक्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट वाली सुविधाएं व विशेषताएं उपलब्ध कराई जा सके.

आरजी ग्रुप के निदेशक हिमांशु गर्ग अनुसार रियल एस्टेट में जमीन की लागत किसी भी परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा होती है. जिन डेवलपर्स ने समय रहते लैंड बैंक तैयार कर लिया था या कम कीमत पर जमीन खरीदी थी, वे आज भी लागत को नियंत्रित रख पा रहे हैं. इसी का फायदा खरीदारों को मिलता है और बेहतर सुविधाओं वाले फ्लैट अपेक्षाकृत किफायती कीमत पर उपलब्ध हो पाते हैं."

रेनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन शैलेन्द्र शर्मा अनुसार घर खरीदार अब सिर्फ छत नहीं, बल्कि बेहतर स्पेस और प्रीमियम लाइफस्टाइल तलाश रहे हैं. ऐसे में जिन डेवलपर्स ने पहले से लैंड बैंक तैयार कर रखा था, वे आज भी सीमित बजट में बेहतर सुविधाओं वाले घर और हाउसिंग सोसाइटी उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं क्योंकि नई परियोजनाओं में जमीन और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों का असर साफ दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि 1-2 करोड़ वाले श्रेणी के यूनिटस की मांग लगातार बनी हुई है.

डिलीजेंट बिल्डर्स के सीओओ लेफ्टिनेंट कर्नल अश्वनी नागपाल (रिटायर्ड) के अनुसार घर खरीदार कम बजट में भी प्रीमियम लाइफस्टाइल की अपेक्षा रखते है. एक स्मार्ट बायर की तरह वे लक्जरी और प्रीमियम के नाम पर जाने से पहले अपनी जरूरतों और सुविधाओं के आधार पर पूरा विश्लेषण कर रहे है. निर्माण सामग्री और स्त्रोत की बढ़ती लागत से घरों की कीमत पर प्रभाव पड़ा है. ऐसे में प्रोमोटर लागत को नियंत्रित रखते हुए प्रोजेक्ट को आज और आने वाले समय की मांग के अनुरूप तैयार कर रहे है जिससे घर खरीदारों को पॉकेट फ़्रेंडली कॉस्ट में लक्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट वाली सुविधाएं व विशेषताएं उपलब्ध कराई जा सके

श्रीकेबी ग्रुप के संस्थापक राकेश सिंघल के अनुसार जमीन, निर्माण सामग्री और श्रम लागत में लगातार बढ़ोतरी से आवासीय परियोजनाओं की लागत पर दबाव बढ़ा है. इसके बावजूद डेवलपर्स बेहतर योजना, लागत प्रबंधन और पहले से उपलब्ध लैंड बैंक के प्रभावी उपयोग के जरिए 1 से 2 करोड़ रुपये के बजट में प्रीमियम सुविधाओं वाले घर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है कि किफायती लग्जरी आवास की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है. दरअसल, आज का घर खरीदार केवल बड़ा फ्लैट नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी और सामुदायिक सुविधाओं का एक पूरा पैकेज चाहता है और यही डेवलपर्स मुहैया करवा रहे हैं.

यह लेख क्रेडाई वेस्टर्न यूपी (CREDAI Western UP) की मीडिया रिपोर्ट, डेवलपर्स एसोसिएशन के आधिकारिक बयानों और एनारॉक (Anarock) व कोलियर्स (Colliers) के रियल एस्टेट मार्केट एनालिसिस पर आधारित है.

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